ارتفاع سعر السكر لـ 60 جنيها، وهذه أسعار بدائله في الأسواق

ارتفاع سعر السكر في المحال التجارية، تباينت أسعار السكر في الأسواق؛ ما بين سعر كيلو السكر بـ 27 جنيهًا في المحال التجارية التي انضمت للمبادرة الحكومية لخفض الأسعار، وسعر السكر في المحال التجارية والسلاسل الغذائية التي لم تنضم للمبادرة الحكومية.

كيلو السكر بـ 50 جنيهًا في المحال التجارية في أغلب المناطق وفقًا جولات فيتو الميدانية

ويسجل سعر كيلو السكر في المحال التجارية التي لم تنضم للمبادرة الحكومية وفقًا لجولات ميدانية قامت بها «فيتو» في الأسواق نحو 50 جنيهًا، وهناك بعض المناطق التي يباع فيها كيلو السكر بأغلى من هذا السعر.

أسعار السكر في الأسواق ضمن المبادرة الحكومية لخفض أسعار السلع، فيتو

ارتفاع أسعار السكر ليصل لـ 60 جنيهًا وفقًا للبوابة الحكومية

ووفقًا للبوابة الحكومية لرصد أسعار السلع المحلية والعالمية التابعة لمركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار بمجلس الوزراء، بلغ متوسط سعر كيلو السكر في الأسواق نحو 44.4 جنيه، حيث يتراوح سعر كيلو السكر المعبأ في الأسواق من 27 جنيهًا إلى 60 جنيهًا.

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تباين أسعار السكر في الأسواق وأقل سعر 15 جنيهًا وفقًا للبوابة الحكومية

ورصدت البوابة الحكومية لأسعار السلع المحلية والعالمية، تباين أسعار السكر في المحافظات، إذ يباع سكر الدوحة بسعر يبدأ من 15 إلى 35 جنيهًا، وسكر البلورة من 20 إلى 45 جنيهًا، وسكر زمزم بسعر 15 إلى 46 جنيهًا، وهذا بخلاف بعض الأنواع الأخرى التي تصل لسعر 60 جنيهًا وفقًا لرصد البوابة الحكومية، إلى جانب سعر السكر في المبادرة الحكومية المحدد بـ 27 جنيهًا.

سعر السكر في الأسواق، فيتو

أسعار السكر وسكر الدايت في المحال التجارية والسلاسل الغذائية

وتباينت أسعار السكر في المحال التجارية والسلاسل الغذائية، فضلًا عن ارتفاع سعر السكر الدايت بنسب تتراوح من 100 إلى 300%، وفقًا لتأكيدات البائعين في السلاسل الغذائية، وعن أسعار السكر والمحليات الدايت فجاءت كالتالي:

بلغ سعر سكر أبيض وزن 750 جرامًا نحو 38.5 جنيه.

سكر أبيض عدد 120 ظرفًا وزن الظرف 5 جرامات نحو 48.75 جنيه.

سعر كيلو سكر نحو 27 جنيهًا.

بلغ سعر سكر بودرة وزن 500 جرام نحو 33.65 جنيه.

بلغ سعر كيلو سكر بودرة نحو 57.95 جنيه.

أسعار السكر في السلاسل الغذائية الكبرى، فيتو

سعر السكر دايت في السلاسل الغذائية الكبرى والمحال التجارية

وفيما يخص سعر السكر دايت في السلاسل الغذائية الكبرى والمحال التجارية، فجاءت كالتالي:

سكر دايت وزن 250 جرامًا بسعر نحو 124.95 جنيه.

سكر دايت عبوة عدد 200 كيس بسعر 248.85 جنيه.

سكر دايت وزن 300 جرام بسعر 254.95 جنيه.

سكر دايت محلي طبيعي وزن 200 جرام بسعر 272 جنيهًا.

سكر دايت محلي بنبات الستيفيا وزن 250 جرامًا بسعر 212.85 جنيه.

أسعار السكر في الأسواق، فيتو

248.85 جنيه سعر السكر دايت عدد 300 كيس في السلاسل الغذائية

سكر دايت عبوة عدد 300 كيس بسعر 248.85 جنيه.

بلغ سعر سكر طبيعي عدد 220 قرصًا نحو 131.60 جنيه.

بلغ سعر سكر دايت عدد 60 كيسًا نحو 122.35 جنيه.

بلغ سعر سكر دايت عدد 50 كيسًا نحو 74.45 من 76.45 جنيه.

بلغ سعر سكر محلي صحي وزن 250 جرامًا نحو 119.25 جنيه.

بلغ سعر سكر اللوز دايت صحي عدد 50 جرامًا نحو 75 جنيهًا.

أسعار السكر في الأسواق، فيتو

أسعار السكر الصحي في السلاسل الغذائية الكبرى

بلغ سعر سكر صحي عدد 110 أقراص نحو 81.55 جنيه.

بلغ كيس سكر محلي صحي وزن 250 جرامًا نحو 102.25 جنيه.

بلغ سعر جوز هند وزن 250 جرامًا نحو 65 جنيهًا.

بلغ سعر سكر دايت عدد 25 كيسًا نحو 45.85 جنيه.

بلغ سعر قطرات سكر دايت وزن 30 مل نحو 204 جنيهات.

بلغ سعر سكر دايت عدد 30 كيسًا وزن الكيس 30 جرامًا نحو 76.45 جنيه.