كلبة تخطف الأنظار في الدفعة الخامسة من تبادل الأسرى بغزة، ما قصتها؟ (فيديو)

صفقة تبادل الأسرى، لفتت رهينة إسرائيلية الأنظار بظهورها مع كلبتها خلال الدفعة الخامسة من الرهائن الذين أفرجت عنهم حركة حماس بعد احتجازهم منذ 7 أكتوبر الماضي.

والفتاة الإسرائيلية هي ميا ليمبرزج، وتبلغ من العمر 17 عامًا، أما الكلبة فهي بيلا، ويتضح أنها كانت مع الفتاة عند اختطافها لدى هجوم حماس المباغت على إسرائيل في 7 أكتوبر الماضي.

وميا كانت قد أسرت أيضًا مع والدتها جابرييلا (59 عامًا) وعمتها كلارا (64 عامًا)، حيث كن معًا، ومعها الكلبة في غزة لمدة 53 يومًا.

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صور خاصة حصلت عليها الجزيرة لتسليم كتائب القسام وسرايا القدس الصليب الأحمر الدفعة الخامسة من المحتجزين الإسرائيليين في مدينة رفح جنوب غزة#حرب_غزة #الأخبار pic.twitter.com/7iF4Xy4mw7 — قناة الجزيرة (@AJArabic) November 28, 2023



وظهرت ميا في تسجيل مصور وهي تنزل من سيارة تابعة لكتائب القسام، الجناح العسكري لحركة "حماس"، وهي تحمل كلبتها.

وكما يبدو، تقول الفتاة لأحد المسلحين إنها تريد إبقاء كلبتها معها وكان جوابه بالإيجاب، فابتسمت واتجهت إلى سيارة تابعة للمنظمة الدولية للصليب الأحمر في طريقها إلى إسرائيل.

صور خاصة حصلت عليها الجزيرة لتسليم كتائب القسام وسرايا القدس الصليب الأحمر الدفعة الخامسة من المحتجزين الإسرائيليين في مدينة رفح جنوب غزة#حرب_غزة #الأخبار pic.twitter.com/7iF4Xy4mw7 — قناة الجزيرة (@AJArabic) November 28, 2023

كما تظهر ميا مع كلبتها وأمها ووالدتها وهنَّ يجلسن في قاعة لم يتحدد موقعها، ولكن تم تسليمهنَّ للصليب الأحمر في رفح بجنوبي قطاع غزة.

وكانت ميا مع أفراد عائلتها في نير يتسحاق بغلاف قطاع غزة بعيد احتفال بعيد ميلادها، عندما تم أسرها ووالدتها وعمتها التي هاجرت إلى إسرائيل من الأرجنتين وتعمل معلمة في روضة أطفال.

أما جابرييلا، فقد هاجرت إلى إسرائيل منذ 3 عقود، وتعمل مديرة مركز للاندماج المجتمعي للأشخاص ذوي الإعاقة في القدس الغربية.

وميا، طالبة بالسنة الثانية في مدرسة القدس الثانوية للفنون حيث تم تعليق لافتة كتب عليها: "في انتظارك ميا، عودي إلينا".

اعتقد أنها ماتت

يقول الطلاب في المدرسة إن ميا هي مغنية وعملت في محل لبيع الكتب، فيما ذكرت وسائل إعلام إسرائيلية أن ظهور ميا وجابرييلا وكلارا أسعد والدها موشيه الذي ابتهج أكثر برؤية الكلبة بيلا.

وأضافت أن موشيه كان قد بحث لساعات طويلة وباستخدام الشموع عن الكلبة بيلا إلى أن اعتقد إنها ماتت.

وقال موقع "واينت" الإسرائيلي إن العائلة ستصل إلى مستشفى شيبا حيث ستخضع للفحص الطبي.

ولفتت إلى أن طبيبًا بيطريًّا سيصل إلى المستشفى ذاته من أجل فحص الكلبة بيلا.

وقال الموقع الالكتروني لصحيفة "إسرائيل هيوم": "مع بيلا بين ذراعيها: إطلاق سراح ميا ليمبرج من أسر حماس مع كلبتها المحبوبة".

ومساء الثلاثاء، جرت المرحلة الخامسة من عملية تبادل الأسرى الإسرائيليين والفلسطينيين، في دفعة شملت 10 إسرائيليين مقابل 30 أسيرًا فلسطينيًّا أطلقوا من السجون الإسرائيلية.