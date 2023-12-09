ولعت، هاشتاج يهز تويتر بعد رقص مقاتل فلسطيني فرحا بتفجير دبابة إسرائيلية (فيديو)

تصدر هاشتاج ولعت موقع التدوينات القصيرة إكس “تويتر سابقًا”، بعد فرحة أحد مقاتلي سرايا القدس من تفجير دبابة.

وردَّد مقاتل سرايا القدس، جملة "ولعت ولعت.. الله أكبر" في إشارة إلى الدبابة التي نجحت المقاومة في استهدافها خلال المعارك في قطاع غزة.

ونال الفيديو إعجابًا واسعًا من رواد موقع التدوينات القصير بمنصة إكس، حيث قال متابع: "حتى في قتاله وإقدامه على الموت مقبلًا.. يمارس كل الحياة.. بكل ما فيها من قفز طفولي بريء.. إنه يمارس اللعب الرجولي ببطولة أحب هذا المقاتل.. وأحب براءته.. قارنوه مع جندي مرتعش".

واستشهد آخر بآية قرآنية تعليقًا على مقطع الفيديو: "وَمَا رَمَيْتَ إِذْ رَمَيْتَ وَلَٰكِنَّ اللَّهَ رَمَىٰ".

وكتبت مغردة تدعى إيمان شمس الدين: "#ولعت اللهم سدد.. #غزة يا كأس العزة".

فرحة التوفيق من الله لا توصف ✌🏻🇵🇸#ولعت 🔻 pic.twitter.com/qA7oqTOGqx — مصدر مسؤول (@fouadkhreiss) December 8, 2023

وعلقت متابعة أخرى قائلة: " فرحة التوفيق من الله لا توصف".

وكتب مغرد أيضًا: “افرح.. ارقص.. فأنت تصنع التاريخ.. اللهم نصرك الذي وعدت”.

وعبر متابع عن إعجابه بمقطع الفيديو وقال: "أقسم بالله #ولَّعت.. لم يكن يقفز برجليه كانت روحه تقفز كأنَّ الله شفا به قلوب قومٍ مؤمنين.. كان قلبه يقفز ببشارة الصمود ببشارة الصبر ببشارة.. لسنا مجرد أرقام، نحن الأحياء وإن قتلتمونا".

#ولعت

حتى في قتاله وإقدامه على الموت مقبلا.. يمارس كل الحياة.. بكل ما فيها من قفز طفولي بريء..

إنه يمارس اللعب الرجولي ببطولة



أحب هذا المقاتل.. وأحب براءته..



قارنوه مع جندي مرتعش#غزة pic.twitter.com/DIc5kz7LlH — منجل (@sickle710) December 9, 2023

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وأضاف آخر: “كلنا قفزنا معك كلنا فرحنا معك الله محيي أصلك، قفزة الفرح هذه تسوى ألف فيديو وتكيد قلب الأعداء وتسحقهم، كما سحقتهم أنت وولعت فيهم، بدون لبس عسكري وبدون خوذة وبدون حماية لجسده".

وأعلن الناطق الرسمي باسم كتائب القسام، أبو عبيدة في بيان صادر عنه، أن مقاتلي حماس تمكنوا خلال الـ24 ساعةً الأخيرة من تدمير 21 آليةً عسكريةً كليًا أو جزئيًا في كل محاور القتال في قطاع غزة.



وذكر أبو عبيدة في البيان الصادر عنه: "مقاتلو القسام أفشلوا محاولة لتحرير الجندي الأسير "ساعر باروخ" أدت إلى مقتله، إضافة إلى مقتل وإصابة عدد آخر من الأسرى الصهاينة بسبب القصف الهمجي لمناطق في غزة".



وأكد المتحدث باسم كتائب القسام : "مجاهدونا استهدفوا القوات والآليات الصهيونية المتوغلة في أماكن التمركز والتموضع بالقذائف المضادة للتحصينات والعبوات المضادة للأفراد، واشتبكوا معها من مسافة صفر وأوقعوا فيها قتلى وإصابات بشكل محقق".



خسائر جيش الاحتلال خلال 24 ساعة في غزة

وتابع أبو عبيدة: "مجاهدونا قاموا بتفجير عدد من فتحات الأنفاق والمنازل في جنود العدو، كما دكوا التحشدات العسكرية بقذائف الهاون والصواريخ قصيرة المدى، ووجهوا رشقات صاروخية مكثفة نحو "تل أبيب" وأهداف أخرى".



وعلى الجانب الآخر اعترف المتحدث باسم جيش الاحتلال الإسرائيلي، دانيال هاجاري، في بيان صادر عنه اليوم الجمعة بإصابة جنديين اثنين خلال محاولة لتحرير الأسرى لدى المقاومة الفلسطينية.



وفي وقت سابق، أعلنت كتائب القسام الجناح العسكري لحركة حماس، في بيان صادر عنها أنها اكتشفت قوة صهيونية خاصة أثناء محاولتها التقدم لتحرير أحد أسرى العدو والاشتباك معها.



وذكرت كتائب القسام في البيان الصادر عنها أنها أفشلت المحاولة، مشيرة إلى أن الاشتباك أدى إلى مقتل وإصابة أفراد القوة، لتتدخل الطائرات الحربية بالقصف للتغطية على الانسحاب.

ونوهت كتائب القسام بأن الاشتباك أدى إلى مقتل الجندي الأسير ساعر باروخ البالغ من العمر 25 عامًا، مضيفة: "سيطرنا أيضًا خلال الاشتباك على بندقية وجهاز اتصال للقوة الخاصة الإسرائيلية".