الأحد 03 ديسمبر 2023
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خارج الحدود

فأغشيناهم فهم لا يبصرون، القبة الحديدية تتعطل في صد صواريخ القسام وتقصف تل أبيب بالخطأ (فيديو)

صاروخ القسام، فيتو
صاروخ القسام، فيتو

غزة الآن، أظهر مقطع فيديو لحظة سقوط صاروخ إسرائيلي من "القبة الحديدية" في ضواحي تل أبيب وسط إسرائيل، بعد فشله في اعتراض أحد صواريخ "كتائب القسام".

وقال متابع على تويتر تعليقا على الفيديو: "القبة الحديدية تتعطل وتقصف #تل_أبيب".

 وفي وقت سابق، أعلنت القسام، الجناح العسكري لحركة "حماس"، عن قصف تل أبيب برشقة صاروخية "ردا على المجازر الصهيونية بحق المدنيين"، في الوقت الذي دوت فيه صافرات الإنذار في مناطق واسعة من إسرائيل.

وأصيب إسرائيلي بجروح جراء سقوط صواريخ في منطقة حولون، بعد إطلاق وابل من الصواريخ على منطقة إسرائيل الكبرى. كما شمل إطلاق الصواريخ مناطق تل أبيب الكبرى.

 

وأفادت القناة 13 الإسرائيلية بفشل اعتراض منظومة "القبة الحديدية" لعدد من الصواريخ القادمة من غزة.

أحزمة نارية على قطاع غزة


ونفذ جيش الاحتلال الإسرائيلي أحزمة نارية متتالية على مناطق متفرقة شمال قطاع غزة. وقصفت الطائرات منزلًا في المعسكر الغربي بمدينة خانيونس جنوبي قطاع غزة.

كما أفادت مصادر فلسطينية باستشهاد عدد كبير من الفلسطينيين جراء استهداف الطيران الحربي منزل عائلة البراوي في منطقة مشروع بيت لاهيا شمال قطاع غزة، وسط قصف عنيف ومستمر على المنطقة. 

 

استهداف طواقم الدفاع المدني والأطباء بغزة


كما نفذ جيش الاحتلال قصفًا مدفعيًّا مباشرًا استهدف طواقم الدفاع المدني والطواقم الطبية التي تحاول انتشال  الشهداء والجرحى من تحت ركام منزل عائلة البراوي شمال قطاع غزة.
وكذلك شن الطيران الإسرائيلي حزامًا ناريًّا عنيفًا على مستشفى كمال عدوان شمال قطاع غزة، ما أدى لاستشهاد عدد كبير من السكان.

وقد استشهد سفيان تايه رئيس الجامعة الإسلامية وعائلته في قصف إسرائيلي على الفالوجا، في حين قتل 10 أشخاص على الأقل في غارة للطائرات الإسرائيلية شمال شرق خان يونس.


عدوان على مستشفى الاندونيسي بقطاع غزة


بالإضافة إلى ذلك شنّ الطيران الإسرائيلي حزامًا ناريًّا في محيط مستشفى الإندونيسي وشرق مخيم جباليا شمالي مدينة غزة.

وحمل المكتب الحكومي "الاحتلال" الإسرائيلي والإدارة الأمريكية ممثلة برئيسها جو بايدن ووزير خارجيتها أنتوني بلينكن المسؤولية الكاملة عن حرب الإبادة الجماعية التي يرتكبها جيش "الاحتلال" ضمن حربه الشاملة على قطاع غزة وعلى كل مناحي الحياة، بالتزامن مع منح الولايات المتحدة الأمريكية الضوء الأخضر "للاحتلال" باستمرار حرب الإبادة الوحشية ضد الشعب الفلسطيني في قطاع غزة.

 

ضحايا العدوان الإسرائيلي على غزة


وطالب المكتب الإعلامي الحكومي المجتمع الدولي وكل دول العالم الحر بوقف هذه الحرب المجنونة فورا، حيث حصدت هذه الحرب حتى الآن أرواح أكثر من 15200 "شهيد" وأكثر من 40 ألف إصابة.

ومساء أمس الجمعة، أعلنت وزارة الصحة بقطاع غزة  ارتفاع حصيلة العدوان الاسرائيلي منذ الصباح وحتى الساعة الثامنة مساءً، إلى 178 شهيدًا، فيما أصيب 589 آخرين معظمهم من الأطفال والنساء في تجدد غارات الاحتلال.

الآلاف يتظاهرون في أمريكا لوقف العدوان على غزة

لحظة استهداف كتائب القسام مدرعات الاحتلال داخل قطاع غزة (فيديو)

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