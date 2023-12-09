حزب الله يعرض مشاهد من استهدافه ثكنة إسرائيلية وتدمير جزء منها (فيديو)

عرض "حزب الله" اللبناني مشاهد من استهدافه ثكنة متات التابعة للجيش الإسرائيلي وتدمير جزء منها عند الحدود الجنوبية.

ونشر الإعلام الحربي في "حزب الله" مقطع فيديو يظهر "مشاهد من استهداف المقاومة الإسلامية ثكنة متات التابعة لجيش العدو الإسرائيلي عند الحدود اللبنانية الفلسطينية وتدمير جزء منها".

#فيديو | تغطية صحفية: "حزب الله ينشر مشاهد من استهداف المقاومة الإسلامية ثكنة متات التابعة لجيش الاحتلال عند الحدود اللبنانية الفلسطينية وتدمير جزء منها". pic.twitter.com/l1x30TNFHU — Mohamed Shehata (@msh_khattab) December 9, 2023

وأعلن "حزب الله" اللبناني أمس الجمعة، استهداف دشمة في موقع إسرائيلي وسقوط من في داخلها بين قتيل وجريح.



وشنت طائرة مسيرة إسرائيلية، غارة على بلدة مارون الراس في القطاع الأوسط جنوبي لبنان.

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وقصف الجيش الإسرائيلي أمس الجمعة بشكل عنيف مناطق في جنوب لبنان، فيما أعلن اعتراض هدف جوي مشتبه فيه، ورصد عددًا من عمليات الإطلاق من لبنان باتجاه مواقع الجيش في منطقة الحدود ورد عليها. وأكد "حزب الله" اللبناني أمس الجمعة استهداف مواقع إسرائيلية عدة بحذاء الجنوب اللبناني، وتحقيق إصابات مباشرة.

وتشهد الحدود بين لبنان وإسرائيل توترًا وتبادلًا متقطعًا لإطلاق النار بين الجيش الإسرائيلي و"حزب الله" منذ بدء المواجهة بين "حماس" وإسرائيل في 7 أكتوبر.

وأمس قصف جيش الاحتلال الإسرائيلي بشكل عنيف مناطق في جنوب لبنان، فيما أعلن اعتراض هدف جوي مشتبه فيه، ورصد عدد من عمليات الإطلاق من لبنان باتجاه مواقع الجيش في منطقة الحدود والرد عليها.

وأكد "حزب الله" اللبناني أمس الجمعة استهداف مواقع إسرائيلية عدة بحذاء الجنوب اللبناني، وتحقيق إصابات مباشرة.