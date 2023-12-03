التشخيص المبدئي لـ ياسر إبراهيم بعد إصابته في الدقائق الأخيرة من لقاء يانج أفريكانز

الأهلي، كشف التشخيص المبدئي الذي أجراه ياسر إبراهيم مدافع الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي إصابة اللاعب بكدمة أعلى الركبة.

وكان ياسر إبراهيم قد تعرض لإصابة خلال مواجهة يانج أفريكانز، والتي أقيمت مساء أمس السبت بالعاصمة التنزانية دار السلام، وانتهت بتعادل الفريقين إيجابيًا بهدف لكل منهما في ثاني جولات دوري المجموعات لدوري أبطال أفريقيا.

ومن المقرر أن يجري اللاعب فحصا طبيا دقيقا غدا الإثنين لتحديد نوع الإصابة ومدة الغياب.



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وأصيب ياسر إبراهيم في اللحظات الأخيرة من المباراة؛ وخرج وتم الدفع بـ خالد عبد الفتاح بدلا منه.

كولر سعيد بعودة السولية

وقال مارسيل كولر المدير الفني لفريق النادي الأهلي: "سعداء بعودة عمرو السولية، الذي قدم مباراة جيدة، فهو لديه خبرة كبيرة، ونزوله منح فريقنا الهدوء في وسط الملعب، وسيطرنا على مجريات المباراة، وكريم فؤاد أهدر فرصة هدف محقق بتحركه الرائع في العمق، نحن سعداء بعودته التدريجية أيضًا في المباريات كلاعب جناح مهم للأهلي".

مباراة الأهلي ويانج أفريكانز، فيتو

وواصل: "من المهم أن تساعدك التغييرات وأن يتحلى اللاعب البديل بالتركيز، فمن يساعدني على إجراء التبديل هو إرادة اللاعب، ولا يوجد لاعب بخل بمجهوده اليوم، ولكن كان هناك غياب للتوفيق".

كولر يتحدث عن هدف يانج أفريكانز

وأتم مارسيل كولر تصريحاته قائلًا: "في الدقائق الخمس الأخيرة كنا نهاجم بشكل زائد عن الحد، وكان من المفترض أن نتراجع قليلًا، وهذا كان أحد عوامل الهدف الذي استقبلناه".

الأهلي في صدارة المجموعة الرابعة

واصل الأهلي تصدر قمة المجموعة الرابعة في دوري أبطال أفريقيا بعد الجولة الثانية.

نتائج الجولة الثانية لمجموعة الأهلي

وتعادل الأهلي مع يانج أفريكانز 1-1 خارج ملعبه، فيما حقق ميدياما الغاني الفوز علي شباب بلوزداد 2-1 في الجولة الثانية من دور مجموعات دوري أبطال أفريقيا.

وجاء ترتيب مجموعة الأهلي بعد الجولة الثانية كالتالي:

ترتيب مجموعة الأهلي في دوري أبطال أفريقيا بعد الجولة الثانية

1- الأهلي 4 نقاط

2- بلوزداد 3 نقاط

3- ميدياما 3 نقاط

4- يانج أفريكانز نقطة واحدة

جدول ترتيب مجموعة الأهلي بعد الجولة الثانية

مجموعات دوري أبطال أفريقيا 2023-2024

المجموعة الأولي: صن داونز وبيراميدز ومازيمبي الكونغولي ونواذيبو الموريتاني.

المجموعة الثانية: الوداد المغربي وسيمبا التنزاني وأسيك أبيدجان الإيفواري وجالاكسي البتسواني

المجموعة الثالثة: الترجي التونسي وبترو أتلتيكو والهلال السوادني، النجم الساحلي التونسي

المجموعة الرابعة: الأهلي وشباب بلوزداد الجزائري ويانج أفريكانز التنزاني وميدياما الغاني