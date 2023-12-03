الأحد 03 ديسمبر 2023
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل
Advertisements
Advertisements
Advertisements

خارج الحدود

جيش الاحتلال يشن حملة مداهمات واعتقالات واسعة في الضفة الغربية (فيديو)

جيش الاحتلال يشن
جيش الاحتلال يشن حملة اعتقالات، فيتو

الهجوم البري على غزة، نفذ جيش الاحتلال الإسرائيلي حملات اقتحام واسعة معززة بآليات عسكرية فجر اليوم الأحد للقرى والبلدات في أنحاء الضفة الغربية، ترافقت مع اعتقالات واندلاع مواجهات مع الشبان.

وقالت مصادر محلية لـ "وفا"، إن قوات كبيرة من الجيش الإسرائيلي معززة بآليات عسكرية اقتحمت مدينة جنين من عدة محاور وسط إطلاق الأعيرة النارية، ما أدى إلى اندلاع مواجهات مع الشبان.

 وأضافت المصادر، أن طائرة استطلاع حلقت في سماء المدينة ومخيمها خلال اقتحام القوات التي انتشرت في عدد من أحياء المدينة، ونشرت قناصتها على أسطح بعض البنايات المرتفعة.

Advertisements

واندلعت مواجهات بين الشبان وقوات الجيش الإسرائيلي وسط إطلاق نار كثيف.

كما اقتحمت القوات بلدة سعير في مدينة الخليل وبلدة بيت ريما شمال غرب رام الله وحي جبل الطويل في مدينة البيرة، بالقرب من رام الله.

واندلعت مواجهات واشتباكات مع الجيش خلال اقتحام مخيم عسكر شرق نابلس واقتحام مدينة قلقيلية.

الهجوم البري على غزة

 أفادت وسائل إعلام فلسطينية بأن قوات الاحتلال الإسرائيلي اقتحمت مدينة أريحا.

وقالت مصادر محلية لـ “وفا”: إن قوات كبيرة من الجيش الإسرائيلي معززة بآليات عسكرية اقتحمت المدينة من عدة محاور وسط إطلاق الأعيرة النارية، ما أدى إلى اندلاع مواجهات مع الشبان.

وأضافت المصادر، أن طائرة استطلاع حلقت في سماء المدينة ومخيمها خلال اقتحام قوات الاحتلال التي انتشرت في عدد من أحياء المدينة، ونشرت قناصتها على أسطح بعض البنايات المرتفعة.

وكانت الضفة الغربية قد شهدت منذ السابع من أكتوبر يوم تفجر الحرب الإسرائيلية على غزة، اقتحامات عنيفة وموجة اعتقالات طالت العديد من المدنيين الفلسطينيين، حيث بلغ عدد الموقوفين حتى الساعة أكثر من 3 آلاف.


ومن جانب أخر، أعلن جيش الاحتلال مقتل جندي من الكتيبة 932 لواء النحال متأثرا بإصابة خلال معارك الأيام الماضية في شمال غزة.

خلفت 500 شهيد ومصاب، جيش الاحتلال يرتكب مجزرة في حي الشجاعية بغزة

اليوم الاكثر دموية خلال العدوان الإسرائيلي على غزة.. جيش الاحتلال يتوعد بتكثيف الهجمات.. ويشن أحزمة نارية علي القطاع


ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوادث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

الهجوم البري على غزة الضفة الغربية مدينة جنين مدينة الخليل رام الله جبل الطويل مدينة البيرة مخيم عسكر مدينة اريحا

مواد متعلقة

خلفت 500 شهيد ومصاب، جيش الاحتلال يرتكب مجزرة في حي الشجاعية بغزة

اليوم الاكثر دموية خلال العدوان الإسرائيلي على غزة.. جيش الاحتلال يتوعد بتكثيف الهجمات.. ويشن أحزمة نارية علي القطاع

الخلافات تعصف بالحكومة الإسرائيلية، وزير جيش الاحتلال يرفض الظهور في مؤتمر صحفي مع نتنياهو

وزير جيش الاحتلال: عدنا للقتال بكل قوتنا في غزة وهذا سبب مواصلة الحرب

جيش الاحتلال يعترف بمقتل قائد كبير واحتجاز جثته لدى المقاومة في قطاع غزة

الأكثر قراءة

بسكين ومطرقة، أول صورة لمهاجم برج إيفل الذي روّع باريس

حتى بعد زيارته لإسرائيل، مشرعون أمريكيون يحرضون على شركات ماسك بزعم معاداة السامية

زي النهاردة، أبو علي المنصور يتولي الحكم ويصبح الخليفة الفاطمي العاشر

الليلة، الزمالك يسعى لمواصلة انتصاراته أمام سوار الغيني بالكونفدرالية

هل التوتر يسبب الإصابة بالثعلبة البقعية، وما هي طرق علاجها؟

مواقيت الصلاة اليوم، موعد أذان العشاء اليوم الأحد 3 - 12 - 2023 في القاهرة والمحافظات

بعد توجيهات شيخ الأزهر، بيت الزكاة والصدقات يبدأ اليوم صرف إعانة شهر ديسمبر

انقلاب في ملكات جمال الكون، مديرة المسابقة مزورة والفائزة متهمة بخيانة الوطن

Advertisements

منوعات

المزيد

انقلاب في ملكات جمال الكون، مديرة المسابقة مزورة والفائزة متهمة بخيانة الوطن

فيديو من طائرة ركاب يوثق لحظة اختراق صواريخ القسام أجواء تل أبيب

المخدرات والأسلحة الأكثر تهريبا في مطار القاهرة واختفاء عمليات الذهب في نوفمبر

صراع البرندات العالمية ودعوات المقاطعة، علاقة أديداس بالاحتلال تكبدها خسائر فادحة

المزيد

خدمات

المزيد

أسعار العملات العربية والأجنبية مساء اليوم السبت 2-12-2023 في مصر

تعرف على سعر القصدير عالميا اليوم السبت 2-12-2023

سعر الألومنيوم في السوق المصري اليوم السبت 2-12-2023

استقرار سعر الريال القطري في البنك المركزي على مدار 48 ساعة

المزيد

انفوجراف

أسرار برلنتي عبد الحميد من الزواج بعبد الحكيم عامر للانتقام من نجيب محفوظ! (فيديوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

مواقيت الصلاة اليوم، موعد أذان العشاء اليوم الأحد 3 - 12 - 2023 في القاهرة والمحافظات

مواقيت الصلاة اليوم، موعد أذان المغرب اليوم الأحد 3 - 12 - 2023 في القاهرة والمحافظات

مواقيت الصلاة اليوم، موعد أذان العصر اليوم الأحد 3 - 12 - 2023 في القاهرة والمحافظات

المزيد
الجريدة الرسمية