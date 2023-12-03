الأحد 03 ديسمبر 2023
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل
Advertisements
Advertisements
Advertisements

خارج الحدود

أمير قطر يبحث اليوم مع ماكرون جهود وقف إطلاق النار بغزة

أمير قطر، والرئيس
أمير قطر، والرئيس الفرنسي، فيتو

غزة الآن، أعلن أمير قطر تميم بن حمد آل ثاني، ليلة الأحد، أنه أجرى مباحثات مع الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون في إطار الجهود لوقف إطلاق النار في قطاع غزة.

وقال أمير قطر في منشور عبر صفحته على منصة “أكس”: إن "مباحثاتنا مع الرئيس الفرنسي ماكرون اليوم في الدوحة، تأتي ضمن مساعينا المتواصلة لبحث وقف إطلاق النار وخفض التصعيد في غزة".

وأضاف الشيخ تميم قائلا: "نعمل في كل الاتجاهات ومع كل الشركاء لحقن دماء أشقائنا الفلسطينيين، ونأمل في أن يضطلع المجتمع الدولي بدوره المنوط لتحقيق سلام عادل للقضية الفلسطينية".

ماكرون يصل الدوحة

ووصل ماكرون أمس السبت إلى الدوحة آتيا من الإمارات حيث شارك في قمة المناخ "كوب28".

وحذر الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون إسرائيل من أن هدفها المعلن بـ"القضاء بالكامل" على "حماس" قد يجر حربا تمتد "10 سنوات"، داعيا إلى "مضاعفة الجهود للتوصل إلى وقف دائم لإطلاق النار".

وسأل ماكرون في مؤتمر صحافي السبت على هامش مؤتمر الأمم المتحدة للمناخ "كوب28" في دبي: "ماذا يعني القضاء على حماس بالكامل؟ هل يعتقد أحد أن هذا ممكن؟... إذا كان الأمر كذلك، فإن الحرب ستستمر عشر سنوات".

وأضاف "لذا يجب توضيح هذا الهدف من جانب السلطات الإسرائيلية"، محذرا من "حرب لا تنتهي".

 

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوادث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية

غزة الان أمير قطر تميم بن حمد ال ثاني الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون وقف إطلاق النار فى قطاع غزة الدوحة

مواد متعلقة

سيناريوهات ما بعد العدوان الإسرائيلى.. اللعبة الكبرى.. خبراء عسكريون يحددون 4 سيناريوهات لإدارة قطاع غزة بعد انتهاء الحرب.. اللواء سمير فرج: حماس لم تعد مجرد حركة

مسلمو أمريكا يتعهدون بالتخلي عن بايدن في انتخابات 2024 بسبب موقفه من حرب غزة

نائبة الرئيس الأمريكي تتحدث عن مساحة غزة المتوقعة بعد الحرب الإسرائيلية على القطاع

الآلاف يتظاهرون في أمريكا لوقف العدوان على غزة

الأكثر قراءة

مدرب إسبانيا يعلق على وقوعه في مجموعة الموت باليورو

المستكاوي يسخر من بيراميدز بعد ثنائية نواذيبو: فريق تائه وكلامهم عن البطولات طق حنك

طريقة تكبير لوحة مفاتيح هواتف أندرويد بدون تطبيقات خارجية

فيتوريا يغربل منتخب مصر.. حجازى والونش وأكرم توفيق مفاجأة كوت ديفوار 2023.. وفتوح يحجز مكانا فى القائمة رغم التجميد

الأرصاد تكشف عن الظواهر الجوية المتوقعة اليوم الأحد، وتحذر هؤلاء

لماذا يلجأ جيش إسرائيل لجنود مصابين بالتوحد للمهمة الأكثر سرية؟ صحيفة تكشف مفاجأة

أمير قطر يبحث اليوم مع ماكرون جهود وقف إطلاق النار بغزة

قتلى وجرحى بانفجار خلال قداس كاثوليكي في جنوب الفلبين (صور)

Advertisements

منوعات

المزيد

انقلاب في ملكات جمال الكون، مديرة المسابقة مزورة والفائزة متهمة بخيانة الوطن

المخدرات والأسلحة الأكثر تهريبا في مطار القاهرة واختفاء عمليات الذهب في نوفمبر

صراع البرندات العالمية ودعوات المقاطعة، علاقة أديداس بالاحتلال تكبدها خسائر فادحة

طرائف وغرائب، انقطاع الكهرباء في مباراة جالطة سراي وبنديك سبور بالدوري التركي (فيديو)

المزيد

خدمات

المزيد

أسعار العملات العربية والأجنبية مساء اليوم السبت 2-12-2023 في مصر

تعرف على سعر القصدير عالميا اليوم السبت 2-12-2023

سعر الألومنيوم في السوق المصري اليوم السبت 2-12-2023

استقرار سعر الريال القطري في البنك المركزي على مدار 48 ساعة

المزيد

انفوجراف

أسرار برلنتي عبد الحميد من الزواج بعبد الحكيم عامر للانتقام من نجيب محفوظ! (فيديوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

مواقيت الصلاة اليوم، موعد أذان العصر اليوم الأحد 3 - 12 - 2023 في القاهرة والمحافظات

مواقيت الصلاة اليوم، موعد أذان الظهر اليوم الأحد 3 - 12 - 2023 في القاهرة والمحافظات

مواقيت الصلاة اليوم، موعد أذان الفجر اليوم الأحد 3 - 12 - 2023 في القاهرة والمحافظات

المزيد
الجريدة الرسمية