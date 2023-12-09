حالة الطقس ودرجات الحرارة اليوم السبت 09 -12-2023 في مصر

أعلنت هيئة الارصاد الجوية، حالة الطقس اليوم، حيث من المتوقع سقوط أمطار خفيفة إلى متوسطة على السواحل الشمالية وشمال الوجه البحري وجنوب سلاسل البحر الأحمر على فترات متقطعة.



وأعلنت هيئة الأرصاد الجوية، حالة الطقس اليوم السبت، ليسود طقس لطيف نهارًا على القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية، ومعتدل الحرارة على شمال وجنوب الصعيد.

كما توقعت هيئة الأرصاد الجوية أن يسود طقس بارد على شمال البلاد والقاهرة الكبرى والوجه البحرى حتى شمال وجنوب الصعيد.

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وتوقعت هيئة الأرصاد الجوية أن يسود طقس معتدل الحرارة نهارًا على سيناء، بارد ليلًا.



طقس القاهرة الكبرى وجنوب سيناء

ويسود طقس غائم القاهرة الكبرى والوجه البحري وغائم جزئيًّا على السواحل الشمالية الشرقية والسواحل الشمالية الغربية مشمس على وجنوب سيناء وسلاسل البحر الأحمر وشمال وجنوب الصعيد، ونرصد لكم حالة الطقس على مدار الـ24 ساعة من خلال فريق عمل بوابة (فيتو)



جدير بالذكر هناك العديد من العوامل المؤثرة في درجة حرارة الغلاف الجوي وهي:



اختلاف زاوية سقوط أشعة الشمس (مقدار الإشعاع الشمسي الذي يصل إلى الأرض، والذي يعتبر المصدر الرئيسي لتسخين سطح الأرض والهواء).

مدى القرب أو البعد عن المسطحات المائية حيث يختلف الماء واليابسة في امتصاص حرارة الشمس، مما يؤثر على الحرارة المنتقلة للهواء الملامس لها.

وهذا نتيجة الاختلاف في الحرارة النوعية بين اليابسة والماء.



مصادر الكتل الهوائية وخصائصها واتجاه الرياح.



الغطاء النباتي فى الأماكن ذات الغطاء النباتي الكثيف تتميز باعتدال درجة حرارتها، وذلك لأن الغطاء النباتي يقلل من وصول الإشعاع الشمسى كاملًا إلى سطح الأرض ويرفع نسبة رطوبة الهواء تضاريس المنطقة ومدى ارتفاعها عن مستوى سطح البحر.

وفيما يلي درجات الحرارة الصغرى والعظمى في المدن المصرية:

القاهرة: الصغرى 13 والعظمى 22



العاصمة الإدارية: الصغرى 12 والعظمى 22



6 أكتوبر: الصغرى 12 والعظمى 22



بنها: الصغرى 13 والعظمى 21



الإسكندرية: الصغرى 13 والعظمى 22



العلمين الجديدة: الصغرى 14 والعظمى 23



مطروح: الصغرى 12 والعظمى 21



سيوة: الصغرى 07 والعظمى 20



كاترين الصغرى 04 والعظمى 18



بورسعيد الصغرى 14 العظمى 22



الزقازيق: الصغرى 13 العظمى 22



الإسماعيلية الصغرى 13 والعظمى 23



السويس: الصغرى 13 والعظمى 23



شرم الشيخ الصغرى 18 والعظمى 26



الغردقة الصغرى 17 والعظمى 25



الفيوم: الصغرى 12 والعظمى 21



بني سويف الصغرى 11 والعظمى 22



المنيا: الصغرى 10 والعظمى 22



أسيوط الصغرى 09 والعظمى 23



سوهاج الصغرى 12 والعظمى 23



الأقصر الصغرى 12 والعظمى 25



أسوان: الصغرى 13 والعظمى 26

