السبت 09 ديسمبر 2023
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل
Advertisements
Advertisements
Advertisements

رياضة

تعرف على راتب معتمد جمال مع الزمالك

معتمد جمال، فيتو
معتمد جمال، فيتو

كشف إبراهيم سعيد نجم الكرة المصرية السابق ومقدم برنامج 90+، عن راتب معتمد جمال مع الزمالك، بعدما وقع عقود تدريبه للفريق الأول لكرة القدم بالنادي.

وقال إبراهيم سعيد في تصريحات عبر برنامج 90+ المُذاع عبر قناة "النهار": "معتمد جمال وقع على عقود تدريب نادي الزمالك بصفة مؤقتة مساء الخميس".

وأضاف: "تواجد في مراسم توقيع معتمد جمال على العقود، كابتن حسين لبيب رئيس النادي، بحانب أحمد سليمان المشرف على الكرة، وعدد من أعضاء مجلس الإدارة".

Advertisements

وأوضح: "مصدر داخل نادي الزمالك أكد أن راتب معتمد جمال مع النادي يصل إلى ما يقرب من 400 ألف جنيه شهريًّا".
 

ويستعد الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك بقيادة معتمد جمال، لمواجهة فريق ساجرادا الأنجولي اليوم السبت، في الجولة الثالثة لمباريات دور المجموعات لبطولة كأس الكونفدرالية الإفريقية.

وفي السطور التالية نعرض التشكيل المتوقع للزمالك أمام ساجرادا الأنجولي في الجولة الثالثة بمجموعات الكونفدرالية.

 

تشكيل الزمالك المتوقع أمام ساجرادا الأنجولي 

ويأتي التشكيل المتوقع للزمالك أمام ساجرادا الأنجولي كالتالي:

حراسة المرمى: محمد عواد.

خط الدفاع: محمد عبد الشافي - محمد عبد الغني - حمزة المثلوثي.

خط الوسط: نبيل عماد دونجا - محمد أشرف روقا - عمر جابر - إبراهيما نداي.

خط الهجوم: محمود عبد الرازق " شيكابالا" - سيف الجزيري - أحمد مصطفى "زيزو".

 

ترتيب مجموعة الزمالك في الكونفدرالية

ويتصدر الزمالك ترتيب مجموعته برصيد 6 نقاط بعد الفوز على أبو سليم الليبي في الجولة الأولى بهدف دون رد، والتغلب على سوار الغيني برباعية في الجولة الثانية لدور المجموعات.

وجاءت ترتيب المجموعة كاملة كالتالي:

1- الزمالك (6 نقاط)

2- ساجرادا الأنجولي (3 نقاط)

3- أبوسليم الليبي (3 نقاط)

4- سوار الغيني (0 نقطة)

 

موعد مباراة الزمالك وساجرادا الأنجولي

تقام مباراة الزمالك وساجرادا الأنجولي اليوم السبت في تمام الساعة السادسة مساء بتوقيت القاهرة على ملعب السلام ضمن منافسات الجولة الثالثة من مجموعات الكونفدرالية.

 

القنوات الناقلة لمباراة الزمالك وساجرادا الأنجولي

تنقل مباراة الزمالك وساجرادا الأنجولي في الجولة الثالثة لمباريات دور المجموعات لبطولة كأس الكونفدرالية الأفريقية، عبر شبكة قنوات بين سبورت الناقل الحصري للبطولة.

 

ومن ناحية أخرى وقع مجلس إدارة نادي الزمالك، برئاسة حسين لبيب عقودًا رسمية مع معتمد جمال لتولي منصب المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بصورة مؤقتة في الفترة الحالية، خلال الجلسة التي عقدها المجلس مع المدير الفني.

وفي السطور التالية نعرض أرقام معتمد جمال مع الزمالك بعد توقيع عقد رسمي مع الزمالك.

 

معتمد جمال مدرب الزمالك 

خاض معتمد جمال 4 مباريات مع الزمالك حقق فيها الفوز جميعا في ثلاثة بطولات مختلفة وهي الدوري الممتاز وكأس مصر والكونفدرالية.

وفاز معتمد جمال في مباراته الأولى مع الزمالك على نظيره بيراميدز في نصف نهائي كأس مصر بركلات الترجيح بعد التعادل في الوقت الأصلي 3-3.

والمباراة الثانية كانت أمام فيوتشر واستطاع الأبيض الفوز بهدفين نظيفين في الدوري المصري.

المباراة الثالثة كانت في الجولة الأولى لمباريات دور المجموعات لبطولة كأس الكونفدرالية الأفريقية واستطاع الزمالك الفوز على أبو سليم بهدف نظيف.

