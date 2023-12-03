الأحد 03 ديسمبر 2023
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل
Advertisements
Advertisements
Advertisements

خارج الحدود

الجيش الإسرائيلي يعلن مقتل ضابط كبير وجندي خلال معارك شمال ووسط غزة

جيش الاحتلال، فيتو
جيش الاحتلال، فيتو

الهجوم البري على غزة ، أعلن الجيش الإسرائيلي، اليوم الأحد، مقتل ضابط وجندي في صفوفه، خلال معارك في شمال ووسط قطاع غزة.

وسمح الجيش الإسرائيلي بنشر اسمي القتيلين وهما:

-الرقيب إسشالو سما، 20 عاما من بيتح تكفا، مقاتل في الكتيبة 932 من لواء ناحال، توفي متأثرا بجروحه الليلة الماضية بعد إصابته في معركة يوم 14 نوفمبر شمال قطاع غزة.

-المقدم احتياط أور براندز 25 عاما من شوهام، مقاتل في الكتيبة 82 من اللواء السابع، "تشكيل اقتحام من الجولان"، قتل الليلة الماضية في معركة وسط قطاع غزة.

Advertisements

ووصل عدد قتلى الجيش الإسرائيلي منذ 7 أكتوبر إلى نحو 400.

وكثف الجيش الإسرائيلي أمس السبت غاراته واستهدافاته في وسط وجنوب قطاع غزة، مع استمرار المعارك في الشمال.

 وزارة الصحة الفلسطينية

 

من جانب آخر، أعلنت  وزارة الصحة الفلسطينية في بيان صادر عنها، أمس السبت، عن ارتكاب الاحتلال الإسرائيلي مجزرة جديدة في حي الشجاعية، راح ضحيتها 500 شخص ما بين شهيد وجريح.


عدد شهداء غزة جراء العدوان الإسرائيلي

 

وفي السياق ذاته ذكرت وزارة الصحة الفلسطينية في غزة، ارتفاع حصيلة العدوان الإسرائيلي إلى 15207 شهداء وإصابة 40652 في قطاع غزة منذ السابع من أكتوبر الماضي.

 

وأكدت الصحة الفلسطينية في بيانها: أن قوات الاحتلال الإسرائيلي، ارتكبت عشرات المجازر خلال الساعات الماضية، راح ضحيتها 193 شهيدًا و652 جريحًا.

مفاوضات التهدئة في غزة


ومن جانبه كشف  صالح العاروري، نائب رئيس المكتب السياسي لحركة حماس، أنه  لا توجد مفاوضات حاليًّا بشأن التهدئة، ولن يكون هناك أي تبادل للأسرى حتى انتهاء العدوان ووقف شامل لإطلاق النار في قطاع غزة.

وقال العاروري في تصريحات نقلتها قناة الجزيرة القطرية إن "الاحتلال يصر أن هناك ما زال نساء وأطفال وقلنا إننا سلمنا ما لدينا من النساء والأطفال".


تبادل جثث مقابل جثامين الشهداء الفلسطينيين


وأشار إلى أن "ما بقي من الأسرى في غزة هم جنود ورجال مدنيون خدموا في جيش الاحتلال، في حين أن الاحتلال يصر على أنه ما زال لدينا نساء وأطفال، ونحن قلنا إننا سلمنا جميع النساء والأطفال".


وأعرب المسؤول في حماس عن "استعداد الحركة لتبادل جثث مقابل جثامين شهداء ولكننا بحاجة لوقت لاستخراج جثث الإسرائيليين".وأوضح أنه في هذه الحالة "نحن بحاجة إلى وقت لاستخراج جثث الإسرائيليين الذين قتلوا في غارات الاحتلال على غزة".

مسلمو أمريكا يتعهدون بالتخلي عن بايدن في انتخابات 2024 بسبب موقفه من حرب غزة

الهلال الأحمر الفلسطيني يعلن دخول 100 شاحنة مساعدات إلى غزة عبر معبر رفح

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوادث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

الهجوم البري على غزة قطاع غزة مفاوضات التهدئة في غزة عدد قتلى الجيش الإسرائيلي الجولان وزارة الصحة الفلسطينية العدوان الإسرائيلي

مواد متعلقة

مسلمو أمريكا يتعهدون بالتخلي عن بايدن في انتخابات 2024 بسبب موقفه من حرب غزة

الهلال الأحمر الفلسطيني يعلن دخول 100 شاحنة مساعدات إلى غزة عبر معبر رفح

نائبة الرئيس الأمريكي تتحدث عن مساحة غزة المتوقعة بعد الحرب الإسرائيلية على القطاع

الآلاف يتظاهرون في أمريكا لوقف العدوان على غزة

الأكثر قراءة

بسكين ومطرقة، أول صورة لمهاجم برج إيفل الذي روّع باريس

حتى بعد زيارته لإسرائيل، مشرعون أمريكيون يحرضون على شركات ماسك بزعم معاداة السامية

زي النهاردة، أبو علي المنصور يتولي الحكم ويصبح الخليفة الفاطمي العاشر

الليلة، الزمالك يسعى لمواصلة انتصاراته أمام سوار الغيني بالكونفدرالية

هل التوتر يسبب الإصابة بالثعلبة البقعية، وما هي طرق علاجها؟

مواقيت الصلاة اليوم، موعد أذان العشاء اليوم الأحد 3 - 12 - 2023 في القاهرة والمحافظات

بعد توجيهات شيخ الأزهر، بيت الزكاة والصدقات يبدأ اليوم صرف إعانة شهر ديسمبر

انقلاب في ملكات جمال الكون، مديرة المسابقة مزورة والفائزة متهمة بخيانة الوطن

Advertisements

منوعات

المزيد

انقلاب في ملكات جمال الكون، مديرة المسابقة مزورة والفائزة متهمة بخيانة الوطن

فيديو من طائرة ركاب يوثق لحظة اختراق صواريخ القسام أجواء تل أبيب

المخدرات والأسلحة الأكثر تهريبا في مطار القاهرة واختفاء عمليات الذهب في نوفمبر

صراع البرندات العالمية ودعوات المقاطعة، علاقة أديداس بالاحتلال تكبدها خسائر فادحة

المزيد

خدمات

المزيد

أسعار العملات العربية والأجنبية مساء اليوم السبت 2-12-2023 في مصر

تعرف على سعر القصدير عالميا اليوم السبت 2-12-2023

سعر الألومنيوم في السوق المصري اليوم السبت 2-12-2023

استقرار سعر الريال القطري في البنك المركزي على مدار 48 ساعة

المزيد

انفوجراف

أسرار برلنتي عبد الحميد من الزواج بعبد الحكيم عامر للانتقام من نجيب محفوظ! (فيديوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

مواقيت الصلاة اليوم، موعد أذان العشاء اليوم الأحد 3 - 12 - 2023 في القاهرة والمحافظات

مواقيت الصلاة اليوم، موعد أذان المغرب اليوم الأحد 3 - 12 - 2023 في القاهرة والمحافظات

مواقيت الصلاة اليوم، موعد أذان العصر اليوم الأحد 3 - 12 - 2023 في القاهرة والمحافظات

المزيد
الجريدة الرسمية