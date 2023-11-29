أخبار مصر: بشرى سارة من الاتحاد الأوروبي بشأن ديون مصر، أسيرة إسرائيلية تغني لـ فلسطين، بدائل السكر بعد وصوله سعره 60 جنيها

أخبار مصر والعالم، نشرت " فيتو" على مدى الساعات الماضية العديد من الأخبار المهمة التي شهدتها الساحة المحلية والعالمية على مختلف الأصعدة السياسية والاقتصادية والرياضية وغيرها.

جاءت أهم الأخبار كالتالي:

الاتحاد الأوروبي يزف بشرى سارة: هناك مناقشات بشأن جدولة ديون مصر (فيديو)

قال السفير كريستيان برجر سفير الاتحاد الأوروبي لدى مصر، إن الاتحاد متفق مع مصر منذ عامين على خطة بقيمة 9 مليارات دولار من أجل دعم خطة التنمية.

أسيرة إسرائيلية مفرج عنها تدافع عن حماس وتستفز شقيقها بغناء "أنا دمي فلسطيني" (فيديو)

دخلت أسيرة إسرائيلية تم الإفراج عنها مؤخرًا في مشادة كلامية مع شقيقها بسبب العدوان الإسرائيلي الغاشم على قطاع غزة، حيث دافعت الفتاة عن حركة حماس.

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إسرائيل تتسلم قائمة بأسماء المحتجزين المنتظر إطلاق سراحهم اليوم من غزة

أكدت وسائل إعلام إسرائيلي أن تل أبيب تتسلم قائمة بأسماء المحتجزين المنتظر إطلاق سراحهم اليوم من غزة.

الزمالك يسعى لتصحيح مساره على حساب فيوتشر منافس الأهلي على وصافة الدوري

يلتقي فريق الزمالك مع مودرن فيوتشر المقرر لها اليوم الأربعاء بإستاد السلام، في إطار مباريات الجولة السابعة لمسابقة الدوري المصري الممتاز.

جيش الاحتلال يمنع سيارات الإسعاف من الوصول إلى المستشفيات في جنين (فيديو)

منعت قوات جيش الاحتلال الإسرائيلي سيارات الإسعاف فى مخيم جنين بالضفة الغربية من الوصول إلى المستشفيات، كما قامت قوة من جيش الاحتلال بمصادرة إحدى السيارات، وفقًا للفيديو الذي عرضته فضائية الجزيرة على حسابها بموقع التويتات القصيرة (إكس) تويتر سابقًا.

مسؤول طبي في جنين: مستشفيات المخيم محاصرة بالدبابات ونخشى تكرار سيناريو مستشفى الشفاء

أكد الدكتور وسام صبيحات مدير عام مديرية الصحة في محافظة جنين بالضفة الغربية، أن كافة مستشفيات المخيم باتت محاصرة تمامًا وسط اشتباكات مسلحة بين القوات الإسرائيلية وفلسطينين في المخيم، حسبما أفادت “سكاي نيوز”.

وزراء خارجية مجموعة السبع يؤيدون تمديد الهدنة في غزة

قال وزراء خارجية مجموعة السبع في بيان مشترك إنهم يؤيدون تمديد الهدنة الحالية وهدنًا مستقبلية في غزة إذ لزم الأمر لزيادة المساعدات وتسهيل إطلاق سراح جميع الرهائن.

ضابط السيناريو الوهمي، مفاجأة جديدة وراء فشل إسرائيل بتوقع هجوم أكتوبر

يبدو أن عملية طوفان الأقصى لم يتوقف صداها على ما حدث في غزة من دمار وحرب إبادة، لكنها ستشكل لحظة فارقة في الجيش الإسرائيلي "وفشله الاستخباراتي" بالتوقع بهجوم حماس أو حتى آلية الرد، وقد تجلي ذلك بإعلاناتها الرسمية وتهديدا المعنيين بالمساءلة والتحقيق لو ثبت أن أحداث 7 أكتوبر كانت نتيجة فشل معين.

