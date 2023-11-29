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رياضة

إبراهيم حسن عن مشادة اتحاد الكرة: كيف أنتظر وأنا لي حق عند النادي المصري

إبراهيم حسن، فيتو
إبراهيم حسن، فيتو

الدوري المصري، أكد إبراهيم حسن مدير الكرة السابق بالنادي المصري البورسعيدي، أنه قام بعمل كل الأمور القانونية اللازمة من أجل الحصول على حقوق الجهاز الفني بعد الرحيل عن تدريب الفريق.

وقال إبراهيم حسن في تصريحات عبر برنامج ملعب الشمس مع مجدي عبد الغني: “لنا مستحقات مالية متأخرة في النادي المصري، وقمنا بدفع رسوم من أجل الحصول على حقوقنا لكن منذ أشهر لم نحصل على أي شيء”.

وأضاف: “المدربون هم الحلقة الأضعف في المنظومة الكروية، ولا بدَّ من عمل رابطة للمدربين من أجل الحصول على حقوقنا”.

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وتابع: "حتى الآن نبحث عن حقوقنا التي ما زالت لدى النادي المصري وقمنا بطرق جميع الأبواب لكن ما زالت لم توجد أي حلول حتى الآن وننتظر يوم الثلاثاء المقبل حسبما أكد لنا مسؤولو الاتحاد المصري لكرة القدم لحل هذه الأزمة.

وأتم: “لنا شهران متأخرات مرتب وشهران شرط جزائي و6 مكافآت مباريات كل ذلك من شهر 3 و4 الماضي”.
 

وأبدى إبراهيم حسن غضبه بشكل كبير بسبب تأخر الحصول على حقوقه هو والجهاز الفني بقيادة حسام حسن من جانب إدارة النادي.

وأشار إبراهيم حسن إلى أن هناك مماطلة بشأن المستحقات المالية المتأخرة لدى المصري واتحاد الكرة طالبنا بالانتظار بسبب فض المنازعات.

وتساءل: كيف انتظر لتكوين لجنة فض المنازعات، أنا لي حق عند النادي المصري وقمت بدفع أكثر من 30 ألف جنيه رسوم داخل الاتحاد المصري لكرة القدم من أجل الحصول على حقوقنا.

وتابع: “جمال علام رئيس الاتحاد واللواء حلمي مشهور وإيهاب الكومي أعضاء المجلس وعدوني بوضع حل لهذا الأمر سريعًا، وأتمنى ذلك لأن الجهاز الفني لديه التزامات”.


إبراهيم حسن: "اتحاد الكرة يتعامل مع المدربين المصريين مثل "المرأة المطلقة"

وأردف: اتحاد الكرة يتعامل مع المدربين المصريين مثل "المرأة المطلقة" ولا بدَّ من الحصول على حقوقنا مثل الأجانب وليه مش عارفين ناخد حقوقنا.

واستكمل: لا بد أن تكون هناك حلول لنا من قبل الاتحاد المصري لكرة القدم لأنه هو المنوط بذلك وهو الذي من المفترض أن يعطينا حقوقنا من الأندية، أنا وحسام حسن عندما كنا لاعبين لم نحصل على عقود خيالية لذلك نبحث عن حقوقنا.

 

واختتم: إشمعنا المدربين الأجانب تحصل على حقوقها بسبب الخوف من قرارات فيفا أو الشكوى، لا بدَّ أن اتحاد الكرة يقوم بعمل ثواب وعقاب للأندية من أجل أن يكون هناك حقوق للمدرب المصري.


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الاتحاد المصري لكرة القدم النادي المصري إيهاب الكومي جمال علام حسام حسن حلمي مشهور

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