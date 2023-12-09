السبت 09 ديسمبر 2023
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رياضة

المقاولون العرب يوجه الشكر لشوقي غريب ويقرر تعيين طلعت محرم مديرا فنيا

شوقي غريب، فيتو
شوقي غريب، فيتو

وجه مجلس إدارة نادي المقاولون العرب برئاسة المهندس محسن صلاح الشكر للكابتن شوقي غريب على الفترة التي قضاها مع الفريق بعد مناقشات لوضع الفريق في ترتيب مسابقة الدوري وعدم تحقيق أي فوز حتى الجولة الثامنة.


وقرر مجلس الإدارة تعيين الكابتن طلعت محرم مديرًا فنيًّا للفريق على أن يقود التدريبات بداية من اليوم ومنحه كافة الصلاحيات.


ويعد طلعت محرم من أبناء نادي المقاولون العرب لاعبًا ومدربًا وحقق مع الفريق بطولتي كأس مصر والسوبر المصري وعمل مدربا مع المقاولون العرب وخارجه كما حصل مؤخرًا على رخصة التدريب A.

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وأكد المهندس محمد عادل فتحي المشرف العام على الكرة عضو مجلس إدارة النادي أن المجلس يثق بالمدير الفني واللاعبين لتجاوز المرحلة الحالية واستعادة مكانة المقاولون العرب.

 

وقرر مجلس إدارة نادي المقاولون العرب برئاسة المهندس محسن صلاح فرض عقوبات مالية على لاعبي الفريق الأول لكرة القدم بالنادي في ظل تراجع النتائج وآخرها التعادل مع الداخلية في الجولة الثامنة للدوري. 

وقرر مجلس الإدارة خصم مبلغ 150 ألف جنيه من كل لاعب مع إيقاف المستحقات حتى تحسن النتائج.

 

المقاولون يتعادل مع الداخلية

وتعادل فريق المقاولون العرب مع نظيره الداخلية بنتيجة 0-0، في المباراة التي جمعت  الفريقين على ملعب عثمان أحمد عثمان بالجبل الأخضر، ضمن مباريات الجولة الثامنة من مسابقة الدوري المصري الممتاز.

 

وبهذه النتيجة يحتل المقاولون العرب المركز قبل الأخير في جدول مسابقة الدوري برصيد 4 نقاط، بعدما خاض 8 مباريات، تعادل في أربعة وخسر في مثلها وسجل لاعبو المقاولون 9 أهداف واستقبلت شباكهم 14 هدفًا.

بينما يحتل فريق الداخلية  المركز الخامس عشر برصيد 6 نقاط في جدول ترتيب الدوري.

 

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