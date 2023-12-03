نقابة الإعلاميين تقرر إيقاف ريهام سعيد عن العمل، ما السبب؟

قررت نقابة الإعلاميين، إيقاف الإعلامية ريهام سعيد عن ممارسة العمل الإعلامي بسبب مخالفتها لعقدها مع قناة الشمس والانتقال لقناة أخرى وهي قناة “هي”.

ومؤخرًا كشفت الإعلامية ريهام سعيد انسحابها من تعاقدها مع قناة الشمس.

وكتبت ريهام سعيد، عبر حسابها على موقع التواصل الاجتماعي “فيس بوك”: “قررت الانسحاب من قناه الشمس ويوم الإثنين القادم آخر حلقاتي لظروفي الصحية وسأتخذ إجراءاتي القانونية لفسخ العقد مع تمنياتي للجميع بكل التوفيق”.

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على الجانب الآخر، أعربت الإعلامية ريهام سعيد في وقت سابق عن صدمتها فيما وصفته بالصمت الطويل الذي لازم اللاعب المصري العالمي محمد صلاح وعدم تعليقه نهائيًا على أحداث طوفان الأقصى وما تشهده غزة من انتهاكات كبيرة، قبل أن يتبين لاحقًا أن اللاعب المصري الأشهر قدم تبرعًا كبيرًا لدعم أهل غزة.

وكتبت ريهام سعيد عبر حسابها الشخصي بـ"انستجرام" بيعدي موقف على الواحد لازم يقول الحقيقة حصلت لي مشاكل كتير عشان أقول الحقيقة خسرت فلوس وايمدج بس كسبت احترامي لنفسي نصيحة من واحدة أكبر منك صدقني الرزاق هو الله وأنت كنت فرصة كويسة آوي ان العالم يسمعنا بصراحة كل اللي عملته اني قلت لابني محمد صلاح باد جاي متحبوش خسارة.