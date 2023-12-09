كشف حساب شوقي غريب مع المقاولون في الدوري المصري بعد قرار رحيله

وجه نادي المقاولون الشكر إلى الكابتن شوقي غريب على الفترة التي قضاها مع الفريق، وقرر تعيين مساعده طلعت محرم المدرب العام كمدير فني مؤقت.

ويحتل المقاولون العرب المركز السابع عشر وقبل الأخير في الدوري المصري برصيد 4 نقاط، ويعد المقاولون الفريق الوحيد في الدوري المصري الذي لم يحقق الفوز حتى الآن في 8 جولات.

وتولى شوقي غريب قيادة المقاولون العرب بداية من يوم 3 أغسطس 2022 قبل الرحيل عن منصبه بعد 16 شهرًا.

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وقاد شوقي غريب صاحب الـ 64 عامًا المقاولون لتحقيق المركز السابع بالدوري في الموسم الماضي.

كشف حساب شوقي غريب مع المقاولون منذ أغسطس 2022

وقاد شوقي غريب المقاولون فعليًّا في 5 مباريات في نهاية الموسم قبل الماضي 2021-2022 ونجح في الابقاء علي المقاولون في الدوري المصري بعدما حقق الفوز في 4 مباريات والتعادل في مباراة واحدة.

مشوار المقاولون مع شوقي غريب في الدوري المصري

وقاد شوقي غريب المقاولون في عدد 47 مباراة في بطولة الدوري المصري الممتاز منذ توليه المسئولية وحتى إعلان رحيله، حقق الفوز في 13 مباراة والتعادل في 22 مباراة وخسر 12 مباراة، وأحرز لاعبوه 52 هدفًا ودخل مرماهم 48 هدفًا.

مباريات المقاولون في الدوري مع شوقي غريب موسم 2021-2022

1- المقاولون ضد الجونة 0-0 "الجولة الـ 30

2- مصر المقاصة ضد المقاولون 0-3

3- المقاولون ضد فاركو 2-0

4- الاتحاد السكندري ضد المقاولون 0-1

5- المقاولون ضد المصري 2-1



مشوار المقاولون العرب في الدوري المصري 2022-2023

وخاض المقاولون 34 مباراة في الدوري المصري موسم 2022-2023 تحت قيادة الكابتن شوقي غريب حقق الفوز في 9 مباريات والتعادل في 17 مباراة وخسر 8 مباريات، وأحرز لاعبوه 35 هدفًا ودخل مرماهم 33 هدفًا، وجمع ذئاب الجبل 44 نقطة لينهي مشواره بالمركز السابع في جدول ترتيب الدوري المصري 2022-2023.

مباريات المقاولون موسم 2022-2023 في الدوري المصري

1- المقاولون ضد غزل المحلة 1-1

2- فيوتشر ضد المقاولون 0-0

3- المقاولون ضد فاركو 0-0

4- المقاولون ضد سيراميكا كليوباترا 2-1

5- بيراميدز ضد المقاولون 2-0

6- سموحة ضد المقاولون 0-0

7- المقاولون ضد إنبي 3-2

8- المصري ضد المقاولون 2-2

9- المقاولون ضد الزمالك 0-0

10- البنك الأهلي ضد المقاولون 2-1

11- المقاولون ضد حرس الحدود 3-2

12- طلائع الجيش ضد المقاولون 1-2

13- الإسماعيلي ضد المقاولون 1-3

14- المقاولون ضد أسوان 1-0

15- الداخلية ضد المقاولون 1-2

16- المقاولون ضد الاتحاد السكندري 0-0

17- الاهلي ضد المقاولون 2-1

18- غزل المحلة ضد المقاولون 0-3

19- المقاولون ضد فيوتشر 0-0

20- فاركو ضد المقاولون 2-1

21- المقاولون ضد سموحة 0-1

22- سيراميكا ضد المقاولون 0-0

23-المقاولون ضد بيراميدز 0-0

24- إنبي ضد المقاولون 2-1

25- المقاولون ضد المصري 0-0

26- الزمالك ضد المقاولون 2-2

27- المقاولون ضد البنك الأهلي 1-1

28- حرس الحدود ضد المقاولون 0-2

29- المقاولون ضد طلائع الجيش 0-0

30- المقاولون ضد الاسماعيلي 2-2

31- أسوان ضد المقاولون 1-1

32- المقاولون ضد الداخلية 0-1

33- الاتحاد السكندري ضد المقاولون 0-0

34- المقاولون ضد الأهلي 1-4

مباريات المقاولون في الدوري مع شوقي غريب موسم 2023-2024

1- المقاولون ضد بلدية المحلة 0-2

2- الزمالك ضد المقاولون 1-1

3- سموحة ضد المقاولون 2-1

4- المقاولون ضد زد 3-3

5- الاتحاد السكندري ضد المقاولون 3-2

6- المقاولون ضد الأهلي 1-2

7- فاركو ضد المقاولون 1-1

8- المقاولون ضد الداخلية 0-0