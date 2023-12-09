السبت 09 ديسمبر 2023
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محافظات

أحدهما احتفل بخطوبته منذ أسبوع، جنازة مهيبة لشقيقين لقيا مصرعهما في حادث بالشرقية (صور)

جنازة مهيبة لشقيقين
جنازة مهيبة لشقيقين بالشرقية، فيتو

شيع أهالي قرية الزوامل التابعة لمركز بلبيس، بمحافظة الشرقية، الساعات الماضية جثماني شقيقين توفيا في حادث سير مروع بنطاق المحافظة.

مصرع مواطن سقط من أعلى سيارة محملة بالأرز في الشرقية

 

مصرع شقيقين في حادث بالشرقية

وتم تشييع جثماني محمد مأمون مدني، (احتفل قبل أسبوع بخطوبته)، وشقيقه مأمون من مسجد الرميلة بقرية الزوامل، في جنازة شعبية مهيبة، وسط حالة من الحزن على وفاة الشابين الشقيقين.

وكانت الأجهزة الأمنية، تلقت إخطارًا بورود بلاغ لإدارة شرطة النجدة، بوقوع حادث تصادم بدائرة مركز شرطة بلبيس، ومصرع شقيقين.

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مصرع شقيقين في حادث بالشرقية، فيتو

وانتقلت على الفور قوة أمنية الي مكان البلاغ، وبالفحص تبين مصرع الشقيقين جراء حادث تصادم مروع، ولفظ الأول أنفاسه الأخيرة في الحال، بينما لحق به شقيقه بعد فشل محاولات إسعافه.

وتم تحرير محضر بالواقعة، والعرض على النيابة العامة لمباشرة التحقيقات، والتي أمرت بتسليم الجثمانين لذويهما لدفنهما بمسقط رأسهما بعد انتهاء الإجراءات.

مصرع شقيقين في حادث بالشرقية، فيتو

 

دور الطب الشرعي

ويعد الطب الشرعي هو حلقة الوصل بين الطب والقانون، وذلك لتحقيق العدالة بكشف الحقائق مصحوبة بالأدلة الشرعية، فالطبيب الشرعي في نظر القضاء هو خبير مكلف بإبداء رأيه حول القضية التي يوجد بها ضحية سواء حيًّا أو ميتًا.

وأغلب النتائج التي يستخلصها الطبيب الشرعي قائمة على مبدأ المعاينة والفحص مثل معاينة ضحايا الضرب العمديين، ضحايا الجروح الخاطئة، ومعاينة أعمال العنف من جروح أو وجود آلات حادة بمكان وجود الجثة، ورفع الجثة وتشريحها بأمر من النيابة العامة.

مصرع شقيقين في حادث بالشرقية،فيتو

كما أن الطبيب الشرعي لا يعمل بشكل منفصل وإنما يعمل وسط مجموعة تضم فريقا مهمته فحص مكان الجريمة، وفريقا آخر لفحص البصمات، وضباط المباحث وغيرهم، وقد يتعلق مفتاح الجريمة بخدش ظفري يلاحظه الطبيب الشرعي، أو عقب سيجارة يلتقطه ويحل لغز الجريمة من خلال تحليل الـDNA أو بقعة دم.
 

حوادث الطرق

وتعرف حوادث الطرق بالحوادث المرورية أو حوادث السير، وتعتبر أحد أكثر الحوادث التي يشهد العالم وقوعها بشكل يومي، وهي تتسبب في العديد من الخسائر الماديّة، والإصابات البشريّة، وحالات الوفاة، ويعتمد ذلك بشكل أساسي على حدة وقوة الحادث، وهي بأنواع عديدة ومنها: حوادث الدهس، والتدهور، والاصطدام سواء بجسم غريب، أو حيوان، أو سيارة أخرى، ويجدر بالذكر أنه يوجد العديد من الأسباب وراء وقوع هذه الحوادث.

ويمكن تفادي حوادث السير وتجنّبها من خلال اتباع النصائح  أبرزها عدم الإسراع أثناء القيادة، فهي تفقد السائق تركيزه.

مصرع شقيقين في حادث بالشرقية، فيتو

تجنب استخدام الهاتف قدر الإمكان أثناء القيادة، عدم الانشغال بالمشروبات والمأكولات خلال القيادة، الانتباه إلى حركة المرور بما في ذلك المشاة والسائقين، اتباع إرشادات المرور، والطرق، والإشارات الضوئيّة، التأكد من أمان المركبة، وصيانتها بشكل منتظم، عدم سلك الطرق المجهولة وغير المعروفة، فقد يتواجد فيها منعطفات خطرة أو قد تكون وعرة، المحافظة على وجود مسافة بين المركبة وغيرها من المركبات الأخرى أثناء القيادة، القيام بالواجبات والمسؤوليات على أكمل وجه دون تقصير أو إهمال.

 

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