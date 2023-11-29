الجمعية العامة للأمم المتحدة تطالب إسرائيل بالانسحاب من الجولان

الجولان السورية، تبنت الجمعية العامة للأمم المتحدة قرارًا يدعو إسرائيل إلى الانسحاب من منطقة الجولان السورية التي احتلتها إسرائيل منذ عام 1967.

وصوتت إلى جانب القرار 91 دولة من أعضاء الجمعية العامة، وعارضته 8 دول، بينما امتنعت 62 دولة أخرى عن التصويت.

وجاء في القرار أن أعضاء الأمم المتحدة "قلقون للغاية إزاء عدم انسحاب إسرائيل من الجولان السوري الذي تم احتلاله منذ عام 1967 خلافًا لقرارات مجلس الأمن الدولي والجمعية العامة للأمم المتحدة ذات الشأن".

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وتجدر الإشارة إلى أن قرارات الجمعية العامة للأمم المتحدة لا تتسم بطابع إلزامي.

يذكر أن إسرائيل أعلنت ضم منطقة الجولان في عام 1981، الأمر الذي تعتبره الأمم المتحدة غير شرعي.

جيش الاحتلال يشن هجوما على الجولان السوري

والأحد الماضي، شن الجيش الإسرائيلي، هجومًا على ما قال: إنه "بنية تحتية إرهابية" داخل سوريا ردًّا على سقوط صاروخين جنوب هضبة الجولان السوري المحتل، حسبما أعلن في بيان.

وقال متحدث باسم الجيش الإسرائيلي: إنه "ردًّا على عمليات إطلاق صواريخ باتجاه منطقة هضبة الجولان الليلة الماضية (السبت)، هاجمت طائرات حربية تابعة للجيش الإسرائيلي بنى تحتية إرهابية في سوريا منذ فترة قصيرة".

ولم يحدد الجيش الإسرائيلي في بيانه موقع المناطق المستهدفة داخل سوريا.