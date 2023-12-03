الأحد 03 ديسمبر 2023
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل
Advertisements
Advertisements
Advertisements

اقتصاد

شعبة الذهب تتوقع ارتفاع سعر المعدن الأصفر لأرقام قياسية وتكشف السبب (فيديو)

أسعار الذهب اليوم،
أسعار الذهب اليوم، فيتو

أسعار الذهب اليوم، قال هاني ميلاد، رئيس شعبة الذهب بالغرفة التجارية: "سعر أوقية الذهب وصلت إلى 2071 دولار، وهذا أعلى رقم عالمي منذ أغسطس 2020، والمؤشرات تنبئ بأرقام قياسية ومتفردة جديدة في الفترة المقبلة".

 

سعر جرام الذهب

وأضاف خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "الحكاية" الذي يقدمه الإعلامي عمرو أديب بقناة "إم بي سي مصر": "سعر جرام الذهب عيار 21 وصل إلى 2800 جنيه، وهذا السعر يتوازى مع السعر العالمي".

السبب وراء ارتفاع أسعار الذهب

ولفت إلى أن الأحداث الجارية في الشرق الأوسط وهبوط بعض المؤشرات الأمريكية أدت إلى ارتفاع أسهم الذهب.

Advertisements

 

ارتفاعات كبيرة في أسعار الذهب الفترة المقبلة

وأكد: أسعار الذهب ستحقق أرقاما قياسية جديدة خلال الفترة المقبلة، وقد يتخطى الـ2070 دولار.
 

أسعار الذهب مساء اليوم السبت داخل الأسواق

سعر الذهب يواصل الارتفاع، المؤشر العالمى يجتاح قمما جديدة قبيل بيانات التضخم الأمريكي

 

أسعار الذهب 

 ننشر أسعار الذهب وفقا لآخر تحديث لها داخل الأسواق فى التعاملات المسائية.

سعر جرام الذهب عيار 24


جرام الذهب عيار 24 في السوق المحلي 3200 جنيه.

سعر جرام الذهب عيار 21
وسجل سعر جرام الذهب عيار 21 نحو 2800 جنيه.

سعر جرام الذهب عيار 18 
وسجل سعر جرام الذهب عيار 18 في الأسواق نحو 2400 جنيه.

سعر جرام الذهب عيار 14 
وبلغ سعر جرام الذهب عيار 14 وفقًا لآخر تحديث له نحو 1872 جنيهًا.

سعر الجنيه الذهب اليوم
وسجل سعر الجنيه الذهب نحو 22400 جنيه.

 

وقال المهندس هاني ميلاد جيد رئيس الشعبة العامة للذهب والمجوهرات بالاتحاد العام للغرف التجارية إن المعرض نيبو الثالث قد شهد رواجا في مبيعات المنتجات المصرية سواء علي مستوى الأسواق المحلية أو الاتفاقات التصديرية للأسواق الدولية بناء على استطلاعات الرأي المبدئية التي أجرتها الشعبة للعارضين خلال الفعاليات الختامية.

 

المعرض شهد زيادة في أعداد العارضين
 

وأوضح ميلاد أن المعرض قد شهد زيادة في أعداد العارضين والذين بلغ عددهم حوالي 52 عارضا محليا ودوليا كما شهد ارتفاعا في عدد الوفود الدولية الزائرة وفعالية أكبر لتلك الزيارات في عقد اتفاقات تصديرية عن النسخ السابقة للمعرض.

ومن جانبه قال أسامة الجلاد سكرتير عام الشعبة العامة للذهب باتحاد الغرف التجارية أن مكتب اتحاد الغرف التجارية والذي أقيم داخل قاعة المعرض لتسجيل وضم شركات جديدة لعضوية الشعبة وإصدار كارنيهات التسجيل قد تلقى العديد من طلبات المشاركة للاستفادة من الخدمات التي تقدمها الشعبة لأعضائها والمشاركة في اتخاذ القرار وعرض المقترحات ونقلها للجهات الرقابية المختصة بالحكومة المصرية في إطار جماعي داعم يعمل لصالح أبناء تلك المهنة بغض النظر عن حجم المؤسسة ورأس مالها.


