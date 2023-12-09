كولر أول المستهدفين، تحرك عاجل من الخطيب بعد تعادل الأهلي أمام شباب بلوزداد

إبراهيم سعيد، كشف إبراهيم سعيد نجم الكرة المصرية السابق ومقدم برنامج 90+، عن قرار من جانب محمود الخطيب رئيس مجلس إدارة النادي الأهلي، بعقد جلسة مع لاعبي الفريق والجهاز الفني عقب التعادل أمام شباب بلوزداد.

إبراهيم سعيد نجم منتخب مصر السابق

وقال إبراهيم سعيد في تصريحات عبر برنامج 90+ المُذاع عبر قناة "النهار": "كابتن محمود الخطيب رئيس النادي الأهلي قرر عقد جلسة مع مارسيل كولر المدير الفني ولاعبي الفريق قبل كأس العالم للأندية".

وتابع: "جاء ذلك بسبب غضب مجلس إدارة الأهلي الشديد بسبب تراجع مستوى اللاعبين خلال المباريات الأخيرة".

Advertisements

واختتم إبراهيم سعيد: "كابتن محمود الخطيب طالب الجهاز الفني بقيادة السويسري مارسيل كولر، بسرعة حسم ملف الراحلين والمقصرين للرحيل في يناير المقبل".

ويستعد الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، لمنافسات بطولة كأس العالم للأندية 2023 التي من المقرر إقامتها من الفترة 12 ديسمبر الجاري وتستمر حتى يوم 22 من الشهر ذاته.

الأهلى يتعادل مع شباب بلوزداد الجزائري

انتهت مباراة النادي الأهلي وشباب بلوزداد بالتعادل السلبي، في المباراة التي أقيمت على ملعب برج العرب بالإسكندرية، بالجولة الثالثة من منافسات المجموعة الرابعة بدور المجموعات لبطولة دوري أبطال أفريقيا للموسم الحالي 2023-2024.

أحداث مباراة الأهلي وشباب بلوزداد

شهدت المباراة منذ البداية ندية بين الفريقين، ووصل المارد الأحمر إلى منطقة جزاء الفريق الجزائري في العديد من الكرات لكن دون جدوى.

وتألق مبولحي حارس شباب بلوزداد وأنقذ فرصة هدف محقق للنادي الأهلي.

وشهدت الربع ساعة الثانية فرصة خطيرة ضائعة من الجانبين، في مباراة تألق حارسي الفريقين مبولحي والشناوي.

وحاول بيرسي تاو خطف الهدف الأول للنادي الأهلي لكن اصطدمت بالدفاع، وعاند الحظ لاعبو الأهلي في العديد من الكرات لينتهي الشوط سلبيًّا.

وسيطر لاعبو الأهلي على مجريات الربع ساعة الأولى في الشوط الثاني، ومنع القائم فرصة هدف محقق للنادي الأهلي عن طريق حسين الشحات.

وتحصل محمد هاني على بطاقة صفراء في الدقيقة 58 بعد التحام قوي مع مزيان لاعب الفريق الجزائري.

وأضاع كهربا فرصة هدف، وعلت كرته قائم رايس مبولحي.

ونزل كوكا وإمام عاشور بدلًا من المالي اليوديانج ومروان عطية ونزل الفرنسي موديست بدلًا من محمود كهربا وكريم فؤاد بدلًا من حسين الشحات في الربع ساعة الأخيرة.

وأضاع شباب بلوزداد فرصة هدف محقق في الدقيقة 81 اصطدمت بقائم الشناوي، وشهدت الدقائق الأخيرة فرص بالجملة لكن تعامل معها الدفاع الجزائري بثبات لتنتهي المباراة بالتعادل السلبي.

تشكيل الأهلى لمباراة شباب بلوزداد

حراسة المرمي: محمد الشناوي.

خط الدفاع: محمد هاني، ياسر إبراهيم، رامي ربيعة، علي معلول.

خط الوسط: أليو ديانج، مروان عطية، محمد مجدي أفشة.

خط الهجوم: الشحات، بيرسي تاو، محمود كهربا.

تشكيل فريق شباب بلوزداد

حراسة المرمي: رايس مبولحي.

خط الدفاع: حداد، بن درامة، بن عيادة.

خط الوسط: قديورة، بوصوف، بنغيث، سالمي، مزيان.

خط الهجوم: بلختير، وامبا.

طاقم تحكيم مباراة الأهلى وشباب بلوزداد الجزائري

وأسندت لجنة الحكام بالاتحاد الأفريقي لكرة القدم كاف إدارة مباراة الأهلى وشباب بلوزداد الجزائري إلى حكم الساحة الكيني وأويرو كاماكو ويساعده الثنائي جيلبرت شيريوت، وستيفان يامبي، ويعاونهم الحكم الرابع نياجراوا ديكنس.