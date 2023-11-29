بعد بدء الصمت الانتخابي بالخارج، عقوبة مخالفة ضوابط الدعاية بانتخابات الرئاسة

بدأت فترة الصمت الانتخابي في الانتخابات الرئاسية بالنسبة لانتخابات المصريين بالخارج، صباح اليوم الأربعاء، 29 نوفمبر الجاري، ومن المقرر إجراء الانتخابات بالخارج أيام (1، 2، 3) من شهر ديسمبـر المقبل.

وترصد فيتو العقوبات الواردة في قانون الانتخابات الرئاسية، لمن يخالف قواعد وضوابط الدعاية الانتخابية كالتالي:

عقوبات بقانون الانتخابات الرئاسية

- يعاقب القانون بغرامة لا تقل عن 10 آلاف جنيه ولا تجاوز 500 ألف جنيه، كل من أنفق في الدعاية الانتخابية مبالغ غير المودعة في الحساب البنكي المشار إليه في المادة 23 من هذا القانون، أو أنفق المبالغ المودعة في هذا الحساب في غير أغراض الدعاية الانتخابية، وكل من جاوز الحد الأقصى المقرر للإنفاق على الحملة الانتخابية.

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- يعاقب بغرامة لا تقل عن 20 ألف جنيه، ولا تزيد على 200 ألف جنيه كل من خالف الأحكام المنظمة للدعاية الانتخابية المنصوص عليها في المادة 19 من قانون رقم 22 لسنة 2014.

- يعاقب بغرامة لا تقل عن 10 آلاف جنيه، ولا تجاوز 200 ألف جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من خالف حكم المادة 24 من هذا القانون وبمصادرة ما جرى تلقيه من أموال.

الانتخابات الرئاسة ، تنطلق عملية تصويت المصريين بالخارج فى الانتخابات الرئاسية أيام 1 و2 و3 ديسمبر القادم فى 121 دولة حول العالم وفق القواعد الإرشادية الصادرة عن الهيئة الوطنية للانتخابات الساعة التاسعة صباحا، وحتى الساعة التاسعة مساءً وفقا للتوقيت المحلي لكل دولة.

و بمناسبة قرب بدء تصويت المصريين بالخارج في الانتخابات الرئاسية، يتابع وزير الخارجية سامح شكري استعدادات البعثات الدبلوماسية التي ستجرى بها الانتخابات لاستقبال الناخبين، وعددها 137 لجنة فرعية في 121 دولة، ووجه بتوفير كافة الإمكانات لتيسير عملية إدلاء الناخبين بأصواتهم وفقًا للقرارات والقواعد الإرشادية الصادرة عن الهيئة الوطنية للانتخابات.

المصريين في الخارج

ودعا وزير الخارجية فى تصريحات صحفية يوم الثلاثاء المصريين في الخارج للتوجه إلى مقار البعثات المصرية لممارسة حقهم الدستوري والتعبير عن إرادتهم في صناديق الاقتراع، مشيرًا إلى أن مشاركة المواطنين في الحياة العامة هي حق وواجب وطني يكفله الدستور.

متابعة الانتخابات

وثمن شكري التنسيق القائم بين وزارة الخارجية والهيئة الوطنية للانتخابات، موجهًا الشكر إلى الهيئة التي قامت بتوفير كافة وسائل الدعم التي تكفل سهولة وسلامة العملية الانتخابية في بعثاتنا في الخارج.

وأضاف سامح شكرى فى تصريحاته، أن وزارة الخارجية اكتسبت خبرة كبيرة في تنظيم الانتخابات والاستفتاءات حيث شاركت بعثاتنا في الخارج في تنظيم 10 استحقاقات دستورية منذ عام 2011، كما تساهم في ترتيبات مشاركة المنظمات الدولية والإقليمية، ومن بينها جامعة الدول العربية والاتحاد الإفريقي، التي تلقت الدعوة من الهيئة الوطنية للمشاركة في متابعة الانتخابات.

البعثات المصرية بالخارج

جدير بالذكر أن عملية التصويت في البعثات المصرية بالخارج تستمر من الساعة التاسعة صباحًا، وحتى الساعة التاسعة مساءً وفقًا للتوقيت المحلي لكل دولة يجرى فيها الاقتراع، حيث شكلت وزارة الخارجية غرفة عمليات بمقرها للمتابعة مع بعثاتها في الخارج والاطمئنان على سلاسة إجراءات العملية الانتخابية، وذلك بالتنسيق مع الهيئة الوطنية للانتخابات.