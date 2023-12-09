تحول لشهر كابوس، أسماء وأسعار السلع الغذائية الأكثر ارتفاعا خلال الأسبوع الأول من ديسمبر

ارتفاع أسعار 16 سلعة غذائية خلال الأسبوع الاول من ديسمبر الجاري، أكدت شعبة المواد الغذائية بالاتحاد العام للغرف التجارية، ارتفاع أسعار 3 منتجات غذائية أخرى تضاف إلى الـ 13 سلعة أعلنت الشركات المنتجه لهم ارتفاع أسعارهم خلال ديسمبر الجاري، ليصبح مجموع السلع التي ارتفعت أسعارها خلال الأسبوع الأول من ديسمبر نحو 16 سلعة.

شملت الشوكولاتة والمربي والمعلبات ومنتجات الألبان والتونة والبيف وعسل نحل واللانشون، والعصير، والكاتشب، والتوست والمقرمشات والخبز الفينو والطحينة والعسل الأسود والمايونيز.

ارتفاع أسعار السلع الغذائية بالأسواق خلال الأسبوع الأول من ديسمبر، فيتو

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10 شركات رفعت أسعار منتجاتها خلال ديسمبر الجاري

وكانت 10 شركات منتجة لعدد من السلع الغذائية أعلنت قوائم أسعار منتجاتهم الجديدة بزيادات متفاوتة تراوحت من جنيه إلى 35 جنيهًا، وذلك بمقارنة أسعار المنتجات بسعرها السابق، وهم شركات؛ المعلبات المصرية، ومودرن بيكري، جهينة، البوادي، بونجورنو، جالكسي، أمريكانا، فيتراك، هاينز، الشركة الاستثمارية لمنتجات الألبان.

ارتفاع أسعار كاتشب هاينز بنسبة 100% والعلبة تسجل 147 جنيها

وارتفعت أسعار كاتشب هاينز، بشكل ملحوظ في الأسواق، حيث سجلت نسبة الارتفاع نحو 100% مقارنة بالسعر السابق، فسعر علبة كاتشب هاينز، ارتفع من ٧٦ جنيهًا، إلى ١٤٧جنيهَا، في العلبة التي تحتوي على ٩٦ باكيتًا، وبذلك فإن سعر الباكت الواحد يصبح جنيهين بدلا من جنيه واحد.

ارتفاع أسعار عصير بست خلال ديسمبر الجاري،، فيتو

أسعار عصير بست للمستهلك بعد الزيادة في ديسمبر الجاري

ورفعت شركة المعلبات المصرية، أسعار عصير بست بداية من شهر ديسمبر الجاري، ليرتفع بنحو جنيه للمستهلك، إذ ارتفع سعر عبوة عصير بست من 5 جنيهات إلى 6 جنيهات، فيما ارتفع سعر عصر بست ليصل إلى 210 جنيهًا للكرتونة التي تحتوي على ٤٠ عبوة.

ارتفاع أسعار السلع الغذائية بالأسواق خلال الأسبوع الأول من ديسمبر، فيتو

ارتفاع أسعار منتجات ريتش بيك في الأسواق

وأعلنت شركة مودرن بيكري المنتجة لـ «ريتش بيك» ارتفاع أسعار منتجاتها وتشمل التوست وخلطة البانيه وخبز الفينو والمقرمشات، وغيرها من المنتجات الغذائية التي تنتجها الشركة.

ووفقًا لقائمة أسعار منتجات ريتش بيك الجديدة فإن الزيادة في السعر تراوحت ما بين 2.25 إلى 5 جنيهات.

رفعت الشركة سعر توست ريتش بيك في الأسواق من 38.75 جنيه إلى 43 جنيهًا، فيما ارتفع سعر الكرتونة إلى 271.25 جنيه، وتشمل منتجات توست ( حليب – بالردة – عادي – خبز توست بالزبدة بدون سكر).

وارتفع سعر توست مالتي جرين / فوكاشيا/ شوفان/ عالي الألياف إلى 50 جنيهًا مقابل 45 جنيهًا، فيما ارتفع سعر الكرتونة إلى 315 جنيهًا.