صادرات المشغولات الذهبية العام المقبل 


ومن جانبه أكد إيهاب واصف رئيس شعبة الذهب والمعادن النفيسة باتحاد الصناعات أن العام المقبل سيشهد تنمية كبيرة لصادرات المشغولات الذهبية المصرية للأسواق العالمية.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوادث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا، دوري أبطال أفريقيا، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة والسياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

رئيس شعبة الذهب أسعار الذهب اسعار الذهب اليوم سعر جرام الذهب عيار 21 سعر جرام الذهب عيار 24 ارتفاع اسعار الذهب سعر جرام الذهب عيار 18

مواد متعلقة

أسعار الذهب مساء اليوم السبت داخل الأسواق

سعر الذهب يواصل الارتفاع، المؤشر العالمى يجتاح قمما جديدة قبيل بيانات التضخم الأمريكي

تراجع أسعار الذهب في تعاملات اليوم السبت 2-12-2023

ارتفاع سعر جرام الذهب، حركة المؤشر العالمي للمعدن الأصفر اليوم

الأكثر قراءة

نقابة الإعلاميين تقرر إيقاف ريهام سعيد عن العمل، ما السبب؟

استفزه وأقسم بإنهاء حياة من يحاول إنقاذه، تفاصيل مقتل ميكانيكي على يد سمكري بالوايلي (فيديو)

خبير يكشف سببين لتراجع سعر الدولار الكبير بالسوق السوداء (فيديو)

التشخيص المبدئي لـ ياسر إبراهيم بعد إصابته في الدقائق الأخيرة من لقاء يانج أفريكانز

ضاق ذرعا من قتل المسلمين، فرنسي يهاجم المارة بالقرب من برج إيفل ويقتل شخصا ويصيب زوجته

شعبة الذهب تتوقع ارتفاع سعر المعدن الأصفر لأرقام قياسية وتكشف السبب (فيديو)

أسرار برلنتي عبد الحميد من الزواج بعبد الحكيم عامر للانتقام من نجيب محفوظ! (فيديوجراف)

غرفة عمليات المرشح الرئاسي حازم عمر تتابع تصويت المصريين بالخارج

Advertisements

منوعات

المزيد

المخدرات والأسلحة الأكثر تهريبا في مطار القاهرة واختفاء عمليات الذهب في نوفمبر

صراع البرندات العالمية ودعوات المقاطعة، علاقة أديداس بالاحتلال تكبدها خسائر فادحة

طرائف وغرائب، انقطاع الكهرباء في مباراة جالطة سراي وبنديك سبور بالدوري التركي (فيديو)

قنصل مصر العام بألمانيا: الناخبون قطعوا مسافة كبيرة للمشاركة في الانتخابات الرئاسية

المزيد

خدمات

المزيد

أسعار العملات العربية والأجنبية مساء اليوم السبت 2-12-2023 في مصر

تعرف على سعر القصدير عالميا اليوم السبت 2-12-2023

سعر الألومنيوم في السوق المصري اليوم السبت 2-12-2023

استقرار سعر الريال القطري في البنك المركزي على مدار 48 ساعة

المزيد

انفوجراف

أسرار برلنتي عبد الحميد من الزواج بعبد الحكيم عامر للانتقام من نجيب محفوظ! (فيديوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

مواقيت الصلاة اليوم، موعد أذان الفجر اليوم الأحد 3 - 12 - 2023 في القاهرة والمحافظات

مواقيت الصلاة اليوم الأحد 3 - 12 - 2023 في القاهرة والمحافظات

دعاء البرد الشديد وماذا كان يفعل النبي خلال الشتاء

المزيد
الجريدة الرسمية