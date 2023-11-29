أثار علاقتها مع أهلها، ماذا قال أحمد فهمي عن هنا الزاهد بعد طلاقهما

عبَّر الفنان أحمد فهمي في تصريحات تلفزيونية عن العلاقة الطيبة التي تجمعه بأخيه كريم فهمي والفنانة هنا الزاهد بعد طلاقه منها.

أحمد فهمي وعلاقته بكريم فهمي وهنا الزاهد

وقال الفنان أحمد فهمي: "كريم أقرب حد ليَّ في الدنيا وهنا الزاهد أنا بحترمها في علاقتها مع أهلها ودا اللي بيظهر الإنسان كويس ولا لأ وده أول حاجة لفتت انتباهي ليها وهي إنسانة طيبة جدًّا وكان بقالنا ٤ سنين متجوزين".

أحمد فهمي

وُلد أحمد فهمي في 6 نوفمبر 1980، في القاهرة وتخرج من كلية الاقتصاد والعلوم السياسية بجامعة القاهرة وكون في فترة الجامعة مع أصدقائه فرقة عرفت باسم تمر هندي للإنتاج الفني.

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وقدموا أفلامًا سخرت من الأفلام المصرية الشهيرة كان أنجحها فيلم رجال لا تعرف المستحيل ولفتت الفكرة نظر محمد حفظي الذي كان وقتها يتجه للإنتاج، وبالفعل أنتج لهم مسلسل أفيش وتشبيه، الذي كان يقدم في كل حلقة صورة ساخرة لأحد كلاسيكيات السينما المصرية. ثم أنتج لهم حفظي بعدها فيلم ورقة شفرة الذي حقق نجاحًا كبيرًا على مستوى النقد والإيرادات.

كانت انطلاقته في عالم السينما من خلال (سيناريو) فيلم كده رضا لأحمد حلمي، ثم قام بعدها بالمشاركة في كتابة وتمثيل فيلم ورقة شفرة الذي جعل وجهه معروفًا لدى الجماهير. حاز على جائزة النقاد لأفضل وجوه جديدة في العام 2008، مناصفة مع زميليه في فيلم ورقة شفرة هشام ماجد وشيكو.

زيجات أحمد فهمي

تزوج أحمد فهمي ثلاث مرات الأولى من ابنة المنتج محمد حسين رمزي " شهد "، ثم تطلقا وتزوج المرة الثانية من ابنة الفنانة ميرفت أمين والممثل حسين فهمي منه حسين فهمي وتطلقا أيضًا.

وفي 2019 احتفل الفنان أحمد فهمي بزفافه على الفنانة هنا الزاهد في أحد فنادق القاهرة الكبرى ولكن تطلقا أيضًا.