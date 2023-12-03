شعبة الذهب تتوقع ارتفاع سعر المعدن الأصفر لأرقام قياسية وتكشف السبب (فيديو)

أسعار الذهب اليوم، قال هاني ميلاد، رئيس شعبة الذهب بالغرفة التجارية: "سعر أوقية الذهب وصلت إلى 2071 دولار، وهذا أعلى رقم عالمي منذ أغسطس 2020، والمؤشرات تنبئ بأرقام قياسية ومتفردة جديدة في الفترة المقبلة".

سعر جرام الذهب

وأضاف خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "الحكاية" الذي يقدمه الإعلامي عمرو أديب بقناة "إم بي سي مصر": "سعر جرام الذهب عيار 21 وصل إلى 2800 جنيه، وهذا السعر يتوازى مع السعر العالمي".

السبب وراء ارتفاع أسعار الذهب

ولفت إلى أن الأحداث الجارية في الشرق الأوسط وهبوط بعض المؤشرات الأمريكية أدت إلى ارتفاع أسهم الذهب.

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ارتفاعات كبيرة في أسعار الذهب الفترة المقبلة

وأكد: أسعار الذهب ستحقق أرقاما قياسية جديدة خلال الفترة المقبلة، وقد يتخطى الـ2070 دولار.



أسعار الذهب

ننشر أسعار الذهب وفقا لآخر تحديث لها داخل الأسواق فى التعاملات المسائية.

سعر جرام الذهب عيار 24



جرام الذهب عيار 24 في السوق المحلي 3200 جنيه.

سعر جرام الذهب عيار 21

وسجل سعر جرام الذهب عيار 21 نحو 2800 جنيه.

سعر جرام الذهب عيار 18

وسجل سعر جرام الذهب عيار 18 في الأسواق نحو 2400 جنيه.

سعر جرام الذهب عيار 14

وبلغ سعر جرام الذهب عيار 14 وفقًا لآخر تحديث له نحو 1872 جنيهًا.

سعر الجنيه الذهب اليوم

وسجل سعر الجنيه الذهب نحو 22400 جنيه.

وقال المهندس هاني ميلاد جيد رئيس الشعبة العامة للذهب والمجوهرات بالاتحاد العام للغرف التجارية إن المعرض نيبو الثالث قد شهد رواجا في مبيعات المنتجات المصرية سواء علي مستوى الأسواق المحلية أو الاتفاقات التصديرية للأسواق الدولية بناء على استطلاعات الرأي المبدئية التي أجرتها الشعبة للعارضين خلال الفعاليات الختامية.

المعرض شهد زيادة في أعداد العارضين



وأوضح ميلاد أن المعرض قد شهد زيادة في أعداد العارضين والذين بلغ عددهم حوالي 52 عارضا محليا ودوليا كما شهد ارتفاعا في عدد الوفود الدولية الزائرة وفعالية أكبر لتلك الزيارات في عقد اتفاقات تصديرية عن النسخ السابقة للمعرض.

ومن جانبه قال أسامة الجلاد سكرتير عام الشعبة العامة للذهب باتحاد الغرف التجارية أن مكتب اتحاد الغرف التجارية والذي أقيم داخل قاعة المعرض لتسجيل وضم شركات جديدة لعضوية الشعبة وإصدار كارنيهات التسجيل قد تلقى العديد من طلبات المشاركة للاستفادة من الخدمات التي تقدمها الشعبة لأعضائها والمشاركة في اتخاذ القرار وعرض المقترحات ونقلها للجهات الرقابية المختصة بالحكومة المصرية في إطار جماعي داعم يعمل لصالح أبناء تلك المهنة بغض النظر عن حجم المؤسسة ورأس مالها.



صادرات المشغولات الذهبية العام المقبل



ومن جانبه أكد إيهاب واصف رئيس شعبة الذهب والمعادن النفيسة باتحاد الصناعات أن العام المقبل سيشهد تنمية كبيرة لصادرات المشغولات الذهبية المصرية للأسواق العالمية.