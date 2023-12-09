الأولمبية الفلسطينية: إسرائيل قتلت 47 لاعبا و17 فنيا وحولت الملاعب لمقابر جماعية

قالت اللجنة الأولمبية الفلسطينية، الجمعة، إن القوات الإسرائيلية قتلت 47 لاعبًا من مختلف الألعاب الجماعية والفردية، و17 فنيًّا وإداريًّا، كما سجلت 5 حالات اعتقال، والعديد من الإصابات الجسدية في المحافظات الجنوبية.

الأولمبية الفلسطينية: إسرائيل قتلت 47 لاعبًا و17 فنيًّا وحولت الملاعب لمقابر جماعية



وبحسب وكالة الأنباء الفلسطينية "وفا" نقلًا عن بيان اللجنة الأولمبية، فإن القوات الإسرائيلية قتلت الطفلة ياسمين شرف، لاعبة الكاراتيه التي تبلغ من العمر (6 أعوام). وأفاد بيان الأولمبية الفلسطينية، بأنه "لم تسلم المنشآت الرياضية في فلسطين، من اعتداءات الاحتلال وانتهاكاته المستمرة، فخلال العدوان جرى قصف ملعب برنامج الأمم المتحدة الإنمائي "UNDP"، وكذلك ملعب بيت حانون، فيما تحوّل ملعب بجانب المستشفى الإندونيسي بغزة إلى مقبرة جماعية، كما تم قصف 3 أندية للفروسية، وملعب لرياضة البيسببول، بالإضافة إلى صالات ومراكز لممارسة رياضات الألعاب القتالية، وهي منشآت رياضية، شكلت ملاذًا للرياضيين الفلسطينيين في قطاع غزة"، وفقا لوكالة "وفا"

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وأضاف البيان، أن الجيش الإسرائيلي هدم مركزا شباب طولكرم، وجنين، وهما ناديان أسسا أصلًا للاجئين الفلسطينيين الذين وجدوا في الرياضة متنفسًا لهم وأملًا للأجيال الناشئة الصغيرة الحالمة بمتابعة مسيرتها الرياضية وصقل شخصيتها وهويتها، وتمثيل وطنها في المحافل الرياضية الدولية، وفا لـ "وفا".



أعلنت وزارة الصحة في قطاع غزة ، اليوم الجمعة، ارتفاع حصيلة القصف الإسرائيلي على قطاع غزة إلى 17487 شهيدا في اليوم الثالث والستين للحرب بين إسرائيل وحركة حماس.

وقال المتحدث باسم وزارة الصحة أشرف القدرة "ارتفعت حصيلة العدوان الإسرائيلي منذ بدئه الى 17487 شهيدًا وإصابة 46480 مواطنًا. 70% من ضحايا العدوان الإسرائيلي من الأطفال والنساء".

وأضاف القدرة "في اليوم الثالث والستين للعدوان الإسرائيلي على قطاع غزة وصل إلى المستشفيات فقط 313 شهيدًا و558 مصابًا خلال الساعات الماضية، ولا يزال عدد كبير من الضحايا تحت الأنقاض وفي الطرقات".