بينما المباراة الرابعة والأخيرة كانت أمام سوار الغيني برباعية نظيفة للأبيض في اللقاء الذي جمعهما بالجولة الثانية في مجموعات بطولة الكونفدرالية الإفريقية.

وكشف بيان رسمي لنادي الزمالك، أن ذلك يأتي في ظل ثقة مجلس إدارة النادي برئاسة الكابتن حسين لبيب في قدرات معتمد جمال، وتقديرًا لنجاحاته مع الفريق في الفترة الماضية، بعد قيادة الزمالك للفوز في عدة مباريات مهمة سواء في كأس مصر أو مسابقة الدوري المصري وبطولة كأس الكونفدرالية الأفريقية، لاسيما وأنه كان يعمل الفترة الماضية دون إبرام عقد رسمي مع النادي.

وقام مجلس الإدارة بالتنسيق مع الكابتن أحمد سليمان عضو المجلس والمشرف على الكرة، بإبرام عقد مناسب وتقدير المدير الفني بالشكل الذي يليق بما يقدمه مع الفريق.

وشهدت الجلسة حضور كل من كابتن حسين لبيب رئيس النادي والكابتن أحمد سليمان وهاني برزي ونيرة الأحمر وأحمد خالد حسانين ورامي نصوحي أعضاء المجلس، وعبد الواحد السيد مدير الكرة.

معتمد جمال يعلن قائمة الزمالك لمواجهة ساجرادا الأنجولي في الكونفدرالية

معتمد جمال: مباراة ساجرادا مهمة وتوقيعي عقدا مع الزمالك خطوة نحو الاستقرار

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوادث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الأدبية والفنية والثقافية.

إبراهيم سعيد معتمد جمال الزمالك نادي الزمالك حسين لبيب أحمد سليمان

مواد متعلقة

معتمد جمال يعلن قائمة الزمالك لمواجهة ساجرادا الأنجولي في الكونفدرالية

معتمد جمال: مباراة ساجرادا مهمة وتوقيعي عقدا مع الزمالك خطوة نحو الاستقرار

بعد توقيع عقد رسمي، ماذا قدم معتمد جمال مع الزمالك؟ (إنفوجراف)

الزمالك يختتم تدريباته استعدادًا لمواجهة ساجرادا الأنجولي في الكونفدرالية

الأكثر قراءة

تعرف على راتب معتمد جمال مع الزمالك

أعراض مرض الروماتويد وطرق اكتشاف الإصابة

الأهلي، غضب في القلعة الحمراء بسبب كولر

مواقيت الصلاة اليوم، موعد أذان العصر اليوم السبت 9 - 12 - 2023 في القاهرة والمحافظات

«الوصاية» خلطة إذلال الأم المصرية بـ«القانون».. سيدات يتحدثن عن مأساتهن: التشريع يعاملنا كأغراب ويعتبرنا خطرًا على أبنائنا

تحول لشهر كابوس، أسماء وأسعار السلع الغذائية الأكثر ارتفاعا خلال الأسبوع الأول من ديسمبر

من خلال "ملتقى الطفل"، الجامع الأزهر يواصل دروسه التربوية والتوعوية للنشء

أطباء بلا حدود: عدم تحرك مجلس الأمن يجعله "شريكا في المجزرة" في قطاع غزة

Advertisements

منوعات

المزيد

كارثة في مترو أنفاق كييف والحكومة تدعو إلى اجتماع طارئ اليوم (فيديو وصور)

تصنيف لأغنى 10 دول أفريقية، ومفاجأة عن ترتيب مصر

"ولعت ولعت.. الله أكبر"، شاهد فرحة أحد مقاتلي المقاومة الفلسطينية بعد تدمير دبابة إسرائيلية

سيد رجب: أنا زملكاوي ولم أمارس الهندسة

المزيد

خدمات

المزيد

سعر النحاس في السوق اليوم الجمعة 8-12-2023

ثبات سعر اليوان الصيني مقابل الجنيه في البنك المركزي

سعر الألومنيوم في السوق المصري اليوم الجمعة 8-12-2023

استقرار أسعار الأرز في السوق المصري اليوم الجمعة 8-12-2023

المزيد

انفوجراف

في عيد ميلادها الـ 42.. محطات مهمة في مشوار مي كساب (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

مواقيت الصلاة اليوم، موعد أذان العصر اليوم السبت 9 - 12 - 2023 في القاهرة والمحافظات

مواقيت الصلاة اليوم، موعد أذان الظهر اليوم السبت 9 - 12 - 2023 في القاهرة والمحافظات

مواقيت الصلاة اليوم، موعد أذان الفجر اليوم السبت 9 - 12 - 2023 في القاهرة والمحافظات

المزيد
الجريدة الرسمية