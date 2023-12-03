أسعار الذهب اليوم الأحد 3-12-2023 بعد تحذير الشعبة بموجة ارتفاع غير مسبوقة

ننشر أسعار الذهب اليوم الأحد وفقا لآخر تحديث لها داخل الأسواق في التعاملات المسائية.

سعر جرام الذهب عيار 24

جرام الذهب عيار 24 في السوق المحلي 3200 جنيه.

سعر جرام الذهب عيار 21

وسجل سعر جرام الذهب عيار 21 نحو 2800 جنيه.

سعر جرام الذهب عيار 18

وسجل سعر جرام الذهب عيار 18 في الأسواق نحو 2400 جنيه.

سعر جرام الذهب عيار 14

وبلغ سعر جرام الذهب عيار 14 وفقًا لآخر تحديث له نحو 1872 جنيهًا.

سعر الجنيه الذهب اليوم

وسجل سعر الجنيه الذهب نحو 22400 جنيه.

أسعار الذهب اليوم

وقال هاني ميلاد، رئيس شعبة الذهب بالغرفة التجارية: "سعر أوقية الذهب وصلت إلى 2071 دولار، وهذا أعلى رقم عالمي منذ أغسطس 2020، والمؤشرات تنبئ بأرقام قياسية ومتفردة جديدة في الفترة المقبلة".

سعر جرام الذهب



وأضاف خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "الحكاية" الذي يقدمه الإعلامي عمرو أديب بقناة "إم بي سي مصر": "سعر جرام الذهب عيار 21 وصل إلى 2800 جنيه، وهذا السعر يتوازى مع السعر العالمي".

سبب ارتفاع أسعار الذهب



ولفت إلى أن الأحداث الجارية في الشرق الأوسط وهبوط بعض المؤشرات الأمريكية أدت إلى ارتفاع أسهم الذهب.

ارتفاعات كبيرة في أسعار الذهب



وأكد: أسعار الذهب ستحقق أرقاما قياسية جديدة خلال الفترة المقبلة، وقد يتخطى الـ2070 دولار.

تقارير مجلس الذهب العالمي

تواصل البنوك المركزية حول العالم، الطلب على الذهب خلال عام 2023، وذلك وفقًا لتقارير مجلس الذهب العالمي، عن اتجاهات الذهب خلال الربع الثالث، والذي أظهر ارتفاع الطلب على الذهب من قبل البنوك المركزية بمقدار 337 طنًا- وهو ثالث أكبر مستوى شراء خلال ربع سنوي- ولكنه أقل من مشتريات البنوك في الربع الثالث من عام 2022 وبلغا 459 طنًا.



ومنذ بداية العام ارتفع الطلب من البنوك المركزية بنسبة تفوق 14% مقارنة بنفس الفترة من العام الماضي ليصل مستوى قياسي جديد بلغ 800 طن من الذهب.

Advertisements

احتياطيات الذهب المعلن عنها من قبل البنوك المركزية العالمية، ارتفعت بصافي 77 طن ذهب خلال شهر سبتمبر، حيث بلغ إجمالية مبيعات البنوك 1 طن فقط مقابل شراء 78 طن الأمر الذي يدل على قوة عمليات شراء البنوك المركزية من الذهب.



مجلس الذهب العالمي أظهر أن التدفقات المالية مستمرة في الخروج من صناديق الاستثمار في الذهب خلال شهر أكتوبر، ولكن بوتيرة أقل من شهر سبتمبر، لتسجل تدفقات خارجة بقيمة 2 مليار دولار في أكتوبر وهي الخسارة الشهرية الخامسة على التوالي.



ومنذ بداية العام انخفضت حيازات الصناديق من الاستثمارات بنسبة 6% بينما ارتفع إجمالي تقييم الأصول المدارة من قبل الصناديق ارتفعت بنسبة 3% بسبب ارتفاع سعر الذهب، وبلغ إجمالي التدفقات النقدية الخارجة من صناديق الاستثمار العالمية المدعومة بالذهب وصل منذ بداية العام إلى 13 مليار دولار أمريكي أي ما يعادل انخفاض بمقدار 225 طن من الذهب.



وأنهى الذهب شهر نوفمبر بالقرب من أعلى مستوياته منذ 6 أشهر في ظل قوة التوقعات في الأسواق بأن بنك الاحتياطي الفيدرالي قد انتهى من دورة رفع الفائدة، وقد حان الوقت لتحديد موعد لخفض الفائدة، الأمر الذي يعد إيجابيا بشكل كبير بالنسبة لأسعار الذهب.

خلال شهر نوفمبر ارتفعت أسعار الذهب بنسبة 2.6% ليربح 53 دولار للأونصة وقد سجل خلاله أعلى مستوى منذ 6 أشهر عند 2052 دولار للأونصة، وأدنى مستوى عند 1931 دولار للأونصة