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خارج الحدود

إسرائيل تتسلم قائمة بأسماء المحتجزين المنتظر إطلاق سراحهم اليوم من غزة

أسرى، فيتو
أسرى، فيتو

غزة الآن، أكدت وسائل إعلام إسرائيلي أن تل أبيب تتسلم قائمة بأسماء المحتجزين المنتظر إطلاق سراحهم اليوم من غزة.

 

إطلاق سراح جميع الأسرى الفلسطينيين

وأكد عضو المكتب السياسي في "الجهاد الإسلامي" علي أبو شاهين أن إسرائيل ستضطر إلى دفع "ثمن مختلف" مقابل إطلاق سراح أفرادها العسكريين الأسرى في قطاع غزة، مقارنة بإطلاق سراح المدنيين.

وأفادت هيئة البث الإسرائيلية، بأن مفاوضات تجري حاليًّا للتوصل إلى اتفاق هدنة جديدة، وإطلاق سراح جميع الأسرى الإسرائيليين بمن فيهم الجنود، مقابل الإفراج عن الأسرى الفلسطينيين جميعًا.

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وجرى أمس إطلاق سراح 30 فلسطينيًّا (أطفال ونساء) مقابل الإفراج عن 10 إسرائيليين من قطاع غزة، كما تم الإفراج عن اثنين يحملان الجنسية التايلاندية خارج اتفاق الصفقة.


تسليم دفعة جديدة من الأسرى الإسرائيليين

وكانت وسائل إعلام فلسطينية، نشرت مساء أمس الثلاثاء، مشاهد ترصد لحظة تسليم كتائب القسام – الجناح العسكري لحركة حماس- وسرايا القدس – الجناح العسكري لحركة الجهاد الإسلامي الفلسطيني- في غزة لعدد من الرهائن الإسرائيليين المحتجزين في غزة للصليب الأحمر، وذلك ضمن اتفاق تبادل الأسرى بين إسرائيل وحماس.

وأفادت وسائل إعلام إسرائيلية أن إسرائيل تسلمت دفعة جديدة من الأسرى الإسرائيليين في قطاع غزة عبر الصليب الأحمر، وأنهم في طريقهم إلى إسرائيل.

سرايا القدس تعلن تسليم أسرى إسرائيليين مدنيين ضمن الدفعة الخامسة

الصليب الأحمر يسلم إسرائيل 10 أسرى في غزة ضمن الدفعة الخامسة

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