السبت 09 ديسمبر 2023
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محافظات

نوة قاسم ما بترحمش، شاهد شوارع وميادين الإسكندرية بعد موجة أمطار غير مسبوقة (صور)

سقوط الأمطار في الإسكندرية،
سقوط الأمطار في الإسكندرية، فيتو

شهدت ميادين وشوارع محافظة الإسكندرية انتشار برك وتجمعات لمياه الأمطار وذلك عقب هطول أمطار غزيرة وسط موجة من الطقس السيئ، وذلك تزامنا مع نوة قاسم، وسط وجود مسؤولي وتنفيذيي أحياء المحافظة في الشوارع لإزالة مياه الأمطار. 

وكثف العاملون بهيئة الصرف الصحي في المحافظة من وجودهم والدفع بسيارات شفط المياه ورفع تراكمات مياه الأمطار وتطهير الشنايش والمطابق حتى لا تؤثر في تعطيل الحركة المرورية. 

 

وأجرى اللواء أركان حرب مهندس محمود نافع، رئيس مجلس إدارة شركة الصرف الصحي بالإسكندرية، جولة تفقدية لتمركزات سيارات ومعدات الشركة، للتأكد من تمام جاهزيتها بمناطق الجمرك ووسط وغرب والعامرية والعجمي.

 

 كما تفقد نافع سير العمل بتطهير ورفع كفاءة الشبكات لاستيعاب مياه الأمطار وضمان سير العملية الانتخابية بسهولة ويسر على المواطنين.


وأشار إلى أنه تم رفع حالة الاستعداد الكامل بشركة الصرف الصحي بالإسكندرية، استعدادًا لسقوط أمطار طبقًا لتوقعات هيئة الأرصاد الجوية، بتمركز ١٨٦ سيارة ومعدة بمختلف المناطق للتعامل مع أي تجمع لمياه الأمطار فور حدوثه.

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وشدد على المتابعة الدورية في محيط لجان الانتخابات والطرق المؤدية إليها، والتعامل الفوري مع أي تجمعات مياه فور حدوثها، ثم تطهير الشنايش والمطابق لرفع أي مخلفات لتسهيل سريان مياه الأمطار، وضرورة الالتزام بإجراءات السلامة والصحة المهنية حفاظًا على سلامة العاملين والمواطنين.

وأكد رئيس الشركة استمرار عمل غرفة الطوارئ والخط الساخن ١٧٥ طوال اليوم لتلقي شكاوى المواطنين للعمل على حلها فورًا وعلى وجود رؤساء القطاعات ومديري العموم في مناطق عملهم والاطمئنان بصفة مستمرة على حسن سير العمل، والتأكد من عدم وجود أي مشاكل بالشبكات، واتخاذ اللازم فورًا حيال وجود أي شكاوى وعلى التنسيق الكامل مع غرفة عمليات الشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحي وغرفة عمليات محافظة الإسكندرية والأحياء وجميع الأجهزة التنفيذية بالإسكندرية.

 

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