أخبار مصر: لحظة قصف القبة الحديدية لـ تل أبيب بالخطأ، إيقاف ريهام سعيد عن العمل، حادث دموي يهز باريس، توقعات صادمة عن الذهب

أخبار مصر والعالم، نشرت " فيتو" على مدى الساعات الماضية العديد من الأخبار المهمة التي شهدتها الساحة المحلية والعالمية على مختلف الأصعدة السياسية والاقتصادية والرياضية وغيرها.

جاءت أهم الأخبار كالتالي:

بدء تصويت المصريين في الإمارات وسلطنة عمان وأذربيجان وأرمينيا بالانتخابات الرئاسية

أفادت فضائية "إكسترا نيوز"، بدء تصويت المصريين في كل من الإمارات وسلطنة عمان وأذربيجان وأرمينيا في اليوم الثالث للانتخابات الرئاسية.

فأغشيناهم فهم لا يبصرون، القبة الحديدية تتعطل في صد صواريخ القسام وتقصف تل أبيب بالخطأ (فيديو)

أظهر مقطع فيديو لحظة سقوط صاروخ إسرائيلي من "القبة الحديدية" في ضواحي تل أبيب وسط إسرائيل، بعد فشله في اعتراض أحد صواريخ "كتائب القسام".

جيش الاحتلال يشن حملة مداهمات واعتقالات واسعة في الضفة الغربية (فيديو)

نفذ جيش الاحتلال الإسرائيلي حملات اقتحام واسعة معززة بآليات عسكرية فجر اليوم الأحد للقرى والبلدات في أنحاء الضفة الغربية، ترافقت مع اعتقالات واندلاع مواجهات مع الشبان.

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نقابة الإعلاميين تقرر إيقاف ريهام سعيد عن العمل، ما السبب؟

قررت نقابة الإعلاميين، إيقاف الإعلامية ريهام سعيد عن ممارسة العمل الإعلامي بسبب مخالفتها لعقدها مع قناة الشمس والانتقال لقناة أخرى وهي قناة “هي”.

الجيش الإسرائيلي يعلن مقتل ضابط كبير وجندي خلال معارك شمال ووسط غزة

أعلن الجيش الإسرائيلي، اليوم الأحد، مقتل ضابط وجندي في صفوفه، خلال معارك في شمال ووسط قطاع غزة.

بسكين ومطرقة، أول صورة لمهاجم برج إيفل الذي روّع باريس

قُتل ألماني وأصيب شخصان آخران بعدما انقض عليهم شاب يبلغ من العمر 24 عامًا، حاملًا سكينا ومطرقة قرب برج إيفل في باريس.

خبير يكشف سببين لتراجع سعر الدولار الكبير بالسوق السوداء (فيديو)

قال هاني توفيق الخبير الاقتصادي: "الوضع السياسي المشرف لمصر في أزمة غزة كان له من الآثار الإيجابية في تراجع سعر الدولار بالسوق السوداء وخروج تصريحات إيجابية لمديرة صندوق النقد الدولي تجاه الاقتصاد المصري".

قوات الاحتلال الإسرائيلي تقتحم مدينتي أريحا وجنين

أفادت وسائل إعلام فلسطينية بأن قوات الاحتلال الإسرائيلي اقتحمت مدينة أريحا.

شروط التقديم على شقق سكن كل المصريين 3

كشفت وزارة الإسكان ممثلة فى صندوق الإسكان الاجتماعي والتمويل العقاري عن شروط التقديم على شقق الطرح التكميلي بمشروع سكن كل المصريين 3 وذلك بعدد من المدن الجديدة.

حالة الطقس ودرجات الحرارة اليوم الأحد 3-12-2023 فى مصر

أعلنت هيئة الأرصاد الجوية، حالة الطقس ودرجات الحرارة اليوم الأحد، وتوقعت أن يسود طقس معتدل الحرارة نهارا على القاهرة الكبرى والوجه البحري، وعلى السواحل الشمالية وحار على سيناء وجنوب الصعيد.

قتلى وجرحى بانفجار خلال قداس كاثوليكي في جنوب الفلبين (صور)

أعلنت السلطات أن ثلاثة أشخاص على الأقل قتلوا وأصيب آخرون في هجوم بالقنابل على قداس كاثوليكي في جنوب الفلبين اليوم الأحد.

