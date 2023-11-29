الأربعاء 29 نوفمبر 2023
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اقتصاد

ارتفاع أسعار النفط بسبب عاصفة في منطقة البحر الأسود

أسعار النفط، فيتو
أسعار النفط، فيتو

أسعار النفط ، ارتفعت أسعار النفط، الأربعاء، بعد أن عطلت عاصفة في منطقة البحر الأسود صادرات كازاخستان وروسيا من الخام، ما أثار مخاوف من نقص الإمدادات بينما يترقب المستثمرون قرارًا حاسمًا من تحالف أوبك+ قد يزيد تخفيضات الإنتاج أو يمددها.

وبحلول الساعة 01:27 بتوقيت جرينتش، ارتفعت العقود الآجلة لخام برنت 33 سنتًا بما يعادل 0.4 بالمئة إلى 82.01 دولار للبرميل.

 وصعدت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط الأمريكي 45 سنتًا أو 0.6 بالمئة إلى 76.86 دولار للبرميل.

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وارتفع الخامان القياسيان نحو اثنين بالمئة،  بفضل احتمال تمديد تحالف أوبك+، الذي يتألف من منظمة البلدان المصدرة للبترول (أوبك) وحلفاء مثل روسيا، تخفيضات الإمدادات أو زيادتها، فضلا عن المخاوف بشأن إنتاج النفط في كازاخستان وضعف الدولار.

 

صادرات النفط من كازاخستان وروسيا

وعطلت عاصفة شديدة في منطقة البحر الأسود ما يصل إلى مليوني برميل يوميًّا من صادرات النفط من كازاخستان وروسيا، وفقا لمسؤولين حكوميين وبيانات ملاحية.

وقالت وزارة الطاقة في كازاخستان إن أكبر حقول النفط في البلاد خفضت إنتاج النفط اليومي 56 بالمئة اعتبارا من 27 نوفمبر.

ومن المقرر أن تعقد أوبك+ اجتماعًا وزاريًّا عبر الإنترنت، الخميس المقبل، لمناقشة أهداف الإنتاج لعام 2024، بعد تأجيله من 26 نوفمبر.

وقالت أربعة مصادر في أوبك+ إن المحادثات ستكون صعبة ومن الممكن تمديد الاتفاق السابق بدلًا من تخفيضات أكبر في الإنتاج.

ولقي النفط دعمًا أيضًا من ضعف الدولار وانخفاض مخزونات الخام الأمريكية.

فقد تراجع الدولار قرب أدنى مستوياته في ثلاثة أشهر مقابل العملات الرئيسية الأخرى اليوم مع تزايد التوقعات بأن مجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي الأميركي) قد يبدأ في خفض أسعار الفائدة أوائل العام المقبل.

 

أسعار النفط

وعادة ما يدعم ضعف الدولار أسعار النفط لأنه يجعله أرخص بالنسبة لحائزي العملات الأخرى.

وفي الوقت نفسه، انخفضت مخزونات النفط الخام الأمريكية 817 ألف برميل الأسبوع الماضي، وفقًا لمصادر السوق نقلًا عن أرقام معهد البترول الأمريكي.

وقدر ثمانية محللين استطلعت "رويترز" آراءهم أن مخزونات الخام انخفضت في المتوسط بنحو 900 ألف برميل في الأسبوع المنتهي في 24 نوفمبر.

ومن المقرر أن تصدر الحكومة الأمريكية بيانات أسبوعية عن المخزونات، في وقت لاحق الثلاثاء.

بالرغم من الأحداث العالمية، انخفاض أسعار النفط

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