الأحد 03 ديسمبر 2023
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خارج الحدود

رصد أمواج تسونامي في اليابان بعد زلزال الفلبين القوي، وخبير يكشف خطورته ويحذر هذه الدول

تسونامي، فيتو
تسونامي، فيتو

 تسونامي، قالت وكالة الأرصاد الجوية اليابانية: إن أمواج تسونامي شوهدت بارتفاع 40 سم، الأحد، في جزيرة هاتشيجوجيما اليابانية بعد زلزال قوي ضرب الفلبين.

وتبعد هذه الجزيرة عن طوكيو حوالي 300 كلم.

وكانت الوكالة قد حذرت في وقت سابق من مخاوف تسونامي بأمواج ارتفاعها يصل إلى متر بحسب وكالة رويترز.

وضربت هزة ارتدادية بقوة 6.4 درجات جنوب الفلبين، حسب ما أفاد مركز المسح الجيولوجي الأمريكي، بعد وقت قصير من وقوع زلزال قوي في المنطقة أدى إلى إصدار إنذار من تسونامي ودفع السكان إلى النزوح.

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الهزات الارتدادية

وضربت سلسلة من الهزات الارتدادية جزيرة مينداناو الجنوبية بعد الزلزال بقوة 7.6 درجات الذي وقع في وقت متأخر أمس السبت.

وضرب الزلزال على عمق 32 كيلومترا في منطقة تقع على بعد نحو 21 كلم شمال شرق بلدية هيناتوان في مقاطعة سوريغاو ديل سور الواقعة على جزيرة مينداناو، بحسب المركز.وقال المعهد الفيليبيني لعلم البراكين والزلازل على "إكس" "توقعات بتسونامي مدمر يبلغ ارتفاع الأمواج فيه مستويات تشكل تهديدا لحياة" السكان، بعدما ضرب الزلزال الذي بلغت قوته 7.6 درجات قبالة جزيرة مينداناو.

وأفاد بأنه من المتوقع أن تضرب الساحل أمواج تتجاوز الارتفاع الطبيعي بأكثر من متر ونصح السكان في مقاطعتي سوريجاو ديل سور ودافاو أورينتال بـ"إخلاء" مناطقهم "فورا" والتوجه إلى المرتفعات أو المناطق الداخلية.

ومن جانب آخر، كشف الدكتور عباس شراقي أستاذ الجيولوجيا والموارد المائية بجامعة القاهرة، أن العاصفة الزلزالية التي ضربت جنوب الفلبين تصل إلى 7.6 درجة بمقياس ريختر بالقرب من الساحل الجنوبي للفلبين، على عمق حوالي 32 كم، تبعه عشرات الزلازل بقوة تتراوح بين 3 – 6.4 درجة منها 4 زلازل قوية  6.4، 6.2، 6.1، 6.0 مما دفع العديد من السكان إلى الفرار من منازلهم في حالة من الذعر خوفا من حدوث تسونامي. 


وأضاف: “قوة زلزال الفلبين تعادل قوة زلزال المغرب فى سبتمبر 2023 (الضحايا أكثر من 3 آلاف شخص)، وأقل نسبيا من زلزال تركيا (7.8 ريختر) فبراير 2023 (الضحايا أكثر من 50 ألف شخص)، ولم يرد أنباء عن سقوط ضحايا، نتمنى أن تمر هذه العاصفة بدون أي ضحايا. دول المحيط الهادى أكثر استعدادا لحدوث الزلازل".

أكثر مناطق العالم عرضة للزلازل


وتابع أستاذ الجيولوجيا خلال منشور كتبه على حسابه الشخصي بموقع التواصل الإجتماعي “فيس بوك”: “تقع الفلبين فى أكثر مناطق العالم عرضة للزلازل والبراكين، والتي تسمى بدائرة النيران Ring of Fire حول المحيط الهادي، حيث النشاط الزلزالي المستمر والبركاني والأعاصير والعواصف بصفة متكررة”. 

واختتم حديثه: “تصطدم  الصفائح التكتونية مع بعضها حول المحيط الهادئ وينتج عن ذلك انزلاق قاع المحيط أسفل الصفائح القارية المحيطة مما يتسبب فى زلازل وبراكين وتكوين معادن جديدة، وتتميز الزلازل بالقوة والأعماق الكبيرة وأحيانا يصاحبها تسونامي”.

 

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وكالة الارصاد الجوية اليابانية زلزال الفلبين مركز المسح الجيولوجي الامريكي الهزات الارتدادية

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