شعبة الذهب تتوقع ارتفاع سعر المعدن الأصفر لأرقام قياسية وتكشف السبب (فيديو)

قال هاني ميلاد، رئيس شعبة الذهب بالغرفة التجارية: "سعر أوقية الذهب وصلت إلى 2071 دولارا، وهذا أعلى رقم عالمي منذ أغسطس 2020، والمؤشرات تنبئ بأرقام قياسية ومتفردة جديدة في الفترة المقبلة".

أمير قطر يبحث اليوم مع ماكرون جهود وقف إطلاق النار بغزة

أعلن أمير قطر تميم بن حمد آل ثاني، ليلة الأحد، أنه أجرى مباحثات مع الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون في إطار الجهود لوقف إطلاق النار في قطاع غزة.

المستكاوي يسخر من بيراميدز بعد ثنائية نواذيبو: فريق تائه وكلامهم عن البطولات طق حنك

سخر الكاتب الصحفي الكبير حسن المستكاوي، من خسارة فريق نادي بيراميدز أمام نظيره نواذيبو بهدفين نظيفين، خلال لقائهما على إستاد شيخا بيديا بالعاصمة نواكشوط في إطار الجولة الثانية من دور المجموعات لدوري أبطال إفريقيا.

لماذا يلجأ جيش إسرائيل لجنود مصابين بالتوحد للمهمة الأكثر سرية؟ صحيفة تكشف مفاجأة

لماذا يجند الجيش الإسرائيلي جنودًا مصابين بالتوحد؟ سؤال طرحته صحيفة «التلجراف» البريطانية، كاشفة عن «مميزات» يتمتع بها هؤلاء الجنود، جعلتهم في أكثر الوحدات العسكرية «سرية».

مؤتمر المناخ cop28 ينظم يوم الصحة والإغاثة والتعافي والسلام

ينظم مؤتمر الأطراف للأمم المتحدة المعني بتغير المناخ COP28 اليوم المواضيع الأولى وهي يوم الصحة والإغاثة والتعافي والسلام، والذي يشهد العديد من الفعاليات المتخصصة في هذه الموضوعات.

حتى بعد زيارته لإسرائيل، مشرعون أمريكيون يحرضون على شركات ماسك بزعم معاداة السامية

العدوان الإسرائيلي على غزة، بعد موجة تصرفات مثيرة للجدل للملياردير، إيلون ماسك، يعيد بعض كبار العملاء التفكير في علاقتهم مع إمبراطوريته التكنولوجية، وفق تقرير لصحيفة واشنطن بوست.

أسعار الذهب اليوم الأحد 3-12-2023 بعد تحذير الشعبة بموجة ارتفاع غير مسبوقة

ننشر أسعار الذهب اليوم الأحد وفقا لآخر تحديث لها داخل الأسواق في التعاملات.

انقلاب في ملكات جمال الكون، مديرة المسابقة مزورة والفائزة متهمة بخيانة الوطن

قالت شرطة نيكاراجوا: إنها بصدد اعتقال مديرة مسابقة ملكة جمال نيكاراجوا، كارين سيليبيرتي، متهمة إياها بتزوير المسابقات عمدا حتى تفوز ملكات الجمال المناهضات للحكومة بالمسابقات كجزء من مؤامرة للإطاحة بالحكومة.

رصد أمواج تسونامي في اليابان بعد زلزال الفلبين القوي، وخبير يكشف خطورته ويحذر هذه الدول

قالت وكالة الأرصاد الجوية اليابانية: إن أمواج تسونامي شوهدت بارتفاع 40 سم، الأحد، في جزيرة هاتشيجوجيما اليابانية بعد زلزال قوي ضرب الفلبين.

الأمم المتحدة تعلن تفشي التهاب الكبد الوبائي في مراكز الإيواء بغزة

أعلنت الأمم المتحدة أمس السبت تفشي مرض التهاب الكبد الوبائي بين اللاجئين الفلسطينيين في مراكز الإيواء في غزة وسط الصراع المستمر بين إسرائيل وحركة حماس.

اليوم، إيقاف عدد من القطارات عن العمل لمدة 12 يوما

قررت الهيئة القومية للسكك الحديدية إيقاف عدد من القطارات، اليوم الأحد، بسبب أعمال الصيانة والتطوير وذلك في إطار الجهود التي تبذلها الدولة للارتقاء بمرفق النقل ورفع كفاءة الطرق والكباري، ونظرًا لتنفيذ أعمال إنشاء برابخ السيول أسفل السكة الحديد بين محطتي العلمين الضبعة ضمن تنفيذ أعمال مشروع الخط الأول من شبكة القطار الكهربائي السريع (السخنة/ العلمين/ مطروح ).

