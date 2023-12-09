أول تعليق من رونالدو بعد إنجاز الـ1200 مباراة

علق البرتغالي كريستيانو رونالدو قائد النصر السعودي، بعد الوصول إلى 1200 مباراة في مسيرته الكروية، مساء الجمعة.

وكتب رونالدو رسالة لزملائه عبر حسابه الرسمي بموقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك" حيث قال خلالها: "يا لها من رحلة رائعة".

وأضاف: "أشكر جميع زملائي الذين ساعدوني على الوصول إلى مباراتي رقم 1200، يا لها من رحلة، لكننا لم ننته بعد".

وكان رونالدو قد وصل للمساهمة التهديفية 51 بقميص النصر في كافة المسابقات، حيث سجل 39 وصنع 12.

Advertisements

وقاد رونالدو فريق النصر لتحقيق الفوز على الرياض بنتيجة 4-1، خلال المباراة التي جمعت بينهما ضمن منافسات الجولة الـ15 من دوري روشن للمحترفين.

وسجل رونالدو هدفًا وصنع آخر من رباعية النصر، ليرفع رصيده إلى 16 هدفًا في صدارة جدول ترتيب هدافي دوري روشن.

وتعد هذه هي المباراة رقم 1200 لرونالدو في مسيرته الكروية مع المنتخب البرتغالي والأندية التي لعب لها.

يذكر أن "الدون" انضم لصفوف "العالمي" خلال يناير 2023، بعد فسخ عقده مع مانشستر يونايتد الإنجليزي.

أحداث الشوط الأول من مباراة النصر والرياض

شهد الشوط الأول سيطرة واضحة من جانب فريق النصر وأضاع لاعبوه العديد من الفرص.

واستطاع الأسطورة البرتغالية كريستيانو رونالدو من إحراز الهدف الأول من تمريرة السنغالي ساديو ماني.

وجاء تشكيل النصر على النحو التالي:

تشكيل النصر

حراسة المرمى: نواف العقيدي

خط الدفاع: سلطان الغنام، علي لاجامي، لابورت، ايمن يحي

خط الوسط: بروزفيتش، فوفانا، اوتافيو

خط الهجوم: تاليسكا، ماني، رونالدو

أرقام النصر السعودي

لكنه استطاع في النسخة الحالية الحفاظ على سجله خاليًا من الخسارة في دور المجموعات من دوري أبطال آسيا لأول مرة في تاريخه.

وفاز النصر 4 مرات، مقابل التعادل في مباراتين.

وهذه هي المرة الخامسة التي يتأهل فيها النصر من دور المجموعات، منها مرتان كمتصدر، ومثلهما كوصيف، إلا أنه في كل مرة تلقى هزيمة واحدة على الأقل.

وتأهل النصر كوصيف برصيد 8 نقاط عام 2011، وتلقى هزيمتين، ثم صعد في المركز الثاني برصيد 10 نقاط في 2019، وخسر مرتين أيضًا.

كذلك تأهل النصر الملقب بـ"العالمي" في الصدارة بـ11 نقطة عام 2020 وتلقى هزيمة واحدة، ثم تأهل في 2021 بعدما جمع 11 نقطة وخسر مرة واحدة أيضًا.

وكان النصر ضمن تحقيق أكبر حصيلة من النقاط في تاريخه بدور المجموعات حتى قبل خوض مباراة اليوم.