الأحد 03 ديسمبر 2023
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خارج الحدود

قوات الاحتلال الإسرائيلي تقتحم مدينتي أريحا وجنين

جيش الاحتلال، فيتو
جيش الاحتلال، فيتو

الهجوم البري على غزة، أفادت وسائل إعلام فلسطينية بأن قوات الاحتلال الإسرائيلي اقتحمت مدينة أريحا.


وذكرت أن شابا فلسطينيا استشهد برصاص القوات الإسرائيلية خلال اقتحامها مدينة قلقيلية في الضفة.

كما اقتحمت قوات الجيش الإسرائيلي، فجر اليوم الأحد، مدينة جنين ومخيمها.

وقالت مصادر محلية لـ “وفا”: إن قوات كبيرة من الجيش الإسرائيلي معززة بآليات عسكرية اقتحمت المدينة من عدة محاور وسط إطلاق الأعيرة النارية، ما أدى إلى اندلاع مواجهات مع الشبان.

وأضافت المصادر، أن طائرة استطلاع حلقت في سماء المدينة ومخيمها خلال اقتحام قوات الاحتلال التي انتشرت في عدد من أحياء المدينة، ونشرت قناصتها على أسطح بعض البنايات المرتفعة.

وكانت الضفة الغربية قد شهدت منذ السابع من أكتوبر يوم تفجر الحرب الإسرائيلية على غزة، اقتحامات عنيفة وموجة اعتقالات طالت العديد من المدنيين الفلسطينيين، حيث بلغ عدد الموقوفين حتى الساعة أكثر من 3 آلاف.


ومن جانب أخر، أعلن جيش الاحتلال مقتل جندي من الكتيبة 932 لواء النحال متأثرا بإصابة خلال معارك الأيام الماضية في شمال غزة.

 وزارة الصحة الفلسطينية

وأعلنت وزارة الصحة الفلسطينية في بيان صادر عنها، أمس السبت، عن ارتكاب الاحتلال الإسرائيلي مجزرة جديدة في حي الشجاعية، راح ضحيتها 500 شخص ما بين شهيد وجريح.

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وفي السياق ذاته، ذكرت وزارة الصحة الفلسطينية في غزة، ارتفاع حصيلة العدوان الإسرائيلي إلى 15207 شهداء وإصابة 40652 في قطاع غزة منذ السابع من أكتوبر الماضي.

 

وأكدت الصحة الفلسطينية في بيانها: أن قوات الاحتلال الإسرائيلي، ارتكبت عشرات المجازر خلال الساعات الماضية، راح ضحيتها 193 شهيدًا و652 جريحًا.

مفاوضات التهدئة في غزة


ومن جانبه، كشف  صالح العاروري، نائب رئيس المكتب السياسي لحركة حماس، أنه  لا توجد مفاوضات حاليًّا بشأن التهدئة، ولن يكون هناك أي تبادل للأسرى حتى انتهاء العدوان ووقف شامل لإطلاق النار في قطاع غزة.

تبادل جثث مقابل جثامين الشهداء الفلسطينيين


وأشار إلى أن "ما بقي من الأسرى في غزة هم جنود ورجال مدنيون خدموا في جيش الاحتلال، في حين أن الاحتلال يصر على أنه ما زال لدينا نساء وأطفال، ونحن قلنا إننا سلمنا جميع النساء والأطفال".


وأعرب المسئول في حماس عن "استعداد الحركة لتبادل جثث مقابل جثامين شهداء ولكننا بحاجة لوقت لاستخراج جثث الإسرائيليين".وأوضح أنه في هذه الحالة "نحن بحاجة إلى وقت لاستخراج جثث الإسرائيليين الذين قتلوا في غارات الاحتلال على غزة".

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