الأربعاء 29 نوفمبر 2023
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رياضة

بعد شائعة استقالته، حسام غالي يكشف سر اختفائه وعلاقته برحيل سيد عبد الحفيظ

حسام غالي، فيتو
حسام غالي، فيتو

كشف حسام غالي عضو مجلس إدارة النادي الأهلي حقيقة تسببه في رحيل الجنوب أفريقي بيتسو موسيماني مدرب الأحمر السابق، وسيد عبد الحفيظ مدير الكرة السابق بالقلعة الحمراء.

وقال غالي، خلال استضافته ببرنامج الهدف والذي يقدمه الإعلامي إبراهيم عبد الجواد عبر شاشة أون تايم سبورتس: إن هذا الحديث غير صحيح، والأمور في النادي الأهلي لا تسير بفردية، وجميع القرارات تكون جماعية.

 

وتابع غالي أنه لا يوجد شخص في النادي الأهلي يكون مسؤول عن قرار لأن هذه الأمور لا تحدث في القلعة الحمراء.

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من ناحية أخرى فرط النادي الأهلي في استعادة صدارة الدوري الممتاز بعد السقوط في فخ التعادل السلبي أمام سموحة في المباراة التي أقيمت على استاد المقاولون العرب في إطار مباريات الجولة السابعة لبطولة الدوري.

وتداول نشطاء التواصل الاجتماعي، مقطع فيديو لبعض الجماهير الحاضرة في ملعب المباراة، والتي هاجمت المدرب كولر بسبب تراجع أداء الفريق خلال المباراة، والتي أدت إلى التعادل الثاني على التوالي والتفريط في صدارة جدول ترتيب الدوري إلى بيراميدز.

وانفعل مشجع على كولر بسبب تأخره في إجراء التبديلات، حيث جاء أول تغيير للأهلي في الدقيقة 80 بإشراك أحمد عبدالقادر ومحمد زعلوك.

 

وكشف غالي: اختفائي الإعلامي لأن مفيش أحداث هتكلم فيها وقضايا مهمة مينفعش أطلع بشكل عشوائي والظهور الكتير لا أحبه نهائيًّا، خاصة وإني مسؤول في النادي الأهلي وعضو مجلس مينفعش يكون ظهوري بالشكل اللي ناس كتير حابة تشوفه مفيش مشكلة في ظهوري نهائي هو قراري لأن مفيش حاجة أتكلم فيها لا أكثر.

 

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حسام غالي الجنوب افريقي بيتسو موسيماني إدارة النادي الأهلي الدوري الممتاز النادي الأهلي

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