وارتفع سعر توست (حليب أو عادي أو ردة) مربع برنش إلى 34 جنيهًا مقابل 30.6 جنيه، فيما ارتفع سعر الكرتونة إلى 214.20 جنيه.

وارتفع سعر توست القمح الكامل الجاف ريتش بيك إلى 43.4 جنيه إلى 48 جنيهًا، وتصل سعر الكرتونة إلى 520.8 جنيه.

وارتفع سعر مقرمش (حبة البركة – سادة – كمون) إلى 40 جنيهًا مقابل 35.70 جنيه، فيما ارتفع سعر الكرتونة إلى 428.4 جنيه.

وارتفع سعر خبز هامبرجر بالسمسم إلى 20 جنيهًا مقابل 17.65 جنيه، وسعر الكرتونة إلى 106.5 جنيه.

وارتفع سعر خبر فينو بالسمسم 4 قطع إلى 20 جنيهًا مقابل 17.65 جنيه، وسعر الكرتونة إلى 106.5 جنيه.

وارتفع سعر خبز فينو أبيض سادة 4 قطع إلى 20 جنيهًا مقابل 17.65 جنيه، وسعر الكرتونة إلى 106.5 جنيه.

وارتفع سعر خلطة بانية ناعمة/ كرسبي/ بانيه حار ريتش بيك إلى 35 جنيهًا مقابل 31.5 جنيه، وسعر الكرتونة إلى 378 جنيهًا.

ارتفاع أسعار السلع الغذائية بالأسواق خلال الأسبوع الأول من ديسمبر، فيتو

شركة المراعي ترفع أسعار منتجاتها بدءًا من ديسمبر الجاري

كما أعلنت شركة المراعي رفع أسعار منتجاتها بدءا من ديسمبر الجاري وذلك بالتزامن مع إعلان العديد من شركات إنتاج السلع الغذائية ارتفاع أسعار منتجاتها، وتراوحت الزيادات الجديدة في منتجات شركة المراعي من 21.5 جنيه إلى 139.5 جنيه في سعر الكرتونة حسب المنتج، وجاءت الأسعار كالتالي:

عصير بيتى 235 ملل سعر الكرتونه عدد 27 علبة نحو 208.08 جنيه.

عصير المراعى 235 ملل سعر الكرتونه 27 علبة نحو 236.99 جنيه.

عصير بيتى لتر سعر الكرتونه 12 علبه نحو 279.07 جنيه.

عصير المراعى لتر سعر الكرتونه 12 علبة 405.06 جنيه

حليب المراعى 1 لتر كرتونة عدد 12 علبة بسعر 474 جنيهًا.

حليب المراعى 1.5 لتر كرتونة 6 علب بسعر 339 جنيهًا.

ارتفاع أسعار السلع الغذائية بالأسواق خلال الأسبوع الأول من ديسمبر، فيتو

ارتفاع أسعار شوكولاته جالكسي في ديسمبر الجاري

وأعلنت شركة جالكسي تطبيق زيادة في أسعار منتجاتها، ورفعت الشركة سعر شوكولاته جالكسي وزن 36 جرامًا إلى 25 جنيهًا مقابل 17.5 جنيه سعرها السابق، أي بزيادة قدرت 7.5 جنيه.

أسعار منتجات شركة أمريكانا بزيادات جديدة خلال ديسمبر الجاري

وأعلنت شركة أمريكانا قوائم أسعار منتجاتها بزيادات جديدة خلال ديسمبر الجاري، وجاءت أسعار منتجات أمريكانا جملة كالتالي:

بلغ سعر علبة فول أمريكانا سادة وزن 400 جرام نحو 12.63 جنيه.

أمريكانا فول زيت لمون وكمون وزن 400 جرام بسعر 14.46 جنيه.

أمريكانا حمص مسلوق وزن 400 جرام بسعر 19.92 جنيه.

أمريكانا ذروة حلو وزن 330 جرامًا بسعر 30.32 جنيه.

أمريكانا فاصوليا بيضاء وزن 400 جرام بسعر 19.53 جنيه.