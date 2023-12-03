الأرصاد تكشف عن الظواهر الجوية المتوقعة اليوم الأحد، وتحذر هؤلاء

حالة الطقس اليوم، أعلنت هيئة الارصاد الجوية، حالة الطقس اليوم، مؤكدة أن يسود اليوم طقس مائل للحرارة نهارا تحت أشعة الشمس لطيف في الظل على القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية وجنوب سيناء وشمال الصعيد حار على جنوب الصعيد.

وأوضحت أن تظل الأجواء باردة ليلًا على أغلب الأنحاء.

الظواهر الجوية المتوقعة اليوم



وأشارت هيئة الأرصاد إلى أن الظاهرة المؤثرة هي الشبورة المائية الكثيفة والتي قد تصل لحد الضباب أحيانا على بعض الطرق الزراعية والسريعة والقريبة من المسطحات المائية المؤدية من وإلى مناطق من القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية ومدن القناة ووسط سيناء وشمال الصعيد.

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وحذرت الأرصاد الجوية قائدي المركبات مطالبة توخي الحيطة والحذر أثناء القيادة واتباع كافة التعليمات المرورية.

أماكن سقوط الأمطار

وبالنسبة لفرص سقوط الأمطار فقد أوضحت هيئة الأرصاد أن ستكون خفيفة بنسبة حدوث 30% على مناطق من حلايب وشلاتين.

أعلنت هيئة الأرصاد الجوية، حالة الطقس اليوم الأحد ليسود طقس مائل للحرارة تحت أشعة الشمس لطيف أثناء الظل نهارا على القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية، ومعتدل الحرارة على شمال الصعيد، وجنوب الصعيد.

كما توقعت هيئة الأرصاد الجوية أن يسود طقس بارد على شمال البلاد والقاهرة الكبرى والوجه البحرى حتى شمال وجنوب الصعيد.

وتوقعت هيئة الأرصاد الجوية أن يسود طقس معتدل الحرارة نهارا على سيناء، بارد ليلا.

طقس القاهرة الكبرى وجنوب سيناء

ويسود طقس غائم القاهرة الكبرى والوجه البحري وغائم جزئيا على السواحل الشمالية الشرقية والسواحل الشمالية الغربية مشمس على وجنوب سيناء وسلاسل البحر الأحمر وشمال وجنوب الصعيد.