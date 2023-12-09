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رياضة

إبراهيم سعيد: 150 ألف جنيه غرامة على كل لاعب بالأهلي بعد التعادل أمام شباب بلوزداد

الأهلي وشباب بلوزداد،
الأهلي وشباب بلوزداد، فيتو

دوري أبطال أفريقيا، أكد إبراهيم سعيد نجم الكرة المصرية السابق ومقدم برنامج 90+، أن مجلس إدارة النادي الأهلي، قرر توقيع غرامة على لاعبي الفريق، عقب التعادل أمام شباب بلوزداد.

وقال إبراهيم سعيد في تصريحات عبر برنامج 90+ المُذاع عبر قناة "النهار": "النادي الأهلي قرر تغريم لاعبيه ماليًا بعد التعادل أمام نظيره شباب بلوزداد الجزائري في دوري أبطال إفريقيا".

وأوضح: "مصدر داخل الأهلي أكد على أن النادي قرر توقيع غرامة مالية على لاعبي الفريق، وفقًا لما تنص عليه لائحة الفريق عقب التعادل أمام شباب بلوزداد".

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وأتم إبراهيم سعيد: "الغرامة كانت مضاعفة ووصلت إلى 150 ألف جنيه على كل لاعب".

 

وكان مارسيل كولر المدير الفني للنادي الأهلي أعرب عن حزنه الشديد بعد التعادل السلبي أمام فريق شباب بلوزداد الجزائري سلبيًّا في دور المجموعات ببطولة دوري أبطال أفريقيا.

وأكد في تصريحات في المؤتمر الصحفي عقب المباراة: “حزين جدًّا بسبب النتيجة، المباراة وأحداثها المثيرة كانت قريبة من أن نحسمها لكن واجهنا سوء حظ كبير”.

 

وتابع " نمتلك مشكلة كبيرة وهي ضياع الفرص متكررة بشكل غير طبيعي، في جميع المباريات الماضية.

 

وواصل: “ضياع الأهداف عدو كبير لنا، أتواجد خارج الملعب وبداخلي حزن كبير بسبب تلك الفرص المهدرة”.

 

وأكمل: “سنجلس مع اللاعبين لنحاول استعادة الثقة قبل بطولة كبيرة، ويوجد البعض فقد الثقة بسبب ضياع العديد من الفرص أمام المرمى”.

وتعادل النادي الأهلي أمام شباب بلوزداد سلبيا في المباراة التي أقيمت على إستاد برج العرب في الجولة الثالثة من دور المجموعات لبطولة دوري أبطال أفريقيا.

 

ترتيب مجموعة الأهلي بعد نهاية الجولة الثالثة 

1- الأهلي: 5 نقاط.

2- ميدياما  : 4 نقاط.

3- شباب بلوزداد: 4 نقاط.

4- يانج أفريكانز: نقطتين. 

 

77 مباراة لكولر مع الأهلي في جميع البطولات

وقاد كولر الأهلي في 77 مباراة بجميع البطولات حيث فاز في 52 مباراة وتعادل في 18 مباراة، وخسر في 7 مباريات بواقع 40 مباراة بالدوري الممتاز، و19 مباراة ببطولة دوري أبطال إفريقيا ومباراتين في كأس السوبر المحلي، و7 مباريات في بطولة كأس مصر و4 مباريات في بطولة كأس العالم للأندية ومباراة في كأس السوبر الأفريقي وأربع مباريات في الدوري الإفريقي.

 

وأحرز لاعبو الأهلي تحت قيادة كولر 141 هدفًا وتلقت شباكه 44 هدفًا.

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