اليوم، الحكم على حمو بيكا لقيادته سيارة دون رخصة وتغيير لونها

تصدر محكمة جنح العطارين بمحافظة الإسكندرية، اليوم الأربعاء، حكمها على مطرب المهرجانات حمو بيكا، في واقعة قيادته سيارة بدون رخصة تسير، وتغيير في لون السيارة محل الواقعة، ودون رخصة قيادة.

وبدأت أحداث القضية المقيدة، برقم 40 لسنة 2021 أحوال قسم شرطة العطارين، عندما تلقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الإسكندرية، إخطارًا من إدارة المرور بضبط سيارة دون رخصة تسيير، وبها تغيير في اللون المثبت في الرخصة،ودون رخصة قيادة لسائقها، بدائرة القسم.

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وتبين من التحقيقات، أنه عقب قيام ضباط المرور لتنظيم الحركة المرورية وضبط المخالفات المرورية،حال تواجد السيارة رقم( س أ د 9937 ) بها زجاج ملون بالكامل، وباستيقاف السيارة وبسؤال قائدها "م.م.م" وشهرته حمو بيكا، عن التراخيص، أقر بعدم حملة ثمة تراخيص، وأفاد أن رخصة قيادته تم سحبها سابقا في طريق الحمام، وأنه لا يحمل رخصة التسيير حاليًّا، ولا إيصال سحب.