بدء تصويت المصريين في الصين وماليزيا وسنغافورة وتايوان وهونج كونج في اليوم الثالث للانتخابات

أفادت فضائية "إكسترا نيوز"، في خبر عاجل لها، بدء تصويت المصريين في كل من الصين وماليزيا وسنغافورة وتايوان وهونج كونج في اليوم الثالث للانتخابات الرئاسية

رئيسة الوزراء الفرنسية بعد هجوم باريس: لن نستسلم للإرهاب

قالت رئيسة الوزراء الفرنسية إليزابيث بورن، اليوم الأحد، بعد هجوم وقع في باريس وأدى إلى مقتل شخص وإصابة اثنين آخرين "لن نستسلم في وجه الإرهاب".

فيديو من طائرة ركاب يوثق لحظة اختراق صواريخ القسام أجواء تل أبيب

وثق مقطع فيديو تم التقاطه من نافذة طائرة كانت تحلق في سماء إسرائيل، لحظة وصول صواريخ "كتائب القسام" إلى تل أبيب.

الليلة، الزمالك يسعى لمواصلة انتصاراته أمام سوار الغيني بالكونفدرالية

يلتقي الأول لكرة القدم بنادي الزمالك بقيادة معتمد جمال مع سوار الغيني، المقرر لها في التاسعة مساء اليوم الأحد بإستاد السلام في الجولة الثانية لمباريات دور المجموعات لبطولة كأس الكونفدرالية الإفريقية.

الهلال الأحمر الفلسطيني يعلن دخول 100 شاحنة مساعدات إلى غزة عبر معبر رفح

أعلن الهلال الأحمر الفلسطيني دخول 100 شاحنة مساعدات إلى قطاع غزة من مصر عبر معبر رفح.

مش مجنونة، جيران وشقيق سيدة قليوب التي حقنت أطفالها بـ"أنسولين" يروون تفاصيل ما حدث (فيديو)

أقدمت ربة منزل على قتل أطفالها الثلاثة انتقامًا من زوجها بقليوب، فيما قررت النيابة العامة بالقليوبية حبسها 4 أيام على ذمة التحقيقات؛ إثر اتهامها بمحاولة قتل أطفالها من خلال حقن نفسها هي وأطفالها بمادة الأنسولين التي يستخدمها مرضى السكر، دائرة مركز شرطة قليوب.

فيتوريا يحسم هوية طرف المباراة الودية لمنتخب مصر بمعسكر أمم إفريقيا

حسم البرتغالي روي فيتوريا، المدير الفني لمنتخب مصر الأول لكرة القدم، هوية الفريق المنافس الذي يلتقيه الفراعنة في المباراة الودية الأخيرة قبل السفر إلى كوت ديفوار للمشاركة في بطولة أمم إفريقيا 2024 .

استفزه وأقسم بإنهاء حياة من يحاول إنقاذه، تفاصيل مقتل ميكانيكي على يد سمكري بالوايلي (فيديو)

شهدت منطقة الوايلي شمال القاهرة، جريمة قتل بشعة راح ضحيتها شاب عشريني على يد سمكري، بعد أن رفض الأخير وقوفه أمام ورشته.

نائبة الرئيس الأمريكي تتحدث عن مساحة غزة المتوقعة بعد الحرب الإسرائيلية على القطاع

قالت كمالا هاريس، نائبة الرئيس الأمريكي، إن بلادها تواصل تقديم المساعدات العسكرية لإسرائيل.

التشخيص المبدئي لـ ياسر إبراهيم بعد إصابته في الدقائق الأخيرة من لقاء يانج أفريكانز

كشف التشخيص المبدئي الذي أجراه ياسر إبراهيم مدافع الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي إصابة اللاعب بكدمة أعلى الركبة.

الأرصاد تكشف عن الظواهر الجوية المتوقعة اليوم الأحد، وتحذر هؤلاء

أعلنت هيئة الأرصاد الجوية، حالة الطقس اليوم، مؤكدة أن يسود اليوم طقس مائل للحرارة نهارا تحت أشعة الشمس لطيف في الظل على القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية وجنوب سيناء وشمال الصعيد حار على جنوب الصعيد.