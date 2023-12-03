الأحد 03 ديسمبر 2023
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خارج الحدود

بسكين ومطرقة، أول صورة لمهاجم برج إيفل الذي روّع باريس

مهاجم برج إيفل الذي
مهاجم برج إيفل الذي روّع باريس،فيتو

 قُتل ألماني وأصيب شخصان آخران بعدما انقض عليهم شاب يبلغ من العمر 24 عامًا، حاملًا سكينا ومطرقة قرب برج إيفل في باريس.

وأعلنت مصادر أمنية وقضائية لاحقا اعتقال المشتبه بارتكابه الهجوم، وهو فرنسي معروف بتطرفه من قبل الأمن، وبأنه يعاني اضطرابات نفسية.
"سمعت صراخًا"

وكان شاهد العيان جوزف إس. (37 عاما) كشف أنه سمع صراخا ورأى أشخاصا يصرخون "النجدة" ويركضون يمينا ويسارا.

كما ذكر أن رجلا "يحمل مطرقة" هاجم رجلا آخَر وأسقطه أرضا، مضيفا أن الشرطة وصلت خلال "ما بين خمس إلى عشر دقائق".

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صورة أرمان

فيما انتشرت صورة للمهاجم، الذي تبين أن اسمه أرمان راجبور، وهو فرنس من أصول إيرانية وفق ما نقلت وسائل إعلام فرنسية، ومحللون مختصون في شئون الإرهاب.

كما تبين أن أرمان كان ظهر في فيديو سابق يبايع داعش، رافضًا أن "يقتل العرب حول العالم".

كذلك أظهرت المعلومات التي نشرها مركز CAT الفرنسي المعني بشئون الإرهاب والمجموعات المتطرفة أن المهاجم الموقوف سبق أن خطط قبل سنوات عدة للمغادرة إلى سوريا والالتحاق بداعش.

وفي يوليو 2016 خطط لتنفيذ هجوم إرهابي، فأوقف وحكم عليه بالسجن لمدة 5 سنوات من قبل الغرفة السادسة عشرة لمحكمة باريس الجنائية.

يشار إلى أن أرمان الذي طعن أمس رجلًا ألمانيًا حتى الموت وأصاب اثنين آخرين على بُعد بضع مئات الأمتار من برج إيفل، من مواليد عام 1999، حسبما ذكر مكتب المدعي العام في العاصمة الفرنسية.

كما أعلن أن المشتبه به اعتُقل ووُضع رهن التحقيق في قضيّتَي اغتيال ومحاولة اغتيال تولّتهما الوحدة الجنائية في باريس.

وقال وزير الداخلية الفرنسي جيرالد دارمانان خلال مؤتمر صحافي في موقع الهجوم، إن المشتبه به كان قد حُكم عليه بالسجن أربع سنوات عام 2016 لرغبته في تنفيذ هجوم آخر. 

وأضاف أن المديرية العامة للأمن الداخلي كانت اعتقلته في ذلك الوقت قبل أن يُقدم على تنفيذ ذلك الهجوم.

كما ذكر دارمانان أن القتيل سائح ألماني، مضيفا أن المصابَين هما فرنسي في الستين من عمره وسائح أجنبي لم تُحدّد جنسيّته وقد أصيب بمطرقة.

بعد أقل من شهرين

من جهتها أكدت رئيسة الوزراء الفرنسية إليزابيت بورن اليوم الأحد بعد الهجوم أن بلادها "لن تستسلم في وجه الإرهاب". 

وكتبت على منصة إكس (تويتر سابقا) قائلة "أفكاري مع الضحية والمصابَين وأحبائهم. أحيي شجاعة قواتنا الأمنية وعناصر الطوارئ ومهنيّتهم".

بدوره وجه الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون "تعازيه" إلى أقارب الألماني الذي قُتل في الهجوم. 

وكتب على إكس "تعازيّ لعائلة وأقارب المواطن الألماني الذي توفي هذا المساء خلال الهجوم الإرهابي الذي وقع في باريس"، معبّرا عن تعاطفه مع المصابين.

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