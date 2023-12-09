عشرات الشهداء والجرحى في قصف إسرائيلي على خان يونس ورفح (فيديو وصور)

أفادت وكالة الأنباء الفلسطينية "وفا"، في ساعة مبكرة اليوم السبت، باستشهاد عدد من الفلسطينيين وإصابة آخرين في قصف إسرائيلي متواصل على مدينتي خان يونس ورفح، جنوب قطاع غزة.



وبحسب وفا، استهدف الطيران الحربي الإسرائيلي منزلًا لعائلة النجار جنوب خان يونس، ما أدى إلى استشهاد ثلاثة مواطنين، ومنزلًا لعائلة حمودة ما أدى لاستشهاد وإصابة عدد منهم.

شهداء وإصابات جراء قصف إسرائيلي استهدف منزل عائلة الطهراوي في مدينة رفح بقطاع غزة#فيديو #حرب_غزة pic.twitter.com/1B7TWSNV9I — الجزيرة فلسطين (@AJA_Palestine) December 9, 2023

كما استهدف الطيران الحربي الإسرائيلي ومدفعيته عدة مواقع في خان يونس، ما أدى لسقوط عدد من الشهداء والجرحى، وفقا لوكالة "وفا".

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وأشارت وفا إلى استهداف الطيران الحربي الإسرائيلي منزلًا لعائلة الطهراوي في مدينة رفح جنوب القطاع، ما أدى إلى استشهاد ستة وإصابة عدد آخر من الفلسطينيين.

كما أفادت وسائل إعلام فلسطينية باستشهاد وجرح 5 فلسطينيين جراء قصف إسرائيلي استهدف منزل عائلة شتيوي غرب معبر رفح جنوبي قطاع غزة.



وفي شمال ووسط وجنوب قطاع غزة، واصل الطيران الحربي الإسرائيلي شن غاراته، ما تسبب في سقوط شهداء وجرحى.

واستخدمت واشنطن حق النقض (الفيتو) ضد النص الذي قدمته دولة الإمارات العربية المتحدة فيما صوَّتت 13 من الدول الـ15 الأعضاء في المجلس لصالح مشروع القرار، وامتنعت المملكة المتحدة عن التصويت على مشروع القرار الذي يدعو إلى "وقف إنساني فوري لإطلاق النار" في غزة.

فشل مجلس الأمن الدولي، في جلسته التي عقدت، أمس الجمعة، في التوصل إلى قرار لوقف إطلاق النار في قطاع غزة بسبب الفيتو الأمريكي.

وفي وقت سابق من أمس الجمعة افتتح مجلس الأمن الدولي، جلسة طارئة بشأن الوضع في قطاع غزة، بمقر الأمم المتحدة في نيويورك، تحت البند المعنون "الوضع في الشرق الأوسط، بما في ذلك القضية الفلسطينية".

مجلس الأمن يناقش الوضع في غزة

ومن جانبها أعلنت الإكوادور التي تتولى رئاسة مجلس الأمن لشهر ديسمبر الجاري، الجلسة بعد الرسالة التي وجهها الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو جوتيريش للمجلس الأربعاء الماضي، مستندًا للمرة الأولى إلى المادة 99 من ميثاق المنظمة الأممية التي تتيح له لفت انتباه المجلس إلى ملف يمكن أن يعرض حفظ السلام والأمن الدوليين للخطر.

وأعدت الإمارات العربية المتحدة مشروع قرار يطرح للتصويت على مجلس الأمن، يطالب في نسخته الأخيرة بـ"وقف فوري لإطلاق النار لدواعٍ إنسانية" في غزة، محذرًا من الحالة الإنسانية الكارثية في قطاع غزة، كما يدعو مشروع القرار إلى حماية المدنيين وضمان وصول المساعدات الإنسانية.

رسالة تنبيه من جوتيرش لمجلس الأمن

وحث جوتيرش مجلس الأمن على عدم ادخار أي جهد للدفع من أجل الوقف الفوري لإطلاق النار، كما شدد على ضرورة أن يفعل المجتمع الدولي كل ما يمكن لإنهاء محنة المواطنين الفلسطينيين في قطاع غزة.