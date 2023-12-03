استفزه وأقسم بإنهاء حياة من يحاول إنقاذه، تفاصيل مقتل ميكانيكي على يد سمكري بالوايلي (فيديو)

شهدت منطقة الوايلي شمال القاهرة، جريمة قتل بشعة راح ضحيتها شاب عشريني على يد سمكري، بعد أن رفض الأخير وقوفه أمام ورشته.

فيتو انتقلت إلى مكان الواقعة، للوقوف على تفاصيل وملابسات الجريمة، وقالت ياسمين خالة المجني عليه: إن المتهم دائم التعدي على سكان المنطقة بسبب ومن غير سبب، مشيرة إلى أنه سبق اتهامه في ٣ قضايا شروع في قتل، وكان يقضي مدة حبسه ويعاود تعديه على الأهالي.

المجني عليه

كاميرات المراقبة تكشف الجريمة

وأضافت خالة المجني عليه، أن المتهم بحسب رصد كاميرات المراقبة للجريمة وقف ثواني مع نجل شقيقتها أمام الورشة وبعدها أخرج نصلا معدنيا من سترة بنطاله، وقام بطعن المجني عليه أكثر من طعنة، منهم اثنين في القلب أودت بحياته قبل نقله إلى المستشفى.

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وتابعت أن المجني عليه حاول الاستغاثة بالأهالي لكن دون جدوى، لأن المتهم أقسم أن من سيحاول التدخل سيقوم بقتله مع "أدهم"، حتى أن أحد الجيران وهو من ذوي الاحتياجات الخاصة حاول التدخل، لكن لم يشفع له عجزه فتعدى عليه المتهم.

محرر فيتو يحاور أسرة المجني عليه

ومن جانبه، قال عم محمود أحد شهود العيان: إن المتهم بعد ارتكابه للجريمة، ظل يردد قتلته واللي هيتكلم هيحصله، وقامت المباحث بالقبض عليه.

وأضاف "محمود" أنه أثناء الإدلاء بشهادته في النيابة حاول الاحتكاك بالمتهم أثناء عرضه، حيث أكد له أنه يشعر بالراحة النفسية والسعادة بعد قتله للمجني عليه، وكأن "أدهم" "قتل أحدا من أسرته مش جاره اللي كنا بنشوفه بيعطي له عدة الشغل له" على حد قول شاهد العيان.

وتابع شاهد العيان: أن المتهم دائم التشاجر مع أهالي المنطقة، ويقوم أشقاؤه بالجلوس في الجلسات العرفية وحل المشكلات والنزاعات ودفع مبالغ مالية للأهالي من أجل التنازل عن حقوقهم.

التحقيقات تكشف تفاصيل مقتل شاب عشريني على يد سمكري

وكشفت تحقيقات النيابة العامة بالقاهرة تفاصيل مقتل شاب يبلغ من العمر 20 سنة، على يد مسن بمنطقة «الوايلي».

وأوضحت التحقيقات أن المجني عليه يعمل في ورشة ميكانيكا يمتلكها أبوه وجده، وأثناء عمله ذهب إلى «السوبر ماركت» لشراء بعض المستلزمات، إلى أن مرّ على المتهم الذي اعترض طريقه ومنعه من المرور.

محرر فيتو يحاور اسرة المجني عليه

وأضافت تحقيقات النيابة أن المتهم تشاجر مع المجني عليه وطعنه عدة طعنات وسقط المجني عليه على الأرض وكان على قيد الحياة، ثم نهض مرة أخرى؛ فعاود المتهم طعنه حتى لفظ أنفاسه الأخيرة.

وكان قسم شرطة الوايلي قد تلقى بلاغًا من أهالي المنطقة بوجود قتيل بأحد شوارع منطقة العباسية، وعلى الفور انتقلت أجهزة الأمن وعثرت على جثة شاب عمره 20 سنة مُصاب بعدة طعنات.



وبإجراء التحريات تبين أن وراء ارتكاب الواقعة جاره وألقى القبض على المتهم، وتحرر المحضر اللازم بالواقعة.