خبير يكشف سببين لتراجع سعر الدولار الكبير بالسوق السوداء (فيديو)

سعر الدولار، قال هاني توفيق الخبير الاقتصادي: "الوضع السياسي المشرف لمصر في أزمة غزة كان له من الآثار الإيجابية في تراجع سعر الدولار بالسوق السوداء وخروج تصريحات إيجابية لمديرة صندوق النقد الدولي تجاه الاقتصاد المصري".

الوضع السياسي لمصر

وأضاف خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "الحكاية" الذي يقدمه الإعلامي عمرو أديب بقناة "إم بي سي مصر": "يجب استغلال الوضع السياسي الإيجابي لمصر في جذب الاستثمارات الأجنبية والعربية المباشر، وانتهاز الفرصة، وعمل إصلاحات هيكلية في الاقتصاد".

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السبب وراء تراجع سعر الدولار

وأشار: "هناك ما يتردد عن ضخ ما بين 2 إلى 5 مليار دولار في السوق، وتوقف من يقوم بشراء الدولار بكميات كبيرة عن الشراء، وهو ما نتج عنه الهبوط الملحوظ في سعر الدولار بالسوق السوداء".

مؤشرات الاقتصاد

ولفت: الأهم من النظر إلى سعر الدولار هو الاهتمام إلى الإنتاج والاستثمار والتصدير من أجل تحسن الأوضاع الاقتصادية والمؤشرات.



مؤشر الدولار الأمريكي، هبوط جديد لمؤشر الدولار الأمريكي، حيث رصدت “ فيتو” بمنتصف حركة التعاملات أمس على المؤشر هبوطا جديدا لمستويات كسرت المستوى 103.19 نقطة، مع استيعاب المتداولين للبيانات الاقتصادية الأخيرة وما يعنيه ذلك بالنسبة لسياسة سعر الفائدة لمجلس الاحتياطي الفيدرالي، حيث انخفض مؤشر الدولار الأمريكي، الذي يقيس العملة الأمريكية مقابل سلة من ست عملات أخرى، بنسبة 0.3 ٪ ليصل إلى 103.125.

المؤشر يحقق أسوأ أداء شهري له خلال عام



يمكن القول إن جزءً من انتعاش مؤشر الدولار الذي لوحظ خلال جلسات التداول هذا الأسبوع، قد يكون مرتبطا ببعض عمليات جني الأرباح التى كثرت خلال حركة التداولات، حيث انخفض المؤشر نحو 2.5% حتى الآن في نوفمبر وهو في طريقه لتحقيق أسوأ أداء شهري له خلال عام، مع توقع السوق تمامًا أن يظل بنك الاحتياطي الفيدرالي ثابتًا على أسعار الفائدة في ديسمبر قبل البدء في خفض أسعار الفائدة، في وقت ما من العام المقبل.

حركة مؤشر الدولار الأمريكي عالميا، تحديث لحظي لحركة العملة الخضراء



مؤشر الدولار الأمريكي، رصدت “ فيتو” حركة المؤشر العالمي للدولار الأمريكي، خلال الساعات الماضية، إذ هبط المؤشر بشكل قوى نتيجة صعود مؤشر الذهب ووصل نحو المستوى 103.125 وارتد لأسفل مباشرة خلال حركة التعاملات.