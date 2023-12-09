السبت 09 ديسمبر 2023
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أخبار مصر

خبأها في أماكن حساسة، ضبط 40 ساعة رولكس غالية الثمن مع راكب عربي بمطار القاهرة (صور)

المضبوطات بحوزة جمارك
المضبوطات بحوزة جمارك مطار القاهرة، فيتو

أحبطت سلطات جمارك مطار القاهرة الدولي برئاسة الدكتور ماجد موسى رئيس الإدارة المركزية، محاولة راكب عربي تهريب ٤٠ ساعة رولكس غالية الثمن أخفاها الراكب على جسده.

 

وأفاد مصدر جمركي بمطار القاهرة، أنه تم الضبط في مبنى الركاب رقم ٢ تحت قيادة أحمد سعد عبد المطلب المدير العام، أثناء إنهاء الإجراءات الجمركية على ركاب رحلة الخطوط الأردنية القادمة من عمان مساء أمس الجمعة، حيث استوقف محمد جمال فرج مأمور اللجنة الجمركية، أحد الركاب أثناء محاولته الخروج من بوابة اللجنة والذي أنكر حوزته لما يجب الإفصاح عنه أو ما يستحق عنه ضرائب ورسوم جمركية.

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المضبوطات بحوزة رجال الجمارك 

 

 كلف ياسر محمد إبراهيم مدير الحركة المشرف على صالة الوصول بمبنى الركاب رقم ٢، وليد جمال حسن مأمور الجمرك بتفتيش حقائب الراكب يدويًّا ولم يسفر التفتيش عن وجود شيء مخالف، وبعرض الأمر علي محمود عبد النبي عباس مدير الإدارة بالإنابة والذي قام بمناظرة جواز سفر الراكب، وتبين له كثرة تردداته فقام بتكليف كل من وليد جمال ومحمود مصطفي محمد مأموري الجمرك بتفتيش الراكب ذاتيًّا في حضور محمد أنور عفيفي رئيس القسم بادارة الأمن الجمركي فأسفر التفتيش الذاتي عن ضبط ٤٠ ساعة رولكس اخفاهم الراكب حول ساقيه أسفل الجورب وفي أماكن أخرى على جسده.

المضبوطات بحوزة رجال الجمارك 

 وأمر مصطفى الجندي مدير الإدارة الأولى بتحرير محضر ضبط جمركي رقم ١٤٤ لسنة ٢٠٢٣ ضد الراكب بعد العرض على أحمد سعد عبد المطلب مدير عام جمارك الركاب مبنى رقم ٢ والدكتور ماجد موسى رئيس الإدارة المركزية لجمارك مطار القاهرة الدولي، تزامن الضبط مع عودة الشحات غتوري وكيل أول وزارة المالية رئيس مصلحة الجمارك وافتخار خلف رئيس وحدة العلاقات الدولية، من اجتماعات لجنة السياسات بمنظمة الجمارك العالمية، قام "غتوري" بمعاينة المضبوطات وأثنى على مجهود ويقظة القائمين بالضبط وشكرهم على إخلاصهم في العمل.

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