المصري يكشف تفاصيل ما دار بجلسة اتحاد الكرة بشأن خناقة التوأم حسام وإبراهيم حسن

كشف أشرف العزبي المستشار القانوني للنادي المصري البورسعيدي عما دار داخل أروقة اتحاد الكرة أثناء جلسات الاستماع لشكاوى مدربي المصري السابقين إيهاب جلال والتوأم حسام وإبراهيم حسن.

وتردد أنه حدث خلاف كاد يصل إلى التشابك بالأيدي بين التوأم حسام وإبراهيم حسن ومسؤولي المصري خلال جلسة الاستماع.

وقال المستشار القانوني في تصريحات خاصة: "حضرت مكلفًا من النادي المصري لتوضيح موقفه في جلسات الاستماع".

وتابع: "لم تحدث أي خناقة أو تشابك بالأيدي كما ردد البعض ما حدث هو اعتراضي على أسلوب حديث سعفان الصغير خلال الجلسة حيث نوهت للحضور بأن بعض الكلمات التي احتوت دفوع سعفان الصغير مرفوضة تمامًا ولا نقبل أن يتهكم أحد على النادي المصري أو مسؤوليه.

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وتابع: "طلب مسؤولو اتحاد الكرة من سعفان الصغير الانتظار خارج حجرة الاستماع والجلسات سارت بشكل محترم مع كل الأطراف التي تبدي احترامها للنادي المصري من بينهم التوأم حسام وإبراهيم حسن".

واختتم: “تم إرجاء الجلسات إلى الأسبوع المقبل”.



اتحاد الكرة يعقد جلسة استماع لشكاوى مدربي المصري السابقين

وعقد اتحاد الكرة أمس الثلاثاء بمقر الجبلاية جلسة استماع لشكاوى مدربي المصري السابقين إيهاب جلال وحسام حسن ضد النادي المصري أيضًا.

وحضر تامر النحاس وكيل اللاعبين نيابة عن إيهاب جلال، لارتباط "جلال " بمباراة بيراميدز.

و أوضح مصدر أن "التوأم" كان فى جلسة استماع باتحاد الكرة للرد على شكوى مستحقاتهم من النادى المصري.

وسارت الأمور بشكل طبيعي والاجتماع كان في لجنة شؤون اللاعبين وسأل تامر النحاس إذا حدث أي خلاف.

وذكر النادي المصري في مذكرته أنه لم يصدر أي قرار بإقالة جهاز التوأم.

وردَّ التوأم بأنه وصل إخطار لحسام حسن بالإقالة.

واستند إلى المداخلات الهاتفية للمتحدث الرسمى رجب عبد القادر نائب رئيس المصري الذي ذكر أن النادي المصري انتصر للأخلاق في هذه الأزمة.

وذكر المصري أن حسام حسن قام بالتعدي لفظيًّا على رئيس المصري بعد إحدى المباريات.

ورد التوأم: "لم يكن هناك رئيس للنادى فى ذلك الوقت بعد تقدم رئيس النادي كامل أبو علي بالاستقالة وإذا كان هناك أي تعدٍّ لفظي على رئيس النادي، هل قام رئيس النادي بأي إجراء للسب والقذف".

وتابع: "معنى إعلان جهاز فني جديد بقيادة ميمي عبد الرازق هو إقالة حسام حسن وجهازه وأخطروا الجهاز المعاون بإخلاء فندق الإقامة ولكن الجهاز رفض وطلب إرسال قرار رسمي".

وأشار إلى أن إدارة المصري منحت فترة إجازة تتخطى عدة مباريات رسمية للفريق ما يعنى إعفاء الجهاز عن مهامه.

موعد مباراة المصري وإنبي

ويستعد فريق المصري لمواجهة نظيره فريق إنبي، والمقرر إقامته بالجولة السابعة من الدوري على إستاد الجيش ببرج العرب في الرابعة عصر الجمعة المقبل الموافق الأول من ديسمبر القادم.

واطمأن علي ماهر المدير الفني لفريق المصري البورسعيدي على جاهزية ميدو جابر وفرانك إيتوجا قبل مواجهة إنبي القادمة بالدوري الممتاز.

وعانى ميدو جابر من إجهاد في منطقة الحوض نتيجة إصابته بالتهاب في عظام الحوض وهو الأمر الذي استلزم خضوعه لبرنامج علاجي مكثف لظا بعده الانتظام في تدريبات الفريق الجماعية الخميس الماضي.

