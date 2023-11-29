الأربعاء 29 نوفمبر 2023
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خارج الحدود

مسؤولون أمريكيون يحذرون إسرائيل: تعلموا الدروس من معارك شمال غزة

غزة، فيتو
غزة، فيتو

غزة الآن، نقلت صحيفة "يديعوت أحرنوت" العبرية عن مسؤولين أمريكيين قولهم أن على إسرائيل أن تتعلم الدروس من ما حدث في شمال غزة، وأن واشنطن لن تسمح بتهجير سكان جنوب قطاع غزة.

يأتي ذلك في أعقاب الحديث عن عزم إسرائيل استئناف القتال مع "القسام" وفصائل فلسطينية في شمال وجنوب قطاع غزة.

 

تعلم الدروس

وأوضح مسؤولون كبار في البيت الأبيض، بحسب يديعوت أحرنوت، أنه يجب على إسرائيل "تعلم الدروس" من العملية البرية في شمال قطاع غزة، وعدم التصرف في الجنوب حتى تتمكن من تأمين المناطق المحمية للمدنيين بحيث "لا يكون فيها تحرك عسكري".

 

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وقالوا إن إدارة بايدن لن تسمح "لحجم النزوح الذي حدث في الشمال بالتكرار إلى الجنوب". كما أشار المسؤولون الأمريكيون إلى أن درجة معينة من النزوح ستكون "حتمية"، لكنهم شددوا على أنه لن يتم إجبار أحد على مغادرة منزله رغما عنه.

وقالت مصادر إعلامية أن رئيس جهاز "الموساد" دافيد برنياع ومدير وكالة الاستخبارات المركزية الأمريكية (CIA)، ويليام بيرنز والوزير عباس كامل رئيس المخابرات المصرية وصلوا إلى الدوحة لبحث إمكانية التوصل لاتفاق وقف نار طويل الأمد في غزة.

 

نعمل على تمديد الهدنة

وقال المتحدث باسم مجلس الأمن القومي جون كيربي "نحن نعمل على تمديد الهدنة. وفي أي عملية عسكرية تقوم بها إسرائيل في جنوب قطاع غزة، يجب أن تأخذ في الاعتبار الأبرياء الموجودين هناك".

وقال الرئيس الأمريكي جو بايدن أمس الثلاثاء أن السير في طريق الحرب هو بمثابة إعطاء حماس ما تسعى إليه "لا يمكننا أن نفعل ذلك".

وقال رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو أمس الثلاثاء أن الأمريكيين لم يرغبوا بأن ندخل في عملية برية في غزة أو ندخل إلى مجمع الشفاء الطبي "لكننا فعلنا". 

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