السبت 09 ديسمبر 2023
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تصنيف لأغنى 10 دول أفريقية، ومفاجأة عن ترتيب مصر

أغنى 10 دول أفريقية،
أغنى 10 دول أفريقية، فيتو

كشف موقع شبكة "أفريكا نيوز" عن تصدر نيجيريا، تصنيفًا جديدًا لـ أغنى الدول الأفريقية، بناء على الناتج القومي، الذي نشر أسماء عشرة دول بينها ثلاثة عربية.

وبرزت نيجيريا التي تقع في غرب أفريقيا، كأقوى اقتصاد في القارة، بناتج محلي إجمالي يقدر بنحو 477 مليار دولار في عام 2022.

واحتلت مصر المركز الأول في ترتيب الدول العربية ضمن القائمة، متبوعة بالجزائر والمغرب.

ووفقا لتوقعات النمو لصندوق النقد الدولي، لن يشهد هذا التصنيف أي تغيير كبير في السنوات القادمة.

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وجاء في تقرير بالخصوص لـ"أفريكا نيوز" إن نيجيريا وهي الدولة الأكثر اكتظاظًا بالسكان في القارة، يزيد عدد سكانها على 200 مليون نسمة "ستظل صاحبة الاقتصاد الرائد في أفريقيا لفترة طويلة قادمة".

لكن قد يختلف تصنيف أغنى البلدان اعتمادًا على المعايير المستخدمة، مثل الناتج المحلي الإجمالي، أو دخل الفرد، أو المؤشرات الاقتصادية الأخرى.

فيما يلي قائمة عامة لأغنى عشرة دول إفريقية، تعتمد بشكل خاص، على الناتج المحلي الإجمالي للسنوات الأخيرة:

1- نيجيريا
تتمتع نيجيريا باقتصاد متنوع، لا سيما في قطاعي النفط والغاز.

2- جنوب إفريقيا
تتمتع جنوب إفريقيا أيضًا باقتصاد متنوع يشمل قطاعات مثل التعدين والزراعة والخدمات.

3- مصر
تتمتع مصر باقتصاد متنوع هي الأخرى يشمل قطاعات مثل السياحة والنفط والغاز والزراعة.

4- الجزائر
تمتلك الجزائر احتياطيات كبيرة من النفط والغاز الطبيعي، مما يساهم بشكل كبير في اقتصادها.

5- المغرب
يتمتع المغرب باقتصاد متنوع، يضم قطاعات مثل السياحة والزراعة والصناعة والخدمات.

6- أنجولا
يلعب النفط والموارد الطبيعية دورًا رئيسيًّا في اقتصاد أنجولا.

7- كينيا
تعد كينيا مركزًا اقتصاديًّا إقليميًّا يتمتع باقتصاد متنوع، بما في ذلك قطاع الخدمات والزراعة والسياحة.

8- غانا
يتم دعم اقتصاد غانا من خلال قطاعات مثل الزراعة والنفط والغاز والخدمات.

9- تنزانيا
تساهم الزراعة والسياحة والموارد الطبيعية في اقتصاد تنزانيا.

10- إثيوبيا
تشهد إثيوبيا نموًّا اقتصاديًّا سريعًا، في قطاعات تشمل الزراعة والتصنيع والبنية التحتية.

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أغنى الدول الأفريقية صندوق النقد الدولي جنوب أفريقيا الناتج القومي قطاعي النفط والغاز

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