معسكر المصري بالقاهرة

واستأنف الفريق البورسعيدي تدريباته بمعسكر القاهرة الذي بدأ الأحد الماضي على إستاد الكلية الحربية بالقاهرة استعدادًا لخوض مباراة.



وعقب نهاية المباراة الودية للفريق الأول للكرة بالنادي المصري والتي جمعته بنظيره فريق تليفونات بني سويف وانتهت بفوز المصري بخماسية نظيفة،قرر الكابتن علي ماهر المدير الفني للفريق منح لاعبيه راحة سلبية ليوم واحد فقط.

استعدادات المصري لعقد الجمعية العمومية العادية

أتمت إدارة النادي المصري كافة الاستعدادات لعقد الجمعية العمومية العادية للنادي والمقرر إقامتها السبت المقبل الموافق الثاني من ديسمبر بمقر (فرع الضواحي 1 - النادي الاجتماعي) وذلك من الساعة التاسعة صباحًا وحتى الساعة السابعة مساء.

وقد تحدد جدول أعمال الجمعية العمومية للمصري البورسعيدي على النحو التالي:

البند الأول: التصديق على محضر الاجتماع السابق المنعقد في 2022/8/29.

البند الثاني: النظر في تقرير مجلس الإدارة عن أعماله للسنة المالية المنتهية وبرامج النشاط وخطة العمل للعام المالي الجديد وتقرير مراقب الحسابات.

البند الثالث: اعتماد الميزانية العمومية والحساب الختامي للسنة المالية المنتهية في 2023/6/30 ومشروع الموازنة التقديرية للسنة المالية الجديدة والتي تنتهي في 2024/6/30.

البند الرابع: تجديد تعيين مراقب الحسابات وتحديد أتعابه.

البند الخامس : النظر في الاقتراحات المقدمة من السادة الأعضاء في الموعد القانوني طبقًا للائحة النظام الأساسي للنادي.

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وحدد النادي المصري عدد أعضاء الجمعية العمومية الحاضرين بالاجتماع المقرر إقامته يوم السبت القادم، ويقام الاجتماع العادي للجمعية العمومية يوم السبت ٢ ديسمبر من الساعة التاسعة صباحًا حتى السابعة مساء.

الجمعية العمومية للنادي المصري

وجاء ذلك بعد اعتماد إجراءات الجمعية العمومية وغلق باب تجديد العضوية قبل موعد الانعقاد بحد أقصى ١٥ يومًا.

وعدد من لهم حق الحضور ٦٥٨٠ عضوًا ويكتمل النصاب القانوني بحضور ١٠٠٠ عضو ومن لهم حق الحضور، المسدد للعضوية في عام ٢٠٢٢ و٢٠٢٣.

وتم فصل عضوية ما يقرب من ٩٠٠ عضو بسبب عدم السداد لخمسة أعوام على التوالي.

المصري وفاركو

وفاز الفريق الأول للكرة بالنادي المصري، على نظيره فريق فاركو بثلاثة أهداف دون رد في المباراة الودية التي جمعت بينهما على ستاد الكلية الحربية بالقاهرة ضمن استعدادات المصري لمباراته بالجولة السابعة من الدوري المصري والتي تجمعه بفريق إنبي والمقرر إقامتها في الرابعة عصر الجمعة الموافق الأول من ديسمبر المقبل على ستاد الجيش ببرج العرب.

تأجيل مباراة المصري وفيوتشر بالدوري المصري

وقررت رابطة الأندية المحترفة، تأجيل مواجهة فيوتشر والمصري البورسعيدي بالجولة الثامنة من مسابقة الدوري المصري، والتي كان مقرر لها يوم ٧ ديسمبر المقبل، على أن يتم تحديد موعد جديد للمباراة لاحقًا.

جاء تأجيل مواجهة المصري ومودرن فيوتشر بسبب ارتباط فيوتشر بالمشاركة ببطولة الكونفدرالية الإفريقية.

ترتيب المصري بجدول الدوري

ويحتل الفريق البورسعيدي المركز التاسع برصيد 9 نقاط جمعها من 6 مباريات حقق الفوز فى 3 لقاءات وخسر 3 مباريات وسجل لاعبو المصري 7 أهداف واستقبلت شباكهم 12 هدفًا.