السبت 09 ديسمبر 2023
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خارج الحدود

ممثل دولة الإمارات في مجلس الأمن: عدم صدور قرار بوقف النار يجعل المجلس معزولا

قطاع غزة، فيتو
قطاع غزة، فيتو

قال ممثل دولة الامارات في مجلس الامن، إنه في ظل التحذيرات الخطيرة بشأن الاوضاع في قطاع غزة، وعدم صدور قرار بوقف اطلاق النار فان المجلس بات معزولا عن ارض الواقع، مضيفا نتيجة التصويت المحبط لن تهبط من عزيمتنا.

واستخدمت واشنطن حق النقض (الفيتو) ضد النص الذي قدمته دولة الإمارات العربية المتحدة فيما صوَّتت 13 من الدول الـ15 الأعضاء في المجلس لصالح مشروع القرار، وامتنعت المملكة المتحدة عن التصويت على مشروع القرار الذي يدعو إلى "وقف إنساني فوري لإطلاق النار" في غزة.

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فشل  مجلس الأمن الدولي، في جلسته التي عقدت، أمس الجمعة، في التوصل إلى قرار لوقف إطلاق النار في قطاع غزة بسبب الفيتو الأمريكي.

وفي وقت سابق من أمس الجمعة افتتح مجلس الأمن الدولي، جلسة طارئة بشأن الوضع في قطاع غزة، بمقر الأمم المتحدة في نيويورك، تحت البند المعنون "الوضع في الشرق الأوسط، بما في ذلك القضية الفلسطينية".

 

مجلس الأمن يناقش الوضع في غزة

ومن جانبها أعلنت الإكوادور التي تتولى رئاسة مجلس الأمن لشهر ديسمبر الجاري، الجلسة بعد الرسالة التي وجهها الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو جوتيريش للمجلس الأربعاء الماضي، مستندًا للمرة الأولى إلى المادة 99 من ميثاق المنظمة الأممية التي تتيح له لفت انتباه المجلس إلى ملف يمكن أن يعرض حفظ السلام والأمن الدوليين للخطر.

وأعدت الإمارات العربية المتحدة مشروع قرار يطرح للتصويت على مجلس الأمن، يطالب في نسخته الأخيرة بـ"وقف فوري لإطلاق النار لدواعٍ إنسانية" في غزة، محذرًا من الحالة الإنسانية الكارثية في قطاع غزة، كما يدعو مشروع القرار إلى حماية المدنيين وضمان وصول المساعدات الإنسانية.

 

رسالة تنبيه من جوتيرش لمجلس الأمن

وحث جوتيرش مجلس الأمن على عدم إدخار أي جهد للدفع من أجل الوقف الفوري لإطلاق النار، كما شدد على ضرورة أن يفعل المجتمع الدولي كل ما يمكن لإنهاء محنة المواطنين الفلسطينيين في قطاع غزة.

 

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