مسؤولون أمريكيون يحذرون إسرائيل: تعلموا الدروس من معارك شمال غزة

نقلت صحيفة "يديعوت أحرنوت" العبرية عن مسؤولين أمريكيين قولهم أن على إسرائيل أن تتعلم الدروس من ما حدث في شمال غزة، وأن واشنطن لن تسمح بتهجير سكان جنوب قطاع غزة.

الجمعية العامة للأمم المتحدة تطالب إسرائيل بالانسحاب من الجولان

تبنت الجمعية العامة للأمم المتحدة قرارًا يدعو إسرائيل إلى الانسحاب من منطقة الجولان السورية التي احتلتها إسرائيل منذ عام 1967.

كلبة تخطف الأنظار في الدفعة الخامسة من تبادل الأسرى بغزة، ما قصتها؟ (فيديو)

لفتت رهينة إسرائيلية الأنظار بظهورها مع كلبتها خلال الدفعة الخامسة من الرهائن الذين أفرجت عنهم حركة حماس بعد احتجازهم منذ 7 أكتوبر الماضي.

موجود بـ 17 دولة منها مصر، عقار مغشوش يسبب انخفاضا خطيرا في السكر ولبنان أكثر المتضررين

قالت ريتا كرم المسؤولة في وزارة الصحة العامة في لبنان إن 11 شخصًا تعرضوا لنوبات من انخفاض خطير لنسبة السكر في الدم هذا العام، وإن أحدهم نقل إلى مستشفى للاشتباه باستخدامه نسخة غير أصلية من عقار أوزمبيك الذي تنتجه نوفو نورديسك لـ مرضى السكري.

أثار علاقتها مع أهلها، ماذا قال أحمد فهمي عن هنا الزاهد بعد طلاقهما

عبَّر الفنان أحمد فهمي في تصريحات تلفزيونية عن العلاقة الطيبة التي تجمعه بأخيه كريم فهمي والفنانة هنا الزاهد بعد طلاقه منها.

المصري يكشف تفاصيل ما دار بجلسة اتحاد الكرة بشأن خناقة التوأم حسام وإبراهيم حسن

كشف أشرف العزبي المستشار القانوني للنادي المصري البورسعيدي عما دار داخل أروقة اتحاد الكرة أثناء جلسات الاستماع لشكاوى مدربي المصري السابقين إيهاب جلال والتوأم حسام وإبراهيم حسن.

مفاجأة غير متوقعة في واقعة العثور على 28 جثة حمار داخل سيارة بالغربية (صور)

تمكنت أجهزة الأمن بالغربية من ضبط سيارة عثر بداخلها على ٢٨ جثة لدواب نافقة “حمير” بمدينة المحلة الكبرى.

ارتفاع سعر السكر لـ 60 جنيها، وهذه أسعار بدائله في الأسواق

تباينت أسعار السكر في الأسواق؛ ما بين سعر كيلو السكر بـ 27 جنيهًا في المحال التجارية التي انضمت للمبادرة الحكومية لخفض الأسعار، وسعر السكر في المحال التجارية والسلاسل الغذائية التي لم تنضم للمبادرة الحكومية.

شعبة الذهب تحذر من شراء المعدن الأصفر أون لاين وتسمح بحالة واحدة

أكدت شعبة الذهب والمجوهرات بالاتحاد العام للغرف التجارية أن البيع أونلاين عن طريق الإنترنت وشراء الذهب يحتاج إلى العديد من الشروط حتى يستطيع المستهلك شراء ذهب بطريقة آمنة.

هجوم على سيلينا جوميز بسبب حضورها فرح صديقها الإسرائيلي (فيديو)

تواجه النجمة سيلينا جوميز، هجومًا كبيرًا، على مواقع التواصل الاجتماعي، بعد حضورها حفل زفاف أحد أصدقائها، والذي تبين أنه إسرائيلي الجنسية، وذلك بعد انتشار صور حفل الزفاف الذي رفع خلاله علم إسرائيل، وسط رقص وغناء الحاضرين، ما جعل عددًا كبيرًا يتهم سيلينا جوميز بالرقص علي دماء شهداء غزة.

