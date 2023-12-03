مؤتمر المناخ cop28 ينظم يوم الصحة والإغاثة والتعافي والسلام
ينظم مؤتمر الأطراف للأمم المتحدة المعني بتغير المناخ COP28 اليوم المواضيع الأولى وهي يوم الصحة والإغاثة والتعافي والسلام، والذي يشهد العديد من الفعاليات المتخصصة في هذه الموضوعات.
جدول أعمال قمة المناخ لمدة أسبوعين
وتشمل الأيام المواضيعية في مؤتمر المناخ cop28 ما يأتي
30 نوفمبر: الافتتاح
1 ديسمبر: القمة العالمية للعمل المناخي “خطابات الرؤساء”
2 ديسمبر: القمة العالمية للعمل المناخي “خطابات الرؤساء”
3 ديسمبر: يوم الصحة/الإغاثة والتعافي والسلام
4 ديسمبر: يوم المالية/التجارة/المساواة بين الجنسين/المساءلة
5 ديسمبر: يوم الطاقة والصناعة / التحول العادل / الشعوب الأصلية
6 ديسمبر: يوم العمل متعدد المستويات والتحضر والبيئة العمرانية / النقل
7 ديسمبر: يوم الراحة
8 ديسمبر: يوم الشباب والأطفال والتعليم والمهارات
9 ديسمبر: يوم الطبيعة واستخدام الأراضي والمحيطات
10 ديسمبر: يوم الغذاء والزراعة والمياه
11 – 12 ديسمبر: المفاوضات النهائية
ويُعقد مؤتمر الأمم المتحدة المعني بتغير المناخ COP28 في دولة الإمارات العربية المتحدة في مدينة إكسبو دبي في الفترة من 30 نوفمبر إلى 12 ديسمبر 2023، ومن المتوقع أن يستقطب المؤتمر أكثر من 70 ألف مشارك.
جدير بالذكر أن هناك الكثير من المخرجات تم اكتسابها من مؤتمر تغير المناخ COP27 الذي عقد في شرم الشيخ العام الماضي، ويتم استكمالها هذا العام في COP28 بالإمارات العربية المتحدة، وكان أول هذه المخرجات هو الهدف العالمي للتكيف، حيث تم عقد عدد من الاجتماعات بمشاركة كافة الأطراف الخاصة بالاتفاقية الإطارية لتغير المناخ لصياغة هذا الهدف العالمي للتكيف، وهل سيكون هذا الهدف كمي أم نوعي ؟ وما الإطار الخاص به؟ والابعاد الموجودة فيه، والمجالات التي سيختص بها، وكل هذا سيناقش في COP28.
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