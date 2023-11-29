الأربعاء 29 نوفمبر 2023
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أخبار مصر

ضبط راكبين بحوزتهما 398 عبوة زيت الماريجوانا وأقراص مخدرة بمطار القاهرة (صور)

ضبط محاولتي تهريب
ضبط محاولتي تهريب بمطار القاهرة،فيتو

نجحت سلطات جمارك مطار القاهرة الدولي برئاسة الدكتور ماجد موسي رئيس الإدارة المركزية، اليوم الأربعاء، في ضبط راكب مصري بحوزته كمية كبيرة ومتنوعة من المخدرات، وتم تحرير محضر بالواقعة.

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وقالت مصادر جمركية بمطار القاهرة الدولي، أثناء إنهاء الإجراءات الجمركية على ركاب رحلة الخطوط المصرية القادمة من نيويورك، استوقف حسام سعد الشافعي مأمور الجمرك المعين على لجنة الخط الأخضر، احد الركاب أثناء محاولته الخروج من بوابة اللجنة الجمركية والذي أنكر حوزته لما يجب الإفصاح عنه أو ما يستحق عنه ضرائب ورسوم جمركية.

جمارك مطار القاهرة

وأضافت المصادر أنه بتفتيش حقائب الراكب علي جهاز الفحص بالأشعة بواسطة كل من أحمد عبد العليم مأمور الجمرك، وأحمد الشريف رئيس القسم، واللذان تلاحظ لهما وجود كثافات عضوية داخل حقائب الراكب، كلف جورج الفونس مدير الحركة المشرف على صالة الوصول بمبني الركاب رقم ٣،  مصطفي حسن عبد العزيز مأمور الجمرك، بتفتيش حقائب الراكب يدويا مما أسفر عن ضبط عدد كبير من الشيش الإلكترونية ومستلزماتها بداخلهم زيت الماريجوانا ومادة THC المخدرين.

تهريب زيت الماريجوانا والأسلحة البيضاء

كما كلف الدكتور حسين هيكل مدير الجمرك، مأمور الجمرك والمشرف باستمرار التفتيش اليدوي بدقة مما أسفر عن ضبط كمية من الأسلحه البيضاء.

 كما قام مدير الجمرك بتشكيل لجنة مكونة من مصطفي حسن ومحمود عباس وعبد الرحمن محمود وعماد صلاح تحت إشراف حازم محمد علي مدير الحركة، وذلك لجرد وعد وتصنيف المضبوطات والتي بلغت اعداد الحرز (أ) الخاص بالمخدرات ما يلي ٦٠ شيشة إلكترونية وتانك خاص بها بداخلهم زيت الماريجوانا المخدر و٧ أجهزة تستخدم لتسخين الشيش الإلكترونية و٣ بايب و٤ أجهزة أخرى البعض بهم نفس الزيت المخدر والبعض يستخدم في التعاطي و٣١٣ قرص لعقاقير مدرجة بجداول المخدرات و4 أدوات زجاجية ومطحنة تستخدم في تعاطي المخدرات، وبلغت اعداد الحرز (ب) ٤ مطواه و٥ سيلفي ديفينس ونظارة ميدان افاد تقرير ادارة الحماية المدنية بالمطار بانه محظور حيازتهم طبقا للقانون رقم ٣٩٤ لسنة ١٩٥٤.

تهريب الاقراص المخدرة

كما قامت نفس الإدارة بضبط راكب مصري آخر بحوزته ٦٤ قرص لعقاقير مدرجة بجداول المخدرات، تم الضبط بواسطة كل من عماد صلاح مأمور اللجنة الجمركية ومحمود عباس وأمل مصطفى مأمورا الجمرك في التفتيش اليدوي ومن جهاز الفحص بالأشعة إسلام علاء وهاني مصطفى رئيس القسم تحت اشراف حسن أبو زهرة رئيس القسم.

وأمر الدكتور حسين عبدالله هيكل مدير الإدارة الرابعة بمبني الركاب رقم ٣، بتحرير محضر ضبط جمركي رقم ٢٦٥ لسنة ٢٠٢٣ ضد الراكب الأول وتحرير محضر ضبط جمركي رقم ٢٦٤ لسنة ٢٠٢٣ ضد الراكب الثاني، وذلك بعد العرض على الدكتور ماجد موسي رئيس الإدارة المركزية لجمارك مطار القاهرة الدولي والذي أحال الراكبين للنيابة المختصة.

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