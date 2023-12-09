السبت 09 ديسمبر 2023
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل
Advertisements
Advertisements
Advertisements

أخبار مصر

حالة الطقس ودرجات الحرارة اليوم السبت 09 -12-2023 في مصر

حالة الطقس اليوم،
حالة الطقس اليوم، فيتو

أعلنت هيئة الارصاد الجوية، حالة الطقس اليوم، حيث من المتوقع سقوط أمطار خفيفة إلى متوسطة على السواحل الشمالية وشمال الوجه البحري وجنوب سلاسل البحر الأحمر على فترات متقطعة.


وأعلنت هيئة الأرصاد الجوية، حالة الطقس اليوم السبت، ليسود طقس لطيف نهارًا على القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية، ومعتدل الحرارة على شمال وجنوب الصعيد.

كما توقعت هيئة الأرصاد الجوية أن يسود طقس بارد على شمال البلاد والقاهرة الكبرى والوجه البحرى حتى شمال وجنوب الصعيد.

Advertisements

 

حالة الطقس ودرجات الحرارة اليوم السبت 09-12-2023 فى مصر

حالة الطقس غدا السبت  9_12_2023 في الإسماعيلية


وتوقعت هيئة الأرصاد الجوية أن يسود طقس معتدل الحرارة  نهارًا على سيناء، بارد ليلًا.


طقس القاهرة الكبرى وجنوب سيناء

ويسود طقس غائم  القاهرة الكبرى والوجه البحري وغائم جزئيًّا على السواحل الشمالية الشرقية والسواحل الشمالية الغربية مشمس على وجنوب سيناء وسلاسل البحر الأحمر وشمال وجنوب الصعيد، ونرصد لكم حالة الطقس على مدار الـ24 ساعة من خلال فريق عمل بوابة (فيتو)
 

جدير بالذكر هناك العديد من العوامل المؤثرة في درجة حرارة الغلاف الجوي وهي:


اختلاف زاوية سقوط أشعة الشمس (مقدار الإشعاع الشمسي الذي يصل إلى الأرض، والذي يعتبر المصدر الرئيسي لتسخين سطح الأرض والهواء).

 

مدى القرب أو البعد عن المسطحات المائية حيث يختلف الماء واليابسة في امتصاص حرارة الشمس، مما يؤثر على الحرارة المنتقلة للهواء الملامس لها.
وهذا نتيجة الاختلاف في الحرارة النوعية بين اليابسة والماء.


مصادر الكتل الهوائية وخصائصها واتجاه الرياح.


الغطاء النباتي فى الأماكن ذات الغطاء النباتي الكثيف تتميز باعتدال درجة حرارتها، وذلك لأن الغطاء النباتي يقلل من وصول الإشعاع الشمسى كاملًا إلى سطح الأرض  ويرفع نسبة رطوبة الهواء تضاريس المنطقة ومدى ارتفاعها عن مستوى سطح البحر.

 

وفيما يلي درجات الحرارة الصغرى والعظمى في المدن المصرية:

القاهرة: الصغرى 13 والعظمى  22  


العاصمة الإدارية: الصغرى 12 والعظمى 22


6 أكتوبر: الصغرى 12 والعظمى 22


بنها: الصغرى 13 والعظمى  21


الإسكندرية: الصغرى 13 والعظمى 22


العلمين الجديدة: الصغرى 14 والعظمى 23


مطروح: الصغرى 12 والعظمى 21


سيوة: الصغرى 07   والعظمى  20


كاترين الصغرى 04 والعظمى 18


بورسعيد الصغرى 14 العظمى 22


الزقازيق: الصغرى 13  العظمى 22


الإسماعيلية الصغرى 13 والعظمى  23


السويس: الصغرى 13 والعظمى 23


شرم الشيخ الصغرى 18 والعظمى 26


الغردقة الصغرى 17 والعظمى 25


الفيوم: الصغرى 12 والعظمى 21


بني سويف الصغرى 11 والعظمى 22


المنيا: الصغرى 10 والعظمى 22


أسيوط الصغرى 09 والعظمى 23


سوهاج الصغرى  12 والعظمى 23


الأقصر الصغرى 12  والعظمى 25


أسوان: الصغرى 13 والعظمى 26
 

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوادث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

الأرصاد الجوية حالة الطقس الأرصاد الجوية الطقس اليوم السبت الطقس الطقس اليوم حالة الطقس

مواد متعلقة

حالة الطقس اليوم السبت 09-12-2023 فى مصر

رعدية وغزيرة، خريطة سقوط الأمطار الأسبوع المقبل

طقس الغد، أمطار متوسطة على هذه المناطق

الأرصاد تحذر من منخفض جوي يضرب البلاد الأسبوع المقبل

شبورة مائية، الأرصاد تحذر من طقس الغد

حالة الطقس غدا السبت 9-12-2023 فى مصر

حالة الطقس ودرجات الحرارة اليوم الجمعة 08-12-2023 فى مصر

حالة الطقس اليوم الجمعة 08 -12-2023 في مصر

الأكثر قراءة

بخط اليد، وصية مؤثرة لـ أخصائية تمريض بالشرقية توفيت بعد صراع مع السرطان (صور)

بيانات مطلوبة لإرسال الحوالات في البنوك

تعرف علي موعد عرض فيلم عصابة عظيمة بطولة إسعاد يونس

خطوات تحديد عنوان الإنترنت للهواتف الذكية

الزمالك يشارك فى كأس الرابطة بالشباب وأحمد مجدي يقود الفريق

اليوم، طبيبة تحسم جلسة محاكمة 4 عاطلين قتلوا ربة منزل حرقا بالمولوتوف في دار السلام

الزمالك يسعى لمواصلة انتصاراته في مجموعات الكونفدرالية عبر بوابة ساجرادا الأنجولي

تعرف على راتب معتمد جمال مع الزمالك

Advertisements

منوعات

المزيد

بعد 3 أيام مفاوضات، الاتحاد الأوروبي يتوصل إلى اتفاق بشأن قانون ينظم الذكاء الاصطناعي

كارثة في مترو أنفاق كييف والحكومة تدعو إلى اجتماع طارئ اليوم (فيديو وصور)

تصنيف لأغنى 10 دول أفريقية، ومفاجأة عن ترتيب مصر

"ولعت ولعت.. الله أكبر"، شاهد فرحة أحد مقاتلي المقاومة الفلسطينية بعد تدمير دبابة إسرائيلية

المزيد

خدمات

المزيد

سعر النحاس في السوق اليوم الجمعة 8-12-2023

ثبات سعر اليوان الصيني مقابل الجنيه في البنك المركزي

سعر الألومنيوم في السوق المصري اليوم الجمعة 8-12-2023

استقرار أسعار الأرز في السوق المصري اليوم الجمعة 8-12-2023

المزيد

انفوجراف

في عيد ميلادها الـ 42.. محطات مهمة في مشوار مي كساب (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

مواقيت الصلاة اليوم، موعد أذان العشاء اليوم السبت 9 - 12 - 2023 في القاهرة والمحافظات

مواقيت الصلاة اليوم، موعد أذان المغرب اليوم السبت 9 - 12 - 2023 في القاهرة والمحافظات

مواقيت الصلاة اليوم، موعد أذان العصر اليوم السبت 9 - 12 - 2023 في القاهرة والمحافظات

المزيد
الجريدة الرسمية