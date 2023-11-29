الأربعاء 29 نوفمبر 2023
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل
Advertisements
Advertisements
Advertisements

ثقافة وفنون

أثار علاقتها مع أهلها، ماذا قال أحمد فهمي عن هنا الزاهد بعد طلاقهما

أحمد فهمي، فيتو
أحمد فهمي، فيتو

عبَّر الفنان أحمد فهمي في تصريحات تلفزيونية عن العلاقة الطيبة التي تجمعه بأخيه كريم فهمي والفنانة هنا الزاهد بعد طلاقه منها.

 

أحمد فهمي وعلاقته بكريم فهمي وهنا الزاهد

وقال الفنان أحمد فهمي: "كريم أقرب حد ليَّ في الدنيا وهنا الزاهد أنا بحترمها في علاقتها مع أهلها ودا اللي بيظهر الإنسان كويس ولا لأ وده أول حاجة لفتت انتباهي ليها وهي إنسانة طيبة جدًّا وكان بقالنا ٤ سنين متجوزين".

 

أحمد فهمي

وُلد أحمد فهمي في 6 نوفمبر 1980، في القاهرة وتخرج من كلية الاقتصاد والعلوم السياسية بجامعة القاهرة وكون في فترة الجامعة مع أصدقائه فرقة عرفت باسم تمر هندي للإنتاج الفني. 

 

Advertisements

وقدموا أفلامًا سخرت من الأفلام المصرية الشهيرة كان أنجحها فيلم رجال لا تعرف المستحيل ولفتت الفكرة نظر محمد حفظي الذي كان وقتها يتجه للإنتاج، وبالفعل أنتج لهم مسلسل أفيش وتشبيه، الذي كان يقدم في كل حلقة صورة ساخرة لأحد كلاسيكيات السينما المصرية. ثم أنتج لهم حفظي بعدها فيلم ورقة شفرة الذي حقق نجاحًا كبيرًا على مستوى النقد والإيرادات.

 كانت انطلاقته في عالم السينما من خلال (سيناريو) فيلم كده رضا لأحمد حلمي، ثم قام بعدها بالمشاركة في كتابة وتمثيل فيلم ورقة شفرة الذي جعل وجهه معروفًا لدى الجماهير. حاز على جائزة النقاد لأفضل وجوه جديدة في العام 2008، مناصفة مع زميليه في فيلم ورقة شفرة هشام ماجد وشيكو.

 

زيجات أحمد فهمي

تزوج أحمد فهمي ثلاث مرات الأولى من ابنة المنتج محمد حسين رمزي " شهد "، ثم تطلقا وتزوج المرة الثانية من ابنة الفنانة ميرفت أمين والممثل حسين فهمي منه حسين فهمي وتطلقا أيضًا.

وفي 2019 احتفل الفنان أحمد فهمي بزفافه على الفنانة هنا الزاهد في أحد فنادق القاهرة الكبرى ولكن تطلقا أيضًا.

 

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوادث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية. البنوك المصرية.

أحمد فهمى الفنان أحمد فهمي الفنانة هنا الزاهد هشام ماجد وشيكو كريم فهمي

الأكثر قراءة

أثار علاقتها مع أهلها، ماذا قال أحمد فهمي عن هنا الزاهد بعد طلاقهما

موجود بـ 17 دولة منها مصر، عقار مغشوش يسبب انخفاضا خطيرا في السكر ولبنان أكثر المتضررين

المصري يكشف تفاصيل ما دار بجلسة اتحاد الكرة بشأن خناقة التوأم حسام وإبراهيم حسن

بعد شائعة استقالته، حسام غالي يكشف سر اختفائه وعلاقته برحيل سيد عبد الحفيظ

الاتحاد الأوروبي يزف بشرى سارة: هناك مناقشات بشأن جدولة ديون مصر (فيديو)

سعر الألومنيوم في السوق المصري اليوم الثلاثاء 28-11-2023

استقرار أسعار الأرز في السوق المصري اليوم الثلاثاء 28-11-2023

مفاجأة غير متوقعة في واقعة العثور على 28 جثة حمار داخل سيارة بالغربية (صور)

Advertisements

منوعات

المزيد

حظك اليوم وتوقعات الأبراج الأربعاء 29-11-2023 أبراج الحمل والثور والجوزاء

رئيسة بلدية باريس تهاجم منصة "إكس": "بالوعة صرف صحي عالمية"

حظك اليوم وتوقعات الأبراج الثلاثاء 28-11-2023 أبراج الجدي والدلو والحوت

اعرف توقعات الأبراج اليومية وحظك اليوم الثلاثاء 28-11-2023 أبراج الميزان والعقرب والقوس

المزيد

خدمات

المزيد

أسعار العملات العربية والأجنبية اليوم الثلاثاء 28-11-2023 في ختام التعاملات

سعر الألومنيوم في السوق المصري اليوم الثلاثاء 28-11-2023

استقرار أسعار الأرز في السوق المصري اليوم الثلاثاء 28-11-2023

الجنيه يوقف زحف سعر اليوان الصيني ويمنعه من تحقيق مكاسب في البنك المركزي

المزيد

انفوجراف

التغذية الجيدة وعلاج القشرة.. 8 خطوات للتخلص من مشاكل الشعر (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

مواقيت الصلاة اليوم، موعد أذان الفجر اليوم الأربعاء 29 - 11 - 2023 في القاهرة والمحافظات

مواقيت الصلاة اليوم الأربعاء 29 - 11 - 2023 في القاهرة والمحافظات

الأعمال المستحبة عند نزول المطر وهبوب الرياح وسماع الرعد

المزيد
الجريدة الرسمية