الأربعاء 29 نوفمبر 2023
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خارج الحدود

مسؤول طبي في جنين: مستشفيات المخيم محاصرة بالدبابات ونخشى تكرار سيناريو مستشفى الشفاء

مستشفى الشفاء، فيتو
مستشفى الشفاء، فيتو

غزة الآن ، أكد قال الدكتور وسام صبيحات مدير عام مديرية الصحة في محافظة جنين بالضفة الغربية، أن كافة مستشفيات المخيم باتت محاصرة تمامًا وسط اشتباكات مسلحة بين القوات الإسرائيلية وفلسطينين في المخيم، حسبما أفادت “سكاي نيوز”.

ويصف صبيحات الوضع في المستشفيات المخاصرة قائلًا: "كافة مستشفيات مخيم جنين حاصرها الدبابات الإسرائيلية، ويسمع دوي طلقات نارية من حين لآخر، وأن الاشتباكات بين الجانبين تشكل حالة من الهلع للمرضى والأطباء بشكل كبير وتعيق الأطباء عن القيام بأعمالهم".

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وأضاف: "تفرض القوات الإسرائيلية طوقًا حول المستشفيات ما يعيق حركة تنقل الأجهزة الطبية والمرضى وذويهم، ويتخوف السكان والأطباء من استهداف المستشفيات والأبنية والمواطنين وأن يتحول مصير المستشفيات إلى مصير مستشفيات قطاع غزة، وعلى رأسها مستشفيات الشفاء والرنتيسي والأقصى.

وأوضح: “رغم ما تفرضه القوات الإسرائيلية من حضار، لا تزال المستشفيات لديها الوقود الكافي والأدوية الكافية للعلاج حتى الآن”.

 

وزراء خارجية مجموعة السبع

من جانب آخر قال وزراء خارجية مجموعة السبع في بيان مشترك إنهم يؤيدون تمديد الهدنة الحالية وهدنًا مستقبلية في غزة إذ لزم الأمر لزيادة المساعدات وتسهيل إطلاق سراح جميع الرهائن.

وجاء في البيان المشترك "يجب بذل كل جهد ممكن لضمان (وصول) الدعم الإنساني للمدنيين، بما في ذلك الغذاء والماء والوقود والإمدادات الطبية. نحن نؤيد تمديد هذه الهدنة وهدنًا مستقبلية حسب الحاجة لإتاحة زيادة المساعدة وتسهيل إطلاق سراح المدنيين".

 

إطلاق سراح جميع الرهائن

ومنحت الهدنة الحالية غزة التي تحكمها حماس أول فترة راحة بعد قصف لسبعة أسابيع حول معظم القطاع الساحلي إلى أنقاض وأودى بحياة أكثر من 15 ألف شخص، وفقًا لمسؤولي الصحة هناك.

ورحب بيان مجموعة السبع أيضا بالإفراج عن بعض الرهائن الذين احتجزتهم حماس في السابع من أكتوبر عندما شنت هجوما على إسرائيل أدى إلى مقتل نحو 1200 شخص.

وقالت مجموعة السبع في البيان "نحن، مجموعة السبع، نحث على إطلاق سراح جميع الرهائن فورًا ودون قيد أو شرط".

وشددت المجموعة على "حق إسرائيل في الدفاع عن نفسها وشعبها" لكنها أكدت أيضًا على أهمية "حماية المدنيين والامتثال للقانون الدولي". 

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