حالة الطقس ودرجات الحرارة اليوم الأربعاء 29-11-2023 في مصر

أعلنت هيئة الأرصاد الجوية، حالة الطقس اليوم الأربعاء، وتوقعت أن يسود طقس لطيف نهارًا على القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية، ومعتدل الحرارة على شمال الصعيد، وعلى جنوب الصعيد.

بعد شائعة استقالته، حسام غالي يكشف سر اختفائه وعلاقته برحيل سيد عبد الحفيظ

كشف حسام غالي عضو مجلس إدارة النادي الأهلي حقيقة تسببه في رحيل الجنوب أفريقي بيتسو موسيماني مدرب الأحمر السابق، وسيد عبد الحفيظ مدير الكرة السابق بالقلعة الحمراء.

بعد بدء الصمت الانتخابي بالخارج، عقوبة مخالفة ضوابط الدعاية بانتخابات الرئاسة

بدأت فترة الصمت الانتخابي في الانتخابات الرئاسية بالنسبة لانتخابات المصريين بالخارج، صباح اليوم الأربعاء، 29 نوفمبر الجاري، ومن المقرر إجراء الانتخابات بالخارج أيام (1، 2، 3) من شهر ديسمبـر المقبل.

اليوم، بدء مراجعة مسوغات التعيين للمعلمين الفائزين بمسابقة 30 ألف معلم بالجيزة

أعلنت مديرية التربية والتعليم بمحافظة الجيزة، بدء مراجعة مسوغات التعيين بدقة للمعلمين الفائزين بمسابقة 30 ألف معلم قبل استلامهم العمل.

ارتفاع أسعار النفط بسبب عاصفة في منطقة البحر الأسود

ارتفعت أسعار النفط، الأربعاء، بعد أن عطلت عاصفة في منطقة البحر الأسود صادرات كازاخستان وروسيا من الخام، ما أثار مخاوف من نقص الإمدادات بينما يترقب المستثمرون قرارًا حاسمًا من تحالف أوبك+ قد يزيد تخفيضات الإنتاج أو يمددها.

مأزق بايدن، لماذا يجب أن تنتهي حرب غزة قبل نهاية العام؟

يسعى الرئيس جو بايدن جاهدًا لتغيير مسار الصراع بين إسرائيل وحركة حماس بعيدًا عن العمليات العسكرية الواسعة التي أسفرت عن مقتل آلاف الفلسطينيين ومثَّلت ضغطًا كبيرًا على إدارته بحلول نهاية ديسمبر من هذا العام، وخاصةً مع اقتراب الانتخابات التمهيدية في يناير المقبل، وفقًا لمراقبين وتقارير أمريكية.

ضبط راكبين بحوزتهما 398 عبوة زيت الماريجوانا وأقراص مخدرة بمطار القاهرة (صور)

نجحت سلطات جمارك مطار القاهرة الدولي برئاسة الدكتور ماجد موسي رئيس الإدارة المركزية، اليوم الأربعاء، في ضبط راكب مصري بحوزته كمية كبيرة ومتنوعة من المخدرات، وتم تحرير محضر بالواقعة.

في مهمة مفاجئة، روسيا تهاجم البنية التحتية العسكرية الأوكرانية

ذكرت وكالة "تاس" الروسية للأنباء اليوم الأربعاء أن فرقاطة تابعة لأسطول البحر الأسود الروسي شنت هجوما بأربعة صواريخ كروز على البنية التحتية العسكرية في أوكرانيا.

إبراهيم حسن عن مشادة اتحاد الكرة: كيف أنتظر وأنا لي حق عند النادي المصري

أكد إبراهيم حسن مدير الكرة السابق بالنادي المصري البورسعيدي، أنه قام بعمل كل الأمور القانونية اللازمة من أجل الحصول على حقوق الجهاز الفني بعد الرحيل عن تدريب الفريق.

اليوم، الحكم على حمو بيكا لقيادته سيارة بدون رخصة وتغيير لونها

تصدر محكمة جنح العطارين بمحافظة الإسكندرية، اليوم الأربعاء، حكمها على مطرب المهرجانات حمو بيكا، في واقعة قيادته سيارة بدون رخصة تسير، وتغيير في لون السيارة محل الواقعة، ودون رخصة قيادة.