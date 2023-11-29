أسيرة إسرائيلية مفرج عنها تدافع عن حماس وتستفز شقيقها بغناء "أنا دمي فلسطيني" (فيديو)

صفقة تبادل الأسرى، دخلت أسيرة إسرائيلية تم الإفراج عنها مؤخرًا في مشادة كلامية مع شقيقها بسبب العدوان الإسرائيلي الغاشم على قطاع غزة، حيث دافعت الفتاة عن حركة حماس.



وظهرت الفتاة الإسرائيلية التي أفرج عنها أمس خلال مقطع فيديو تم تداوله على منصة (إكس) تويتر سابقًا وهي تلوح بهاتفها فى وجه شقيقها، قائلة: "أنا دمي فلسطيني"، ملوحة بالهاتف في وجه شقيقها، الذي رفض ذلك.

البنت وأخوها



يستحق المشاهدة



الاسيرة الإسرائيلية المفرج عنها ضمن صفقة التبادل تدافع عن حماس والشعب الفلسطيني وتستفز اخاها بانشودة

انا دمي فلسطيني ✌🏻



واخوها ينعتها بكلام بذيء

•#غزة_انتصرت #فلسطين #حماس pic.twitter.com/Fa3SHWugXA Advertisements November 28, 2023



ونعت الشاب شقيقته بألفاظ نابية غير مناسبة، فى محاولة منها لرفض الغزو الإسرائيلي لغزة.

كما أظهر مقطع الفيديو أن الأسيرة الإسرائيلية أثناء مشادتها مع شقيقها كانت تحمل في يدها هاتف محمل وتستمع أغنية “أنا دمي فلسطيني” للمطرب الفلسطيني محمد عساف، والتي أصبحت الأغنية الأشهر في الوطن العربي بعد حرب الإبادة التي قادتها إسرائيل ضد سكان غزة بعد عملية طوفان الأقصى.



الأسرى الإسرائيليين

أعلنت "سرايا القدس" الجناح العسكري لحركة الجهاد الإسلامي تسليم عدد من الأسرى الإسرائيليين لديها ضمن الدفعة الخامسة من اتفاق التبادل مع إسرائيل مساء أمس الثلاثاء.

اتفاق تبادل الأسرى بين حماس وإسرائيل

وقالت السرايا في بيان: "قمنا بتسليم عدد من المحتجزين الصهاينة لدينا ضمن اتفاق صفقة التبادل". وأضاف البيان أن تسليم الأسرى الإسرائيليين اليوم يتعلق بـ"فئة المدنيين".

وقال الأمين العام لحركة الجهاد الإسلامي زياد النخالة في خطاب يوم الجمعة الماضي إن الأسرى الإسرائيليين من ضباط وجنود لن يخرجوا دون تحرير كل الأسرى الفلسطينيين من سجونه.

وقال "سنجبر العدو لاحقًا على عملية تبادل كبرى".

إطلاق سراح جميع الأسرى الفلسطينيين

وأكد عضو المكتب السياسي في "الجهاد الإسلامي" علي أبو شاهين أن إسرائيل ستضطر إلى دفع "ثمن مختلف" مقابل إطلاق سراح أفرادها العسكريين الأسرى في قطاع غزة، مقارنة بإطلاق سراح المدنيين.

وأفادت هيئة البث الإسرائيلية، بأن مفاوضات تجري حاليا للتوصل إلى اتفاق هدنة جديدة، وإطلاق سراح جميع الأسرى الإسرائيليين بمن فيهم الجنود، مقابل الإفراج عن الأسرى الفلسطينيين جميعا.

وجرى اليوم إطلاق سراح 30 فلسطينيًّا (أطفال ونساء) مقابل الإفراج عن 10 إسرائيليين من قطاع غزة، كما تم الإفراج عن اثنين يحملان الجنسية التايلاندية خارج اتفاق الصفقة.



تسليم دفعة جديدة من الأسرى الإسرائيليين

وكانت وسائل إعلام فلسطينية، نشرت مشاهد ترصد لحظة تسليم كتائب القسام – الجناح العسكري لحركة حماس- وسرايا القدس – الجناح العسكري لحركة الجهاد الإسلامي الفلسطيني- في غزة لعدد من الرهائن الإسرائيليين المحتجزين في غزة للصليب الأحمر، وذلك ضمن اتفاق تبادل الأسرى بين إسرائيل وحماس.

وأفادت وسائل إعلام إسرائيلية أن إسرائيل تسلمت دفعة جديدة من الأسرى الإسرائيليين في قطاع غزة عبر الصليب الأحمر، وأنهم في طريقهم إلى إسرائيل.