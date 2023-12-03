قتلى وجرحى بانفجار خلال قداس كاثوليكي في جنوب الفلبين (صور)

أعلنت السلطات أن ثلاثة أشخاص على الأقل قتلوا وأصيب آخرون في هجوم بالقنابل على قداس كاثوليكي في جنوب الفلبين اليوم الأحد.

وقال رئيس الشرطة المحلية آلان نوبليزا: إن الانفجار وقع خلال قداس عادي في صالة الألعاب الرياضية بجامعة ولاية مينداناو في ماراوي، أكبر مدينة إسلامية في البلاد.

وقال نوبليزا: "نحقق فيما إذا كان الأمر يتعلق بعبوة ناسفة أو إلقاء قنبلة يدوية"، في إشارة إلى عبوة ناسفة بدائية الصنع.

وتحدث عن ارتفاع عدد ضحايا الانفجار إلى 4 قتلى وأكثر من 40 جريحا.

وأصدرت جامعة ولاية مينداناو بيانا دانت فيه "عمل العنف"، وقالت في بيان لها: "إننا نتضامن مع مجتمعنا المسيحي وجميع المتضررين من هذه المأساة".

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كما تم تعليق الدراسة ونشر مزيد من عناصر الأمن في الحرم الجامعي.

وجاء الحادث بعد أن شن الجيش الفلبيني غارة جوية يوم الجمعة أسفرت عن مقتل 11 عناصر من تنظيم "داعش" الفلبينية في مينداناو.

وقال الجيش السبت إن المجموعة كانت تخطط لشن هجمات في إقليم ماغوينداناو ديل سور.

وأشار نوبليزا إلى أن الشرطة تحقق فيما إذا كان هجوم الأحد مرتبطا بالغارة الجوية التي وقعت يوم الجمعة.